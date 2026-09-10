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Phiến quân khủng bố JNIM phục kích đoàn xe của Quân đoàn châu Phi tại Mali

Bạch Dương
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Nhóm khủng bố JNIM (Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin) đã tấn công đoàn xe của Quân đoàn châu Phi, Nga và chính quyền quân sự Mali.

- Ảnh 1.

Thông tin này đã được một số nguồn tin và phương tiện truyền thông địa phương, bao gồm Sahel Alerte và War Noir cho biết.

Vụ phục kích xảy ra vào ngày 9/9, gần làng Kaka thuộc vùng Mopti. Theo báo cáo, vụ tấn công đã khiến 13 binh sĩ Nga và Quân đội Mali thiệt mạng.

JNIM cho biết họ đã thu giữ được 14 xe máy, 2 súng máy PKM, 6 súng trường tấn công Kalashnikov, 6 quả lựu đạn và nhiều đạn dược.

Trong số chiến lợi phẩm bị thu giữ còn có một máy bay không người lái DJI. Đặc biệt hơn, phiến quân còn chiếm được một số khẩu AK-15 đời 2023 tương đối mới, theo thông tin hiện có, đây là lần đầu tiên vũ khí này bị thu giữ.

Trước đó vào ngày 14/7, có thông tin cho biết phiến quân đã tấn công một đoàn xe quân sự ở miền Bắc Mali, đang vận chuyển binh lính thuộc Quân đội Mali và các chiến binh thuộc lực lượng "Quân đoàn châu Phi" thuộc Bộ Quốc phòng Nga.

Theo dữ liệu sơ bộ, đoàn xe này có quy mô hơn 200 lính đánh thuê người Nga và hơn 100 binh sĩ Mali. Vụ tấn công này đã khiến khoảng 60 binh sĩ Mali thiệt mạng, ít nhất 30 người khác bị bắt giữ và hàng chục người bị thương.

Các vụ tấn công tương tự nhằm vào các đoàn xe quân sự trong khu vực này thường xuyên xảy ra, nhưng phía Nga và Mali chưa đưa ra được giải pháp khắc phục.

- Ảnh 2.

Lực lượng JNIM đã thu giữ nhiều loại vũ khí của Nga, trong đó có một khẩu AK-15.

JNIM (Jama'at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) là một trong những tổ chức thánh chiến mạnh nhất ở vùng Sahel, đồng thời là chi nhánh chính thức của al-Qaeda trong khu vực. Tên gọi này thường được dịch là "Nhóm ủng hộ Hồi giáo và người Hồi giáo".

JNIM được thành lập vào ngày 2/3/2017, bằng cách sáp nhập một số nhóm đã hoạt động ở Mali, gồm có Ansar Dine, Al-Mourabitoun, Katiba của Tiểu vương quốc Sahara thuộc Al-Qaeda ở Maghreb Hồi giáo và Katiba Macina.

Căn cứ chính của JNIM vẫn là Mali, nhưng nhóm này từ lâu đã mở rộng địa bàn ra ngoài biên giới. Các chiến binh cũng hoạt động tích cực ở Burkina Faso và Niger, trong những năm gần đây còn tăng cường sự hiện diện của chúng ở Benin và Togo.

Như vậy, JNIM đang dần mở rộng phạm vi hoạt động của mình từ khu vực trung tâm Sahel sang các quốc gia Tây Phi.

Theo Militarnyi
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Tags

Mali

Quân đoàn châu Phi

AK-15

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