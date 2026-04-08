Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phong tỏa khu vực sau vụ nổ súng vào tòa nhà có Lãnh sự quán Israel tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ, ngày 7/4/2026 (Ảnh: AP)

Ba tay súng liên quan đến vụ nổ súng hôm 7/4 đã bị cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ vô hiệu hóa. Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều tuyên bố vụ nổ súng này là một vụ tấn công khủng bố.

Video quay tại hiện trường vụ nổ súng cho thấy một sĩ quan cảnh sát rút súng và tìm chỗ ẩn nấp khi tiếng súng vang lên. Một người được nhìn thấy toàn thân dính đầy máu. Trong khi đó, khu vực nơi tòa nhà Lãnh sự quán Israel tọa lạc có mật độ dân cư đông đúc và nhiều doanh nghiệp - bao gồm cả các doanh nghiệp quốc tế, với hàng nghìn người làm việc gần đó.

(Ảnh: AP)

Hiện chưa rõ liệu mục tiêu nhắm đến có phải là Lãnh sự quán Israel hay không.

Không có nhà ngoại giao Israel nào làm việc tại tòa nhà Lãnh sự quán ở Istanbul, cũng như tại Đại sứ quán Israel ở thủ đô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, nhân viên làm việc trong các phái bộ ngoại giao này chủ yếu là người địa phương.

Cả Israel và Thổ Nhĩ Kỳ đều nhanh chóng lên án vụ nổ súng, coi đó là hành vi khủng bố.

(Ảnh: AP)

"Chúng tôi đánh giá cao phản ứng nhanh chóng của lực lượng an ninh Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn chặn cuộc tấn công này. Các phái bộ Israel trên khắp thế giới đã phải chịu vô số lời đe dọa và các cuộc tấn công khủng bố. Khủng bố sẽ không ngăn cản được chúng tôi" - Bộ Ngoại giao Israel cho biết trong một bài đăng trên mạng xã hội.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Mustafa Ciftci cho biết những đối tượng nổ súng đến từ Izmit - thành phố cách Istanbul khoảng 100 km về phía Đông, đi trên một chiếc xe thuê. Các nghi phạm này đã được xác định danh tính. Bộ này sau đó tuyên bố rằng các tay súng bị tiêu diệt có liên hệ với một nhóm khủng bố.

(Ảnh: AP)

Thống đốc thành phố Istanbul Davut Gul mô tả vụ việc là một hành động khiêu khích. Còn Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gọi đây là một "cuộc tấn công phản bội".

"Những vụ tấn công vào các phái bộ ngoại giao là cuộc tấn công vào trật tự quốc tế, vào những nguyên tắc ràng buộc các quốc gia với nhau"- Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Tom Barrack cho hay.

(Ảnh: AP)

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ Akin Gurlek xác nhận cuộc điều tra về vụ nổ súng đã được triển khai.

Vụ nổ súng hôm 7/4 được coi là nghiêm trọng trong bối cảnh cuộc chiến Mỹ - Israel chống lại Iran đang diễn ra. Cuộc xung đột đã cuốn phần lớn khu vực vào vòng xoáy. Theo các chuyên gia, đây là một vấn đề rất nhạy cảm xét đến tình hình trong khu vực.



