Hãng thông tấn AFP (Pháp) ngày 7.4 đưa tin, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) Ali Larijani đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công của Israel vào ngày 17.3, nhưng một video lan truyền trên mạng xã hội (MXH) được cho là ghi lại cuộc tấn công đó thực chất là do trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra.

Video được đăng tải bởi một tài khoản chủ yếu đăng tải các hình ảnh được tạo ra bằng AI về cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel với Iran bắt đầu từ ngày 28.2.

Ảnh chụp màn hình bài đăng sai sự thật, cùng với biểu tượng AI và dấu X màu đỏ do AFP thêm vào

"Cuộc tấn công này chắc chắn sẽ khiến các bạn kinh hãi. Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Ali Larijani đã thiệt mạng trong cuộc tấn công này. Sức mạnh của cuộc tấn công đã làm rung chuyển cả những khu vực xung quanh tại Iran", đó là một phần nội dung chú thích bằng tiếng Hindi (Ấn Độ) của một video được chia sẻ trên Facebook vào ngày 31.3.

Video cho thấy một loạt các cuộc không kích nhắm vào một tòa nhà.

Video này cũng được chia sẻ trong các bài đăng tương tự trên các nền tảng Facebook và X.

Theo thông tin được hãng thông tấn Mehr (Iran) đăng tải vào rạng sáng 8.4 (giờ địa phương), Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran (SNSC) đã xác nhận đạt được thỏa thuận ngừng bắn kéo dài 2 tuần với Mỹ. T hỏa thuận này đạt được với sự chấp thuận của Lãnh tụ Tối cao Iran Mojtaba Khamenei.

SNSC mô tả thỏa thuận là một “chiến thắng của Iran”, đồng thời cho biết các cuộc đàm phán hướng tới một thỏa thuận lâu dài sẽ được tổ chức tại thủ đô Islamabad của Pakistan. Các cuộc đàm phán sẽ bắt đầu vào ngày 10.4.

Trong khi đó, Nhà Trắng cũng gọi thỏa thuận ngừng bắn hai tuần giữa Mỹ và Iran là "chiến thắng của nước Mỹ" vì các mục tiêu quân sự cốt lõi đã hoàn thành.

"Đây là chiến thắng của nước Mỹ, được tạo nên bởi Tổng thống Donald Trump và quân đội hùng mạnh của chúng ta", Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt viết trong thông cáo ngày 7.4 về thỏa thuận ngừng bắn hai tuần vừa đạt được với Iran.

Không nhất quán về mặt hình ảnh

AFP đưa tin, kể từ khi xung đột bắt đầu, các cuộc tấn công của Mỹ và Israel vào Iran đã giết hại Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei cũng như gần như toàn bộ tầng lớp tinh hoa chính trị và quân sự của Iran.

SNSC đã xác nhận về cái chết của người đứng đầu cơ quan này, ông Ali Larijani, vào ngày 17.3, sau khi Israel tuyên bố đã sát hại ông trong một cuộc không kích.

Tuy nhiên, theo AFP, video đang lan truyền trên mạng không cho thấy cảnh không kích.

Tìm kiếm ngược hình ảnh trên Google bằng cách sử dụng các khung hình chính từ video được chia sẻ đã dẫn đến cùng một video được đăng tải vài tuần trước đó trên Instagram.

Video được chia sẻ ngày 9.3 đó cũng kèm theo lời chú thích rằng nó được tạo ra bằng AI.

So sánh ảnh chụp màn hình của video được chia sẻ sai sự thật (trái) và video trên Instagram vào ngày 10.3, với biểu tượng AI được AFP thêm vào và dòng chữ cảnh báo về AI được làm nổi bật

Theo AFP, video này được chia sẻ bởi một tài khoản thường xuyên đăng tải các hình ảnh do AI tạo ra về cuộc xung đột ở Trung Đông.

Chủ tài khoản này - người từ chối tiết lộ danh tính - đã nói với AFP vào ngày 3.4 rằng phần chú thích dài dòng mô tả cảnh tượng trong bài đăng chính là câu lệnh được sử dụng để tạo ra video bằng công cụ tạo video Sora 2 của Open AI (hiện đã ngừng hoạt động).

Người dùng này cũng cho biết mục đích của mình "không phải là lan truyền tin giả, mà chỉ là chia sẻ để giải trí".

Phân tích kỹ hơn video này cho thấy nó chứa những điểm không nhất quán về mặt hình ảnh, là những dấu hiệu rõ ràng của nội dung được tạo ra bằng AI.

Mặc dù liên tục bị trúng tên lửa, các tòa nhà xung quanh trong video không hề rung chuyển hay bị hư hại. Trong video, một người đang bình tĩnh đi bộ trên đường phố mà không hề có dấu hiệu hoảng loạn bất chấp các vụ nổ.

Ảnh chụp màn hình của video được chia sẻ sai sự thật, cho thấy các tòa nhà không bị hư hại và một người đang đi bộ bình tĩnh giữa cuộc không kích, được AFP đánh dấu

Hơn nữa, một phân tích của công cụ phát hiện AI Hive Moderation cho thấy video này "có khả năng chứa nội dung do AI tạo ra hoặc deepfake".

Ảnh chụp màn hình kết quả phân tích video từ công cụ phát hiện AI Hive Moderation

Trước đây, AFP cũng từng bác bỏ những thông tin sai lệch khác liên quan đến cuộc xung đột ở Trung Đông.