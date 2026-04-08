Hai nghị sĩ Mỹ tuyên bố cứng rắn sau chuyến thăm Havana: 'Cánh cửa' khác mở ra cho quan hệ với Cuba?

Hãng thông tấn AP ngày 7/4 đưa tin, hai nghị sĩ đảng Dân chủ Pramila Jayapal của bang Washington và Jonathan Jackson của bang Illinois (Mỹ) đã gặp Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel, Ngoại trưởng Bruno Rodríguez và các thành viên Quốc hội Cuba trong chuyến thăm quốc đảo này kéo dài 5 ngày, kết thúc vào ngày 5/4.

Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel tiếp hai nghị sĩ đảng Dân chủ Mỹ Pramila Jayapal và Jonathan Jackson trong chuyến thăm chính thức Cuba. Ảnh: X

Chủ tịch Cuba Díaz-Canel đăng trên mạng xã hội X vào ngày 6/4 rằng, trong cuộc gặp với hai nghị sĩ Mỹ Jayapal và Jackson, ông đã “lên án những thiệt hại nghiêm trọng do lệnh cấm vận gây ra, đặc biệt là hậu quả của lệnh cấm vận năng lượng do chính quyền Mỹ hiện tại áp đặt và những lời đe dọa về các hành động hung hăng hơn nữa”.

Ông Díaz-Canel cho biết thêm: “Tôi đã nhắc lại thiện chí của chính phủ chúng tôi trong việc tham gia vào cuộc đối thoại song phương nghiêm túc và có trách nhiệm, cũng như tìm ra giải pháp cho những bất đồng hiện có.”

Theo AP, cả Mỹ và Cuba mới đây đều thừa nhận rằng các cuộc đàm phán đang diễn ra ở cấp cao nhất, nhưng không có chi tiết nào được tiết lộ.

Nghị sĩ Mỹ Jayapal nói với các phóng viên rằng bà tin rằng những động thái gần đây của Cuba, chẳng hạn như mở cửa nền kinh tế cho một số khoản đầu tư của người Mỹ gốc Cuba sống ở nước ngoài; thông báo gần đây về việc ân xá cho hơn 2.000 tù nhân; và sự xuất hiện của một nhóm nhân viên Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) để hợp tác điều tra vụ xả súng gây chết người liên quan đến một chiếc thuyền mang cờ Mỹ, “cho thấy rằng thời điểm đã đến để chúng ta có một cuộc đàm phán thực sự giữa hai nước và đảo ngược chính sách thất bại của Mỹ trong nhiều thập kỷ, một tàn dư của Chiến tranh Lạnh không còn phục vụ lợi ích của người dân Mỹ hay người dân Cuba nữa”.

Cuối tháng 1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp thuế đối với bất kỳ quốc gia nào bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba. Mặc dù vậy, đã có ngoại lệ khi một tàu Nga cập cảng Cuba hồi tuần trước với 730.000 thùng dầu thô. Đây là chuyến hàng dầu mỏ đầu tiên cập cảng Cuba trong vòng 3 tháng, trong bối cảnh quốc đảo này chỉ sản xuất 40% lượng dầu cần thiết cho cả nước.

Trong một thông cáo được đăng tải hôm 5/4, hai nghị sĩ Dân chủ Jayapal và Jackson gọi đây là một "cuộc ném bom kinh tế" vào cơ sở hạ tầng của Cuba, "đã gây ra thiệt hại vĩnh viễn". "Nó phải chấm dứt ngay lập tức”, hai nghị sĩ tuyên bố.

AP đưa tin, các chuyến hàng dầu mỏ thiết yếu tới Cuba từ Venezuela đã bị tạm dừng sau khi Mỹ tấn công quốc gia Nam Mỹ này vào đầu tháng 1/2026 và bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro.

Người dân Cuba đang cảm nhận rõ rệt tác động của tình trạng thiếu nhiên liệu: mất điện, thiếu hụt xăng dầu, phương tiện giao thông công cộng đình trệ, cắt giảm giờ làm, các bệnh viện và phòng mổ bị ảnh hưởng, và việc tạm ngừng các chuyến bay...

Nga đã cam kết sẽ giao lô dầu mỏ thứ hai, mặc dù chưa rõ khi nào nó sẽ đến. Các chuyên gia cho biết lô hàng đầu tiên bao gồm khoảng 180.000 thùng dầu diesel, có thể đủ để đáp ứng nhu cầu hàng ngày của Cuba trong 9 hoặc 10 ngày.

Hai nghị sĩ Mỹ, bà Pramila Jayapal (đảng Dân chủ, bang Washington, trái) và ông Jonathan Jackson (đảng Dân chủ, bang Illinois, phải), tạo dáng chụp ảnh trước ống kính phóng viên tại Malecon ở Havana, Cuba, vào ngày 4/4/2026. Ảnh: AP

Nghị sĩ Mỹ Jayapal cho biết, mặc dù những chuyến hàng viện trợ này rất quan trọng, nhưng chúng chỉ là giải pháp tạm thời: “Chúng ta cần một giải pháp lâu dài, bền vững hơn cho người dân Cuba và người dân Mỹ.”

Trong khi đó, ông Jackson so sánh việc phong tỏa Eo biển Hormuz ngoài khơi bờ biển Iran với việc phong tỏa dầu mỏ ở Cuba, đồng thời nói thêm rằng hòn đảo này “là khu vực bị trừng phạt nặng nề nhất trên Trái đất”.

“Chính phủ chúng tôi [Mỹ] đang đấu tranh để giữ cho Eo biển Hormuz luôn mở cửa nhằm đảm bảo sự lưu thông dầu mỏ tự do trên toàn thế giới. Vì lý do nhân đạo, chúng tôi muốn có sự lưu thông tự do dầu mỏ, nhiên liệu và năng lượng trong chính bán cầu của mình”, ông nói.

Hai nghị sĩ Jackson và Jayapal cho biết họ sẽ chuẩn bị một báo cáo và tiếp tục làm việc về các sáng kiến do các thành viên khác của Hạ viện Mỹ đề xuất nhằm dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với Cuba để giảm bớt cuộc khủng hoảng đang diễn ra.