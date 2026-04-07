Từ 'Số 1 thế giới' đến phụ thuộc hàng nhập khẩu: Cuba tìm cách hồi sinh ngành công nghiệp xương sống

Tờ Bastille Post (Hongkong, Trung Quốc) ngày 6/4 đưa tin, ngành công nghiệp mía đường của Cuba từng là xương sống của nền kinh tế đảo quốc này từ thời còn là thuộc địa của Tây Ban Nha cho đến năm 1989, khi Cuba trở thành nhà xuất khẩu đường lớn nhất thế giới. Nhưng sản lượng bắt đầu giảm mạnh vào những năm 1990 và hiện nay Cuba phải nhập khẩu đường để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Hội đồng Đổi mới Quốc gia Cuba mới đây đã đề xuất một kế hoạch toàn diện nhằm vực dậy ngành công nghiệp mía đường của nước này. Ảnh: The Daily Herald

Trong nhiều năm, các đồn điền mía rộng lớn đã mang lại cho Cuba những lợi ích quan trọng: đường, và các sản phẩm phụ như cồn cho các nhà máy chưng cất rượu rum và ngành công nghiệp công nghệ sinh học, mật mía làm thức ăn chăn nuôi, chất xơ (bã mía) được sử dụng để sản xuất giấy và bao bì thực phẩm. Các nhà máy đường đốt bã mía để sản xuất điện.

Tuy nhiên, vào đầu những năm 1990, ngành công nghiệp mía đường của Cuba đã suy giảm mạnh.

"Quốc gia này từng xuất khẩu hơn 6 triệu tấn đường. Nhưng ngành công nghiệp mía đường tiêu thụ rất nhiều nguyên liệu thô, như thép, nhiên liệu và các loại khác, nên chi phí sản xuất rất cao; và đến những năm 1990, giá đường trên thị trường thế giới bắt đầu giảm; và ngành công nghiệp này trở nên không bền vững vào năm 2002. Quyết định được đưa ra là đóng cửa một số lượng lớn nhà máy đường", nhà kinh tế người Cuba Omar Everleny cho biết.

Theo Bastille Post, việc đóng cửa 71 trong số hơn 150 nhà máy đường tại Cuba vào năm 2002 đã gây ra tác động kinh tế và xã hội: hàng trăm công nhân trong ngành mía đường phải chuyển sang các hoạt động nông nghiệp khác, nhiều đất đai và máy móc bị bỏ hoang, cuộc sống năng động trong các cộng đồng xung quanh các nhà máy đường chấm dứt.

Người dân Cuba tiêu thụ khoảng 700.000 tấn đường mỗi năm. Với việc sản lượng giảm mạnh xuống dưới 200.000 tấn vào năm 2025, quốc gia này buộc phải nhập khẩu đường từ các nước như Brazil, Colombia, Tây Ban Nha, Mỹ và Chile để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Trên thực tế, trong những năm qua, chính phủ Cuba đã thực hiện các bước để hồi sinh ngành công nghiệp mía đường quốc gia, một mục tiêu được các chuyên gia đánh giá là khả thi.

"Ở một quốc gia có nhiều kinh nghiệm trong ngành công nghiệp mía đường, nhiều kỹ sư cơ khí và các chuyên gia khác trong lĩnh vực này, bạn có đủ điều kiện để phục hồi ngành công nghiệp quốc gia này. Tôi không dám nói rằng sản lượng đường sẽ đạt lại mức cao như trước đây, nhưng ít nhất cũng phải đạt 4 đến 5 triệu tấn đường/năm. [Ở Cuba] có sự quan tâm đến việc phục hồi ngành công nghiệp này, nhưng điều đó đòi hỏi đầu tư nước ngoài", nhà kinh tế Everleny nói.

Mới đây, Hội đồng Đổi mới Quốc gia Cuba đã đề xuất một kế hoạch toàn diện nhằm vực dậy ngành công nghiệp mía đường. Sáng kiến này nhằm mục đích thúc đẩy sản xuất đường và các sản phẩm phụ từ mía đường, với mục tiêu kép là tạo ra doanh thu xuất khẩu và kích thích nền kinh tế đang gặp khó khăn của nước này.