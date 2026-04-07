Campuchia vạch 'đại kế' cho các đảo ở Kep, Sihanoukville

Tạp chí Xây dựng & Bất động sản thuộc Hiệp hội Nhà thầu Xây dựng Campuchia (CCA) ngày 4/4 đưa tin, trong một nỗ lực chiến lược nhằm khai thác tiềm năng kinh tế của vùng bờ biển Campuchia, chính phủ nước này đã vạch ra lộ trình rõ ràng cho việc hồi sinh và phát triển các đảo thuộc tỉnh Kep và Sihanoukville.

Sáng kiến này đã đạt được một cột mốc quan trọng sau một chuyến thị sát và đánh giá thực địa toàn diện kéo dài hai ngày vào ngày 26 và 27/3, nhằm đánh giá hiện trạng phát triển và hoàn thiện các chiến lược tăng trưởng dài hạn cho khu vực này.

Ảnh: construction-property.com

Đoàn công tác do ông Chea Vuthy - Tổng thư ký Hội đồng Đầu tư Campuchia (CIB) thuộc Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC), đồng thời là Chủ tịch Ủy ban liên bộ nghiên cứu, đánh giá và chuẩn bị quy hoạch tổng thể đảo - dẫn đầu. Mục tiêu chính của đoàn là trực tiếp quan sát tiến độ các dự án đầu tư đang triển khai và đánh giá tính khả thi của các dự án phát triển trong tương lai phù hợp với tầm nhìn của chính phủ Campuchia về du lịch bền vững và chất lượng cao.

Theo ông Chea Vuthy, thông qua chuyến khảo sát thực địa lần này, đoàn công tác đã thu thập được dữ liệu thiết yếu cho báo cáo tiến độ sắp được trình lên Thủ tướng Campuchia. Báo cáo này sẽ đóng vai trò là tài liệu nền tảng cho quá trình ra quyết định của chính phủ Campuchia, đảm bảo rằng việc phát triển đảo vẫn mạnh mẽ, thân thiện với môi trường và có tác động kinh tế tích cực.

Ông Chea Vuthy lưu ý rằng ủy ban liên bộ đã hoàn thành các nghiên cứu ban đầu và soạn thảo quy hoạch tổng thể cho một số đảo được xác định là có tiềm năng kinh tế đáng kể.

Chuyến thị sát đã nêu bật một số dự án đầu tư trên các hòn đảo thuộc khu vực địa lý của cả Kep và Sihanoukville - những dự án đã cho thấy sự tiến triển đáng kể. Những dự án này được kỳ vọng sẽ đóng góp đáng kể vào nền kinh tế địa phương bằng cách tạo ra việc làm và thu hút du khách quốc tế tìm kiếm những trải nghiệm độc đáo trên đảo.

Theo Tạp chí Xây dựng & Bất động sản, bằng cách tích hợp cơ sở hạ tầng hiện đại với vẻ đẹp tự nhiên của môi trường ven biển, chính phủ Campuchia đặt mục tiêu định vị các đảo của nước này như những điểm đến hàng đầu trong thị trường du lịch khu vực.

Khi các kế hoạch tổng thể này tiến tới giai đoạn triển khai, chính phủ Campuhia tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế và bảo tồn môi trường. Việc chuyển đổi thành công các hòn đảo này thành các khu kinh tế sôi động được kỳ vọng sẽ là nền tảng trong chiến lược rộng lớn hơn của Campuchia nhằm đa dạng hóa ngành du lịch và nâng cao khả năng cạnh tranh quốc gia nói chung.