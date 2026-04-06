Tin đồn rúng động MXH: Iran tìm thấy 'hộp sọ lính Mỹ' trong xác máy bay rơi - Thực hư ra sao?

Trang MEAWW (Mỹ) ngày 6.4 đưa tin, m ột tin đồn lan truyền trên mạng xã hội (MXH) cho rằng Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ từ xác máy bay C-130 bị bắn rơi trong một nhiệm vụ giải cứu phi công Mỹ mất tích ở Iran.

Thông tin này xuất hiện sau khi các quan chức Mỹ xác nhận rằng máy bay C-130 đã bị lực lượng Mỹ cố tình phá hủy sau khi bị mắc kẹt trong chiến dịch giải cứu - một chiến dịch cuối cùng đã thành công.

Theo MEAWW, g iữa những làn sóng không ngừng của thông tin chưa được kiểm chứng về thương vong của quân đội Mỹ, một tin đồn về việc tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ mới đây đã xuất hiện trên mạng xã hội X từ một tài khoản có tên @_globeobserver.

Bài đăng có nội dung: “TIN NÓNG: Tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ trong đống đổ nát của một trong những chiếc C-130 bị bắn rơi”, và dẫn nguồn từ bộ phận Quan hệ công chúng của IRGC.

Ảnh chụp màn hình bài đăng của tài khoản @_globeobserver trên mạng xã hội X

Bài đăng này bao gồm một hình ảnh về những mảnh vỡ cháy đen với một vòng khoanh màu đỏ làm nổi bật những gì được cho là hài cốt người.

Chỉ trong một ngày, bài đăng đã lan truyền chóng mặt, thu hút hàng nghìn lượt xem, bình luận và hơn 2.000 lượt thích.

Nhiều người dùng ngay lập tức đặt câu hỏi về tính xác thực của tin đồn này. Một người hỏi: “Điều này có thật không?”; trong khi người khác đưa ra một lời giải thích khác: “Trông giống một chiếc xe bị cháy hơn. Bảng điều khiển trung tâm phía sau đã tố cáo điều đó. Dù sao thì vẫn thật điên rồ”.

Một người khác bình luận bổ sung: “Đây không phải là hộp sọ người thật - mà là mảnh kim loại bị biến dạng, cháy xém từ đống đổ nát, có lẽ bị hiểu nhầm là hài cốt để phục vụ mục đích tuyên truyền. Đó là một chiếc xe hơi của Iran”.

"Không có binh sĩ Mỹ nào thiệt mạng"

MEAWW đưa tin, mặc dù IRGC đã chia sẻ hình ảnh về mảnh vỡ từ các máy bay Mỹ bị phá hủy, bao gồm cả máy bay vận tải C-130, đồng thời tuyên bố đã tìm thấy mảnh vỡ và có thể cả hài cốt. Tuy nhiên, không có bằng chứng xác nhận nào cho thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ hay bất kỳ hài cốt người nào thực sự đã được tìm thấy.

Người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội Mario Nawfal viết: "Iran tuyên bố đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ trong đống đổ nát của máy bay C-130 bị phá hủy. Nhưng Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết không có người nào thiệt mạng và xác nhận chiếc máy bay đã bị lực lượng Mỹ cố tình phá hủy. Tehran cũng tuyên bố đã bắn hạ chúng, trái ngược với thông tin từ Mỹ. Hiện chưa có xác nhận chính thức".

Ông Nawfal cũng cảnh báo mọi người phải hết sức thận trọng với bất kỳ tuyên bố nào, đặc biệt là trong bối cảnh cuộc chiến tuyên truyền đang diễn ra.

Các quan chức Mỹ cũng chưa bình luận về bức ảnh cụ thể này.

Ngoài ra, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một binh sĩ Mỹ mất tích sau vụ bắn rơi máy bay F-15E ở Iran đã được cứu sống.

Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) cho biết hai chiếc máy bay vận tải C-130 đã bị lực lượng Mỹ cố tình phá hủy. Ảnh: Fars News

"Một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ"

Tờ Times Now News (Ấn Độ) đưa tin, trong một bài đăng trên nền tảng Truth Social, Tổng thống Trump viết: "Chúng tôi đã giải cứu được một thành viên/sĩ quan phi hành đoàn F-15 bị thương nặng và rất dũng cảm, từ sâu bên trong vùng núi của Iran".

Ông Trump nói thêm rằng lực lượng Iran đã tìm kiếm người này và "đang tiến gần đến nơi".

Ông mô tả nỗ lực giải cứu này là vô cùng bất thường: "Kiểu đột kích này hiếm khi được thực hiện vì nguy hiểm cho "người và thiết bị". Nó đơn giản là không được xảy ra!".

Tổng thống Mỹ cũng đề cập đến một nhiệm vụ thứ hai được tiến hành sau một chiến dịch ban ngày trước đó. Ông cho biết đó là nhiệm vụ kéo dài bảy giờ trên lãnh thổ Iran.

Trong một tin nhắn riêng, ông Trump viết: "CHÚNG TÔI ĐÃ TÌM THẤY ANH TA!" đồng thời mô tả chiến dịch này là "một trong những chiến dịch tìm kiếm và cứu hộ táo bạo nhất trong lịch sử nước Mỹ".

Reuters đưa tin, người phi công được giải cứu - được Tổng thống Trump xác định là sĩ quan hệ thống vũ khí - đã lẩn trốn hơn 24 giờ sau khi nhảy dù khỏi chiếc máy bay F-15E Strike Eagle bị bắn rơi. Anh ta được cho là đã trốn trong một khe núi hẹp, lợi dụng địa hình để ẩn nấp trong khi lực lượng Iran tìm kiếm quanh khu vực và kêu gọi người dân hỗ trợ tìm kiếm binh sĩ Mỹ này.

Ông Trump cho biết binh sĩ Mỹ đã bị thương trong lúc nhảy dù nhưng vẫn có thể di chuyển trong khi chờ được giải cứu.

Tóm lại, theo MEAWW, tin đồn về việc I RGC đã tìm thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ từ xác máy bay C-130 bị bắn rơi xuất phát từ các nguồn tin và mạng xã hội của Iran, nhưng chưa có bằng chứng xác thực độc lập nào cho thấy hộp sọ của một binh sĩ Mỹ đã được tìm thấy.