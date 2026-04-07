'Sẽ bắn!': Một quốc gia NATO tuyên bố cứng rắn nhắm vào 'người xanh' của Nga

Tạp chí Newsweek (Mỹ) ngày 6/4 đưa tin, Estonia - một quốc gia thành viên NATO - đã tái khẳng định cam kết lâu dài của mình về việc bảo vệ lãnh thổ nếu quân đội Nga đặt chân lên lãnh thổ liên minh.

"Khi những 'người xanh' vượt qua biên giới của chúng tôi, chúng tôi sẽ bắn vào họ", Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Estonia Jonatan Vseviov nói với tờ báo Welt (Đức). "Rất đơn giản."

Một lính biên phòng Estonia tuần tra trên biên giới với Nga, gần Vinski, Estonia, vào ngày 15/9/2025. Ảnh: AP

Theo Newsweek, thuật ngữ "người xanh" được đặt ra vào năm 2014, ngay sau khi binh lính Nga mặc quân phục màu xanh lá cây bị phát hiện ở Crimea, khi Tổng thống Nga Vladimir Putin tiến hành sáp nhập bán đảo này từ Ukraine.

Ban đầu, Nga phủ nhận những binh lính được trang bị vũ khí Nga và nói tiếng Nga là quân nhân của mình, và cho biết những người đó đã gia nhập các "nhóm tự vệ" địa phương. Khoảng hai tuần sau, Tổng thống Nga Putin tuyên bố rằng "các sự kiện gần đây ở Crimea" đã thể hiện sức mạnh quân sự của Nga.

Newsweek đưa tin, các nước NATO ở sườn phía đông nhìn chung lo ngại hơn về nguy cơ bị Nga tấn công so với các thành viên liên minh ở xa biên giới với Nga, và đã hết lòng ủng hộ Ukraine trong cuộc xung đột với Nga kể từ tháng 2/2022.

Một số quan chức NATO và các đánh giá tình báo công khai cho rằng Moscow có thể sẽ cố gắng chiếm lãnh thổ từ một quốc gia Baltic trong một cuộc tranh giành đất đai quy mô nhỏ để thăm dò phản ứng của NATO, đặc biệt nếu một thỏa thuận hòa bình trong tương lai được ký kết ở Ukraine. Nga đã bác bỏ những lời đồn đoán về kế hoạch xâm chiếm các nước châu Âu khác là "vô lý".

Estonia - quốc gia từng trải qua nhiều thập kỷ thuộc Liên Xô - đã đẩy mạnh chi tiêu quốc phòng để tăng cường lực lượng vũ trang và dự kiến sẽ dành hơn 5% GDP cho quân đội trong năm nay, trong khi các nước khác trong NATO đang chật vật để đạt được mục tiêu thấp hơn nhiều của liên minh.

Các nước thành viên NATO đã nhất trí chi 3,5% GDP cho trang thiết bị quân sự vào năm 2035, cộng thêm 1,5% GDP cho các chi phí liên quan như đảm bảo đường sá và cầu cống có thể chịu được trọng lượng của các đoàn xe thiết giáp.

Tuy nhiên, các quốc gia Baltic (Estonia, Latvia và Lithuania) đã bắt đầu xây dựng hầm trú ẩn và bố trí chướng ngại vật nhằm ngăn chặn các phương tiện quân sự của Nga gần biên giới, cũng như phát tờ rơi hướng dẫn người dân nên phản ứng như thế nào nếu xung đột xảy ra.

"Chúng tôi không phải là một quốc gia lớn, nhưng chúng tôi đang chuẩn bị", Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Estonia Vseviov nói. "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để giữ vững sự ủng hộ của các đồng minh nhằm bảo vệ từng tấc đất lãnh thổ Estonia."

"Điều này cũng nhằm mục đích làm rõ với phía bên kia: Nếu các người đến, chúng tôi sẽ bắn, và nếu các người bắn bằng vũ khí hạng nặng, thì các người sẽ bắn vào tất cả chúng tôi, kể cả các đồng minh của chúng tôi", ông Vseviov nói.

Theo Newsweek, các nước NATO có nghĩa vụ tập thể coi các cuộc tấn công vào bất kỳ quốc gia thành viên nào là một cuộc tấn công vào toàn bộ liên minh. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn bất kỳ quốc gia thù địch nào tấn công một phần của NATO vì quốc gia đó sẽ phải đối mặt với sự đáp trả từ tất cả 32 thành viên của liên minh.

Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hơn bốn năm trước, máy bay không người lái của Ukraine và Nga đã xâm phạm không phận của ít nhất sáu quốc gia thành viên NATO, trong đó có Estonia.

Cho đến nay, các vụ máy bay không người lái và tên lửa của Nga xâm nhập không phận NATO vẫn chưa được coi là các cuộc tấn công vào liên minh.

Estonia đã cáo buộc máy bay chiến đấu Nga xâm phạm không phận của nước này ít nhất ba lần trong một năm qua, lần gần nhất là vào tháng 3.