Ông Medvedev chế giễu lời đe dọa rút khỏi NATO của Tổng thống Trump

Bạch Dương |

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev bác bỏ lời đe dọa của Tổng thống Trump về việc rút Mỹ khỏi NATO, gọi đó là màn kịch chính trị.

Trong các bình luận được truyền thông Nga đăng tải, ông Medvedev cho biết bản thân không tin Mỹ sẽ thực sự rời khỏi Liên minh, lập luận rằng cả hệ thống chính trị lẫn Quốc hội đều không cho phép động thái như vậy.

“Dĩ nhiên Mỹ sẽ không rời NATO, chẳng có lý do gì để làm vậy, và Quốc hội Mỹ cũng sẽ không cho phép. Những lời của ông Trump chỉ là hỏa mù. Mặc dù bước đi mang tính biểu tượng như giảm quy mô binh lính Mỹ, hoặc từ chối cung cấp một số thứ là có thể xảy ra. Tuy nhiên, đó không phải là điều đáng chú ý nhất”, ông Medvedev nói.

Phát biểu của ông Medvedev được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận ngày càng gay gắt ở Mỹ và châu Âu, sau khi Tổng thống Trump tuyên bố ông "hoàn toàn" cân nhắc việc rút khỏi NATO, một lời đe dọa đã làm dấy lên những lo ngại về tương lai của liên minh và các đảm bảo an ninh của Mỹ đối với châu Âu.

Cuộc tranh chấp mới nhất diễn ra trong bối cảnh nhiều nhà ngoại giao và chuyên gia phân tích mô tả là một trong những rạn nứt sâu sắc nhất giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu trong nhiều thập kỷ.

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đưa ra nhận xét quan trọng về khả năng Mỹ rời khỏi NATO.

Hãng tin Anh Reuters nhận xét sự tức giận của ông Trump trước việc các quốc gia châu Âu từ chối ủng hộ hoạt động quân sự của Mỹ và Israel liên quan đến Iran đã đẩy NATO vào cuộc khủng hoảng gay gắt nhất kể từ khi thành lập năm 1949.

Mặc dù các rào cản pháp lý khiến việc Mỹ rút quân hoàn toàn trở nên khó khăn, nhưng chỉ riêng tín hiệu chính trị này cũng đã làm bất ổn các thủ đô những nước đồng minh.

Theo luật được thông qua mới đây, việc chính thức rời khỏi NATO sẽ cần sự chấp thuận của Thượng viện hoặc một đạo luật của Quốc hội, hạn chế khả năng rút lui đơn phương của tổng thống.

Nhưng điều đó không làm giảm bớt những lo ngại ở châu Âu. Các nhà phân tích lưu ý ngay cả khi không có sự rút lui chính thức, việc giảm sự hiện diện của Quân đội Mỹ, trì hoãn viện trợ quân sự, hoặc cam kết lỏng lẻo hơn đối với nghĩa vụ phòng thủ tập thể theo Điều 5 đều có thể gây ra tác động chiến lược tức thời.

Ông Medvedev dường như nhấn mạnh quan điểm đó, ngụ ý rằng chính mối đe dọa trên cũng có ích về mặt chiến lược đối với Nga, ngay cả khi nó không bao giờ được thực hiện.

Những bình luận này cũng phù hợp với thông điệp rộng hơn của Nga nhằm làm nổi bật sự chia rẽ trong NATO. Nga từ lâu đã tìm cách miêu tả liên minh này dễ bị tổn thương về chính trị, đặc biệt là vào những thời điểm bất đồng giữa Mỹ và các đồng minh châu Âu.

Theo Defence Blog
