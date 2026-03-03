Phát biểu trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn Nga TASS , ông Medvedev cho rằng, nguy cơ một cuộc chiến tranh toàn cầu không còn là kịch bản xa vời.
“Bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là mồi lửa”
Khi được hỏi liệu Thế chiến III đã bắt đầu hay chưa, ông Medvedev trả lời: “Về mặt kỹ thuật thì chưa. Nhưng nếu ông Trump tiếp tục đường lối điên rồ với các chiến dịch thay đổi chế độ mang tính tội phạm, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Và bất kỳ sự kiện nào cũng có thể là mồi lửa. Bất kỳ điều gì”.
Theo ông, cuộc tấn công nhằm vào Iran là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn của Mỹ và các đồng minh nhằm duy trì vị thế thống trị toàn cầu. Nga coi đây là bước leo thang cực kỳ nguy hiểm, phá vỡ các chuẩn mực luật pháp quốc tế.
Ông Medvedev chỉ trích gay gắt việc sát hại Lãnh tụ Tối cao Iran, Đại giáo chủ Ali Khamenei , gọi đó là “sai lầm nghiêm trọng” khiến toàn bộ công dân Mỹ rơi vào vòng nguy hiểm.
“Vị đại giáo chủ quá cố là người cha tinh thần của gần 300 triệu người Hồi giáo dòng Shiite. Và giờ đây ông ấy là một vị tử vì đạo”, ông nói.
Theo đánh giá của ông Medvedev, sau biến cố này, Tehran chắc chắn sẽ tăng tốc chương trình hạt nhân. “Không còn nghi ngờ gì nữa, Iran sẽ tăng gấp ba nỗ lực phát triển vũ khí hạt nhân”, ông nhận định.
Trước câu hỏi liệu Nga có thể trở thành mục tiêu của các chiến dịch tương tự trong tương lai hay không, ông Medvedev khẳng định chỉ có một bảo đảm duy nhất: “Mỹ sợ Nga và hiểu rõ cái giá của một cuộc xung đột hạt nhân”.
Mỹ lần đầu sử dụng tên lửa PrSM tại Iran
Cuộc chiến bùng nổ từ ngày 28/2 khi Mỹ và Israel phát động chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, không kích nhiều thành phố lớn, trong đó có Tehran. Nhà Trắng cho rằng Iran là mối đe dọa tên lửa và hạt nhân, đồng thời kêu gọi người dân Iran nổi dậy.
Truyền thông quốc phòng Mỹ cho biết, Washington đã lần đầu sử dụng tên lửa tấn công chính xác ( PrSM ) trong thực chiến tại Iran. Theo The War Zone , tên lửa được phóng từ hệ thống HIMARS, có tầm bắn vượt quá 500 km. Tập đoàn quốc phòng Mỹ Lockheed Martin, nhà sản xuất PrSM, từng công bố kế hoạch sản xuất tới 400 quả mỗi năm từ cuối năm 2025.
Đáp trả, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố mở chiến dịch tấn công các mục tiêu Israel và nhiều căn cứ quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan, Qatar, Kuwait, UAE và Ảrập Xêút.
Lo ngại nước thứ ba bị kéo vào xung đột
Trong một diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã điện đàm với người đồng cấp Ảrập Xêút, Hoàng tử Faisal bin Farhan Al Saud, bày tỏ quan ngại sâu sắc về nguy cơ các quốc gia Ảrập vùng Vịnh bị cuốn vào xung đột, TASS đưa tin ngày 3/3.
Theo thông cáo Bộ Ngoại giao Nga, hai bên nhấn mạnh tình hình leo thang hiện nay “chứa đựng những hệ quả khó lường cho toàn bộ khu vực”, đặc biệt nếu các nước thứ ba bị lôi kéo trực tiếp.
Tại Israel, một quan chức cấp cao nói với đài Kan rằng, chiến dịch chống Iran có thể kéo dài ít nhất đến dịp lễ Pesach (Vượt qua), một trong những ngày lễ quan trọng nhất của người Do Thái, vào đầu tháng 4, sau khi ông Trump ám chỉ các hoạt động quân sự có thể tiếp diễn trong nhiều tuần.
Trong bối cảnh Lãnh tụ tối cao Iran bị sát hại, các căn cứ Mỹ bị tấn công trả đũa và nguy cơ lôi kéo thêm nhiều quốc gia vào vòng xoáy chiến sự, những cảnh báo từ Nga đang làm dấy lên nỗi lo rằng chỉ một tính toán sai lầm cũng có thể đẩy thế giới vào cuộc đối đầu mang tính hủy diệt toàn cầu.
Pháp sẽ mở rộng kho vũ khí hạt nhân
Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố Paris sẽ gia tăng quy mô kho vũ khí hạt nhân nhằm củng cố năng lực răn đe, hãng tin Nga RT đưa tin hôm nay 3/3.
Phát biểu tại một căn cứ quân sự (nơi triển khai các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo), ông Macron cho rằng học thuyết hạt nhân của Pháp cần được điều chỉnh để phù hợp với “môi trường an ninh mới”, khi Nga tiếp tục mở rộng kho vũ khí còn Trung Quốc tăng tốc hiện đại hóa quân sự. Nhà lãnh đạo Pháp xác nhận đã quyết định nâng số lượng đầu đạn, đồng thời cảnh báo rằng trong trường hợp vũ khí hạt nhân bị sử dụng, không quốc gia nào có thể tự bảo vệ hoàn toàn hay phục hồi mà không chịu tổn thất nặng nề.
Ông cũng cho biết Pháp sẽ ngừng công khai chi tiết về quy mô kho hạt nhân để tăng hiệu quả răn đe. Theo số liệu của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI), Pháp hiện có chưa tới 300 đầu đạn, thấp hơn khoảng 13 lần so với Nga hoặc Mỹ.
Bên cạnh đó, Tổng thống Macron đề cập đến khái niệm “răn đe hạt nhân tiền phương”, theo đó Paris có thể triển khai vũ khí hạt nhân tới một số quốc gia thành viên Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở châu Âu trong những tình huống nhất định, kể cả phục vụ các cuộc tập trận chung. Ít nhất tám nước, gồm Anh, Đức, Ba Lan, Hà Lan, Bỉ, Hy Lạp, Thụy Điển và Đan Mạch, được cho là đã bày tỏ sự quan tâm tới khả năng này.