Những tòa nhà cao nhất thế giới đang dựng xây

Burj Binghatti Jacob & Co Residences

Dự án Burj Binghatti Jacob & Co Residences tại Dubai được đặt mục tiêu trở thành biểu tượng mới của Dubai và hứa hẹn sẽ lập kỷ lục là tòa nhà dân cư cao nhất thế giới khi hoàn thành. Tòa tháp này cao 595 mét, bao gồm 105 tầng, được khởi công xây dựng vào năm 2022 và dự kiến hoàn thành vào năm 2026.

Tòa tháp cư dân Burj Binghatti Jacob & Co Residences cao 595 mét. (Ảnh: Archdaily)

Burj Binghatti Jacob & Co Residences có thiết kế như một tòa tháp siêu sang với hình dáng thon gọn. Đáng chú ý, phần "vương miện kim cương" của tòa nhà được lấy cảm hứng từ những viên đá quý chạm khắc tinh xảo của Jacob & Co. Đây cũng là một trong những chi tiết đắt giá và ấn tượng nhất của công trình.

Ngoài căn hộ siêu sang, tòa tháp cư dân cao cấp này còn được trang bị những tiện nghi sang trọng như hồ bơi vô cực với tầm nhìn tuyệt đẹp ra đường chân trời Dubai, phòng tập thể hình hiện đại, spa...

Six Senses Residences

Six Senses Residences đang được xây dựng tại quận Marina, Dubai sẽ có 125 tầng với chiều cao 517 mét.

Six Senses Residences cao 571 mét. (Ảnh: Archdaily)

Công trình có dạng một tòa tháp bằng kính tròn thanh lịch thuôn nhọn thành một điểm trên đỉnh, đồng thời kết hợp các khu vực sân hiên và ban công.

Tòa nhà sử dụng các thiết bị và vật liệu cao cấp mặt tiền kính mang đến tầm nhìn rộng mở. Một số tiện nghi đáng chú ý trong tòa nhà gồm phòng tập thể dục, phòng trị liệu bằng âm thanh, rạp chiếu phim trong nhà...

Dự án Six Senses Residences khởi công năm 2024 và dự kiến hoàn thành năm 2028.

China International Silk Road Center

(Ảnh: Archdaily)

China International Silk Road Center là một tòa nhà chọc trời đang được xây dựng ở Tây An (Trung Quốc) với chiều cao 498 mét, gồm 101 tầng và có chức năng là khách sạn và văn phòng.

Công trình bao gồm một khách sạn 5 sao, một tòa nhà văn phòng hạng 5A, một đài quan sát, một trung tâm hội nghị... Sau khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà cao nhất khu vực Tây Bắc và là một biểu tượng mới đại diện cho hình ảnh thành phố Tây An. Tòa nhà khởi công xây dựng năm 2019 và dự kiến hoàn thành vào 2027.

Tianfu Center

(Ảnh: Archdaily)

Trung tâm Tianfu (Tianfu Center) là tòa nhà chọc trời 95 tầng, cao 489 mét, đang được xây dựng ở Thành Đô, Trung Quốc và dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Khi hoàn thành, đây sẽ là tòa nhà cao nhất ở Thành Đô và Tây Nam Trung Quốc. Chức năng của tòa nhà bao gồm văn phòng và triển lãm.

Được thiết kế bởi công ty kiến trúc Mỹ Kohn Pedersen Fox (KPF), Trung tâm Tianfu sở hữu thiết kế hiện đại và là biểu tượng cho sự phát triển của Thành Đô.

Rizhao Center

(Ảnh: Archdaily)

Tòa nhà chọc trời Rizhao Center được khởi công xây dựng năm 2019 tại Nhật Chiếu (Trung Quốc), cao 485 mét với 94 tầng và dự kiến hoàn thành vào năm 2028.

Toàn bộ tòa nhà bê tông này sẽ vừa là nơi ở, vừa là khách sạn và văn phòng. Tòa nhà đa chức năng sẽ là không gian sôi động với nhiều hoạt động khác nhau.