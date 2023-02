Những thực phẩm màu xanh là ‘lá chắn’ bảo vệ gan cực tốt

Gan đóng vai trò chuyển hóa, đào thải chất độc và lưu giữ dinh dưỡng nên vô cùng quan trọng với cơ thể. Vì thế, tất cả chúng ta muốn có được sức khỏe tốt thì không thể bỏ qua việc bảo vệ tốt cho lá gan của mình. Lựa chọn thực phẩm tốt cho gan chính là cách giúp chúng ta làm được việc ấy. Những loại thực phẩm dưới đây rất tốt cho quá trình giải độc gan và loại bỏ cholesterol trong máu, bạn nên bổ sung vào thực đơn hàng ngày.

Cải bó xôi

Cải bó xôi (hay còn gọi là rau bina) là loại rau rất phổ biến, tuy không đắt nhưng lại giàu các chất dinh dưỡng như vitamin C, vitamin K, carotenoid và khoáng chất.

Thường xuyên ăn cải bó xôi vào các ngày trong tuần không chỉ giúp tăng cường tuần hoàn gan - khí, giải tỏa ứ đọng ở gan mà còn loại bỏ lượng cholesterol dư thừa trong cơ thể, từ đó thúc đẩy tuần hoàn máu, dưỡng ẩm gan. Vậy nên, nếu gan không hoạt động tốt thì bạn nên ăn nhiều cải bó xôi hơn vào ngày thường để hỗ trợ tăng cường sức khỏe.

Tỏi tây

Tỏi tây có tác dụng thúc đẩy tuần hoàn máu, nuôi dưỡng gan và thận. Nước ép tỏi tây có tác dụng ức chế vi khuẩn shigella, salmonella typhi, escherichia coli và staphylococcus.

Tỏi tây chủ yếu chứa protein, carbohydrate, cellulose, carotene, riboflavin, niacin, vitamin C, canxi, phốt pho, sắt,... Ngoài ra, nó còn chứa propylene sulfide dễ bay hơi, glycoside và các chất đắng nên có vị cay có thể kích thích cảm giác thèm ăn, nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể và ngăn ngừa khối u.

Đậu bắp

Theo quan điểm sức khỏe, vỏ đậu bắp chứa nguồn protein chất lượng cao và nhiều loại khoáng chất nên ăn một ít mỗi ngày có thể đáp ứng đủ nhu cầu dinh dưỡng của cơ thể.

Về lý do đậu bắp có thể bảo vệ gan, nguyên nhân là do nó có chứa một số thành phần pectin và polysaccharide nên có thể tổng hợp glycogen giúp nâng cao khả năng kháng virus của tế bào gan.

Chú ý, vì đậu bắp là thực phẩm có tính lạnh nên bạn không nên ăn nhiều nếu lá lách và dạ dày yếu.

Rau muống

Rau muống chứa rất ít calo nhưng lại giàu vitamin nên có tác dụng làm giảm lượng cholesterol trong cơ thể, từ đó giúp gan không bị mỡ thừa bao quanh. Ngoài ra, rau muống còn có tác dụng làm đẹp da, giúp dạ dày và ruột tiêu hóa thức ăn cũng như thải độc tốt hơn.

Không chỉ vậy, rau muống thuộc loại rau có tính kiềm, chứa nhiều chất xơ và vitamin C nên có tác dụng thúc đẩy nhu động đường tiêu hóa, từ đó ngăn ngừa ung thư.

Quả bơ

Bơ rất giàu vitamin E, C cùng glutathione, vitamin C và E với cách thức hoạt động giống như chất chống oxy hóa trung hòa gốc tự do và bảo vệ các tế bào gan không bị hư hại. Chẳng những thế, loại quả này còn chứa vitamin E và K giúp làm sạch chất độc trong gan, chống viêm, điều chỉnh lượng cholesterol trong cơ thể. Vì thế mỗi ngày ăn 3 - 4 quả bơ cũng rất tốt gan.

Cần tây

Cần tây chứa nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm vitamin C, beta carotene và flavonoid giúp bảo vệ gan và các cơ quan nội tạng khác khỏi những tổn thương do oxy hóa và sự xâm nhập của các tác nhân gây hại. Cần tây giúp làm giảm lượng chất béo tích tụ trong gan, bảo vệ và hỗ trợ gan sản xuất các enzyme chuyển hóa chất béo và độc tố.

Polyacetylenes và luteolin có trong cần tây là những chất chống oxy hóa có lợi có khả năng chống viêm hiệu quả, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các bệnh về gan, loãng xương và viêm khớp. Đặc tính chống oxy hóa và chống viêm của cần tây còn hữu hiệu trong hỗ trợ điều trị viêm loét dạ dày, cải thiện niêm mạc và kiểm soát dịch tiết.

Trà xanh

Trà xanh có chứa nhiều loại chất chống oxy hóa là catechin. Loại chất này có tác dụng chống lại một số bệnh ung thư, trong đó có cả ung thư gan. Vì thế, mỗi ngày chúng ta nên thưởng thức một ly trà để cơ thể có cơ hội hấp thụ nhiều hơn chất catechin.

Xà lách

Xà lách chứa ít chất béo, calo và là nguồn chất xơ, vitamin phong phú, có thể góp phần làm giảm mức cholesterol. Hơn nữa, Vitamin E và Vitamin C có trong rau diếp có khả năng chống oxy hóa.

Ngoài ra, xà lách có tác dụng bảo vệ gan, bạn nên ăn thường xuyên. Ăn xà lách có thể giúp bảo vệ gan khỏi bị hư hại bằng cách khôi phục mức men gan và cải thiện hoạt động của gan. Chất chống oxy hóa trong xà lách có thể làm giảm thiệt hại do các gốc tự do gây ra và có thể bảo vệ gan.