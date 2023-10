Những siêu thực phẩm giúp hạ đường huyết, có lợi cho sức khỏe nam giới

Cà chua: Cà chua có chứa polysaccharide và nhiều vitamin khác, giúp hạ đường huyết hiệu quả. Cà chua cũng là một siêu thực phẩm chứa nhiều chất chống oxy hóa. Một chất chống oxy hóa được tìm thấy trong cà chua, lycopene, có khả năng chống lại các bệnh mãn tính như ung thư tuyến tiền liệt và bệnh tim mạch ở nam giới.

Sữa chua: Nam giới nên cân nhắc việc ăn nhiều sữa chua hơn, vì siêu thực phẩm này chứa nhiều chất béo, carbohydrate và protein có lợi cho cơ thể nam giới. Sữa chua giúp bạn cảm thấy no và cung cấp năng lượng lâu dài cho cơ thể. Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Anh, những người đàn ông thường xuyên ăn các sản phẩm từ sữa lên men (chẳng hạn như sữa chua và phô mai) có nguy cơ mắc bệnh động mạch vành và bệnh tiểu đường thấp hơn những người không ăn.

Bông cải xanh: Loại rau xanh này chứa nhiều chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, K, A và chất xơ. Điều thực sự khiến bông cải xanh nổi bật như một siêu thực phẩm hữu ích cho nam giới là nhờ hàm lượng sulforaphane cao, một hợp chất có khả năng chống ung thư. Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới có nguy cơ tử vong vì ung thư cao hơn phụ nữ. Do vậy, nam giới nên bổ sung thêm bông cải xanh vào chế độ ăn hàng ngày.

Cá hồi: Theo nhiều nghiên cứu, cá hồi là một trong những loại cá tốt cho sức khỏe nhất. Loại cá này cực kỳ giàu axit béo omega-3, rất cần thiết cho sức khỏe tim mạch, đặc biệt có tác dụng giảm viêm và hạ đường huyết. Các omega 3 trong cá hồi có thể giúp tăng cường cholesterol tốt ở nam giới, đồng thời giúp duy trì sự cương cứng, ngăn ngừa tình trạng rối loạn cương dương.

Bơ: Bơ chứa nhiều chất béo, kali và chất xơ, giúp bạn cảm thấy no lâu hơn. Bơ là nguồn cung cấp chất dinh dưỡng dồi dào, khiến nó trở thành siêu thực phẩm và đặc biệt có lợi cho sức khỏe nam giới nhờ hàm lượng chất béo không bão hòa đơn cao trong bơ giúp giảm mức cholesterol xấu, hạ đường huyết, giảm nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ.

Nấm: Nấm là một siêu thực phẩm khác có thể đóng góp đáng kể cho sức khỏe nam giới. Chúng là nguồn cung cấp dồi dào các chất dinh dưỡng như vitamin D, selen và chất chống oxy hóa, rất quan trọng để duy trì sức khỏe nam giới. Ngoài ra, nấm có chứa beta-glucans, một loại chất xơ góp phần tăng cường sức khỏe tim mạch bằng cách giúp điều chỉnh mức cholesterol trong máu.

Đậu đen: Đậu đen là một loại siêu thực phẩm tuyệt vời dành cho nam giới vì chứa nhiều chất xơ và protein. Đậu đen và các loại đậu khác cũng đã được chứng minh là có tác dụng hỗ trợ kiểm soát lượng đường trong máu. Hàm lượng chất xơ dồi dào trong đậu đen giúp ngăn ngừa và giảm thiểu các bệnh mãn tính như tiểu đường và tim mạch.

Eat This, Not That