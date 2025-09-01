Những phần ngon nhất của thịt lợn: Ba chỉ chỉ xếp thứ 5, phần ngon nhất hiếm đến mức người bán cũng không nỡ ăn

Từ món dân dã như thịt kho tàu, thịt quay cho đến những món cầu kỳ như xá xíu, thịt lợn vừa dễ chế biến, vừa hợp khẩu vị nhiều thế hệ. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng mỗi bộ phận trên con lợn lại có hương vị và giá trị riêng biệt.

Dưới đây là bảng xếp hạng 5 phần thịt ngon nhất, trong đó thịt ba chỉ quen thuộc chỉ đứng thứ 5, còn vị trí số 1 lại vô cùng hiếm, đến mức người bán thịt cũng “giữ lại cho riêng mình”.

5. Thịt ba chỉ

Thịt ba chỉ có lớp mỡ nạc đan xen, tỷ lệ thường khoảng 3 phần nạc, 7 phần mỡ, giàu collagen. Đây là loại thịt quen thuộc, dễ mua, giá cả phải chăng, chế biến được nhiều món. Nhưng nếu không nấu khéo, phần mỡ dễ bị ngấy, phần nạc lại khô cứng.

Món kinh điển từ ba chỉ có thể kể đến thịt kho tàu, thịt quay giòn bì, hay ba chỉ nướng than. Đây là phần thịt gắn liền với bữa cơm gia đình Việt, tạo nên cảm giác “cơm nhà” ấm cúng.

4. Thịt nạc vai

Nằm gần phần cổ và vai lợn, loại thịt này có những vân mỡ mảnh chạy xuyên qua thớ nạc, tạo thành hình giống cánh hoa mai. Thịt mềm, mọng nước, ăn có độ ngọt tự nhiên. Do sản lượng ít, mỗi con lợn chỉ cho ra khoảng 2-3kg nên thường bị bỏ qua, nhưng thực tế đây là loại thịt cực kỳ “đáng đồng tiền bát gạo”.

Các món ngon từ nạc vai như xá xíu, nướng mật ong hoặc áp chảo đều giữ được độ mềm ngọt, thậm chí ăn còn gợi nhớ đến cảm giác giống như steak bò.

3. Thịt chân giò trước

Phần thịt ở chân trước lợn nhiều gân, săn chắc, nhưng lại rất giàu hương vị. Giá rẻ hơn thịt mông, nhưng có thể biến hóa đa dạng: từ hầm nhừ, kho, đến băm làm nhân bánh đều hợp. Người sành ăn đánh giá đây là “nguyên liệu vàng” để làm giò chả, nem, hay món thịt kho tàu trứ danh. Một điều thú vị là phần thịt này giàu axit inosine - thành phần tạo nên vị “ngọt thịt tự nhiên”, giúp món ăn thêm đậm đà.

2. Thịt thăn

Đây là phần thịt nạc nhất, nằm dọc xương sống, hầu như không dính mỡ, mềm và ngọt. Hàm lượng protein cao, rất được những người ăn kiêng hoặc thích ăn thanh đạm ưa chuộng. Nhưng vì ít mỡ, thịt dễ bị khô nên thường chế biến nhanh, chín tới như món thăn lợn xào, phi lê nướng, hay kinh điển nhất là thịt xào chua ngọt . Đi chợ chọn thịt thăn ngon, bạn nên chọn miếng màu hồng nhạt, thớ mịn, ấn vào đàn hồi tốt.

1. Thịt mông sấn

Đây là phần thịt nằm ở phần trên mông lợn, rất săn chắc, nạc chiếm hơn 90% nhưng lại không bị khô cứng nhờ các sợi cơ mềm. Thịt vừa có độ dai vừa có độ ngọt, chế biến kiểu nào cũng ngon, từ xào, nướng đến hầm nhừ. Nhiều người bán thịt thậm chí giữ phần này lại cho gia đình bởi độ hiếm và chất lượng của nó. Không ít tín đồ ẩm thực gọi đây là “báu vật trên con lợn”, chỉ cần ăn một lần là nhớ mãi.

Có thể thấy, con lợn gần như “không có phần nào bỏ đi”. Từ ba chỉ béo ngậy, nạc vai mềm mọng, đến mông sấn hiếm có, mỗi phần thịt đều mang một “tính cách” riêng, phù hợp với từng món ăn.

Nguồn và ảnh: Sohu