Những nguyên nhân gây sỏi thận mà có thể bạn chưa biết

Uống ít nước: Khi lượng nước tiểu ít sẽ dẫn đến việc cơ thể có ít nước hơn để hòa tan muối dẫn đến lắng đọng natri và hình thành sỏi thận. Uống đủ nước sẽ làm loãng muối trong nước tiểu và giảm nguy cơ hình thành sỏi. Ảnh minh họa

Ăn nhiều muối: Muối là loại gia vị được nêm vào tất cả các món ăn hàng ngày. Ăn quá nhiều muối, gây tăng đào thải natri, kéo theo các ion canxi cũng tăng tại ống thận. Nồng độ canxi quá cao sẽ tạo điều kiện hình thành các loại sỏi: canxi oxalat, canxi photphat, canxi carbonat. Ảnh minh họa

Ăn nhiều thịt: Chế độ ăn giàu protein động vật: như thịt bò, cá, thịt gà và thịt lợn, làm giảm pH nước tiểu, tăng bài tiết canxi, giảm hấp thu citrate gây nên sỏi. Ngoài ra, ăn quá nhiều đạm làm tăng nồng độ uric máu, trường hợp nhẹ có thể gây lắng đọng uric tại thận gây nên sỏi uric. Ảnh minh họa

Béo phì: Theo một nghiên cứu được đăng lên tạp chí The American Medical Association của Eric N. Taylor và cộng sự đã chỉ rõ mối liên hệ giữa béo phì và bệnh sỏi thận. Tỷ lệ mắc bệnh sỏi thận tăng hơn ở người có chỉ số BMI (chỉ số khối của cơ thể) cao và kích thước vòng eo cao hơn bình thường. Ảnh minh họa

Bổ sung vitamin C không đúng cách: Uống bổ sung Vitamin C hằng ngày, trong suốt thời gian dài có thể dẫn đến thừa vitamin C, vitamin C sẽ chuyển hóa thành oxalat đào thải ra ngoài tại thận Mặt khác, thừa canxi còn gây quá tải cho thận và tăng nguy cơ sỏi niệu quản, sỏi thận. . Ảnh minh họa

Mắc một số bệnh đường tiêu hóa: Một số trường hợp bị tiêu chảy, viêm loét đại tràng hay phẫu thuật dạ dạy, ruột có thể làm tăng nguy cơ hình thành sỏi thận Oxalat Canxi. Lúc này cơ thể sẽ hấp thu oxalate quá mức từ ruột, làm tăng oxalte trong nước tiểu. Lượng nước tiểu ít và nồng độ oxalate trong nước tiểu tăng cao sẽ là điều kiện thuận lợi để hình thành sỏi thận Oxalat Canxi. Ảnh minh họa

Di truyền: Có đến gần 25% tỷ lệ mắc sỏi thận là do gen. Do vậy, những người có người thân trong gia đình mắc bệnh sỏi thận sẽ có nguy cơ mắc sỏi thận cao hơn người bình thường. Ảnh minh họa./.