Những ‘người mẹ áo trắng’ nơi tuyến đầu sinh tử

Khoảnh khắc sinh tử

Khoảng 9 giờ ngày 23/10/2025, tại Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, sự yên ắng bị xé toạc bởi tiếng la hét. Một người đàn ông bất ngờ cầm dao gọt hoa quả tấn công nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân. Đáng lo ngại hơn, đối tượng còn bế một em bé sơ sinh chạy ra hành lang, giơ cao đe dọa, đặt tính mạng đứa trẻ vào tình thế vô cùng nguy hiểm.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang.

Trong khoảnh khắc hỗn loạn ấy, thay vì tìm cách tránh thân, các nữ điều dưỡng của Khoa Sơ sinh đã lập tức lao vào khống chế đối tượng, quyết giành lại đứa trẻ. Họ chọn đối mặt với hiểm nguy để bảo vệ sinh linh bé nhỏ không thể tự vệ.

Điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang là người chịu thương tích nặng nề nhất. Khi cố gắng giành lại em bé từ tay kẻ tấn công, chị bị đâm 11 nhát dao vào vùng mặt, cổ, ngực và lưng. Sau ba tháng điều trị và phục hồi, chị đã trở lại với công việc, tiếp tục chăm sóc những bệnh nhi sơ sinh như chưa từng rời xa nơi này.

Với điều dưỡng Thùy Trang, người làm nghề y luôn mang trong mình sứ mệnh chữa bệnh, cứu người. Trong bất cứ hoàn cảnh nào, bảo vệ an toàn cho bệnh nhân vẫn là ưu tiên cao nhất. “Không chỉ riêng tôi, bất kỳ ai trong ngành y cũng sẽ hành động như vậy khi tính mạng người bệnh bị đe dọa”, chị nói.

Chị Thùy Trang trở lại bệnh viện làm việc sau 3 tháng điều trị.

Sự dũng cảm của các nữ điều dưỡng không chỉ là phản xạ tức thời trong tình huống nguy cấp mà còn là biểu hiện sâu sắc của y đức và tình yêu nghề. Giữa lằn ranh sinh tử, họ đã chọn làm “ lá chắn sống” để giữ lại nhịp thở đầu đời cho một đứa trẻ.

Khi nỗi sợ nhường chỗ cho trách nhiệm

Câu chuyện về hành động dũng cảm của các nữ điều dưỡng nhanh chóng lan tỏa. Bộ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đã trao bằng khen cho điều dưỡng Nguyễn Thùy Trang cùng tập thể khoa vì tinh thần quả cảm. Nhưng với những người trong cuộc, điều còn đọng lại không phải là tấm bằng khen mà là những đêm mất ngủ, là tiếng la hét vẫn còn vang vọng trong ký ức.

Các nữ điều dưỡng lặng lẽ túc trực bên những sinh linh non nớt, giữ nhịp sống bình yên nơi tuyến đầu.

Bác sĩ Đoàn Thị Thanh Bình, Trưởng Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An chia sẻ: “Không ai quên được khoảnh khắc ấy. Nhưng điều khiến tôi tự hào là các em không để nỗi sợ đánh bại mình”.

Theo bác sĩ Bình, sau biến cố, khoa tổ chức các buổi chia sẻ tâm lý. Những nữ điều dưỡng, vốn quen với áp lực chuyên môn, lần đầu phải đối diện với một cú sốc tinh thần lớn như vậy. Có người giật mình khi nghe tiếng động mạnh. Có người ám ảnh mỗi khi bước qua hành lang hôm xảy ra sự việc.

Công việc ở Khoa Sơ sinh chưa bao giờ nhẹ nhàng. Mùa lạnh, bệnh nhi tăng cao. Những bé viêm phổi, suy hô hấp phải nằm điều trị dài ngày. Các điều dưỡng quen với việc ăn vội bên bàn trực, quen với những đêm thức trắng. Họ thay bỉm, đặt kim truyền, xoay trở cho trẻ để tránh loét da, tất cả đều phải “nhẹ như nâng trứng”.

Cuộc hội ngộ giữa các nữ điều dưỡng và người nhà bệnh nhi trên sân khấu Gala Việc tử tế 2026.

Nhắc lại khoảnh khắc lao vào che chắn cho trẻ, chị Thùy Trang chỉ cười nhẹ: “Mình cũng là một người mẹ. Trong hoàn cảnh đó, ai cũng sẽ làm vậy thôi”. Câu nói giản dị, nhưng phía sau là bản lĩnh của những người phụ nữ chọn ở lại với nghề, dù đã nếm trải hiểm nguy.

Họ không xem mình là anh hùng, chỉ nhận đó là trách nhiệm nghề nghiệp. Nhưng với những đứa trẻ từng được che chắn trong khoảnh khắc sinh tử, với những gia đình từng đứng bên bờ vực mất con, họ chính là những “lá chắn” thầm lặng.

Mới đây, cuộc hội ngộ giữa các nữ điều dưỡng và người nhà bệnh nhi từng được họ liều mình cứu sống trên sân khấu Gala Việc tử tế 2026 khiến nhiều người lặng đi vì xúc động. Những cái ôm nghẹn ngào, những giọt nước mắt biết ơn và lời cảm ơn run run cất lên đã xóa nhòa mọi khoảng cách.

Khi người mẹ trẻ ôm chặt lấy nữ điều dưỡng từng lao vào hiểm nguy để giành lại con mình từ tay kẻ tấn công, cả khán phòng như vỡ òa. Đó không chỉ là cuộc gặp lại, mà còn là khoảnh khắc tôn vinh lòng dũng cảm và trái tim nhân hậu của những “người mẹ áo trắng”.