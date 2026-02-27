Tin vui cho bệnh nhân UNG THƯ: Bảo hiểm y tế sắp chi trả loạt thuốc điều trị giá hàng trăm triệu

Theo dự thảo cập nhật danh mục thuốc bảo hiểm y tế, khoảng 30 loại thuốc điều trị ung thư thế hệ mới – vốn nổi tiếng đắt đỏ – có thể sắp được quỹ bảo hiểm chi trả, giúp người bệnh giảm áp lực tài chính và tiếp cận phác đồ tiên tiến.

Ngày 26/2, đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế (Bộ Y tế) cho biết cơ quan chuyên môn đang rà soát để bổ sung 84 loại thuốc hóa dược và sinh phẩm vào danh mục bảo hiểm y tế thanh toán. Trong đó, nhóm thuốc ung thư chiếm tỷ trọng lớn nhất với 30 loại, bao gồm nhiều phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và liệu pháp miễn dịch, những hướng điều trị được xem là bước tiến quan trọng trong cuộc chiến chống bệnh ác tính.

Ảnh minh họa

Theo các chuyên gia, các liệu pháp ung thư hiện đại mang lại hiệu quả rõ rệt, kéo dài thời gian sống và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân. Tuy nhiên, chi phí luôn là rào cản lớn. Dữ liệu quốc tế cho thấy một số liệu pháp miễn dịch có giá từ 14.000 đến 16.000 USD mỗi tháng. Thuốc điều trị đích cho ung thư phổi có thể lên tới khoảng 18.000 USD mỗi tháng, trong khi một số liệu pháp kháng thể tiên tiến có tổng chi phí điều trị cả năm lên đến hàng trăm nghìn USD.

Tại Việt Nam, dù đã có nhiều chương trình hỗ trợ bệnh nhân và hoạt động đàm phán giá với hãng dược, chi phí người bệnh phải tự chi trả vẫn phổ biến từ 40 triệu đến hơn 100 triệu đồng mỗi tháng, thậm chí lên tới tiền tỷ cho một liệu trình hoàn chỉnh. Vì vậy, việc đưa các thuốc này vào danh mục bảo hiểm dù chỉ đồng chi trả 30% hoặc 50% vẫn được xem là thay đổi rất lớn, giúp nhiều bệnh nhân có thêm cơ hội tiếp cận điều trị.

Không chỉ riêng thuốc ung thư, dự thảo cũng đề xuất bổ sung 24 thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp và 18 thuốc dành cho bệnh hiếm. Theo cơ quan chuyên môn, việc ưu tiên nhóm thuốc ung thư xuất phát từ thực tế chi phí cao và tốc độ phát triển nhanh của các công nghệ điều trị mới trên thế giới. Những năm gần đây, nhiều thuốc đột phá liên tục được nghiên cứu và đăng ký lưu hành tại Việt Nam, khiến nhu cầu cập nhật danh mục tăng mạnh.

Đại diện Vụ Bảo hiểm Y tế cho biết việc mở rộng danh mục không chỉ giúp bác sĩ có thêm lựa chọn áp dụng phác đồ tiên tiến mà còn giảm áp lực tài chính cho bệnh nhân và gia đình. Song song đó, cơ quan quản lý cũng dự kiến nới điều kiện và tăng mức chi trả đối với 52 loại thuốc đang được bảo hiểm thanh toán.

Trong cơ cấu chi của quỹ bảo hiểm y tế, thuốc luôn là khoản lớn nhất. Năm 2023, chi thuốc đạt hơn 45 nghìn tỷ đồng, chiếm gần 33% tổng chi quỹ; năm 2024 tăng lên hơn 50 nghìn tỷ đồng, chiếm trên 31%. Điều này cho thấy việc lựa chọn thuốc được chi trả cần tính toán kỹ để vừa hỗ trợ người bệnh, vừa đảm bảo tính bền vững của quỹ.

Hiện Việt Nam có hơn 95,5 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, tương đương khoảng 94,2% dân số. Mỗi năm có khoảng 186 triệu lượt khám chữa bệnh bảo hiểm, trung bình mỗi người sử dụng dịch vụ 4–5 lần. Trong bối cảnh số ca bệnh ung thư ngày càng tăng, chính sách mở rộng chi trả thuốc được xem là bước đi quan trọng trong chiến lược giảm chi tiền túi và nâng cao khả năng tiếp cận điều trị cho người dân.