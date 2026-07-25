Những người dễ đoản thọ thường mắc 7 thói quen này: Đặc biệt đáng lo sau tuổi 50

Những thói quen tưởng vô hại có thể âm thầm rút ngắn quãng đời khỏe mạnh khi cơ thể bước qua tuổi 50.

Những người dễ đoản thọ không nhất thiết đều mắc bệnh nghiêm trọng từ sớm. Theo Times of India, một số thói quen có thể khiến sức khỏe thể chất và tinh thần suy giảm nhanh hơn khi bước vào tuổi trung niên.

Bác sĩ Srinivasa Prasad B V, chuyên gia tim mạch tại Bệnh viện Apollo (Ấn Độ), cho biết: “Tuổi 50 là một cột mốc quan trọng. Về mặt sinh học, đây là ngã rẽ quyết định, khi tác động tích lũy của quá trình lão hóa tế bào, thay đổi chuyển hóa và thói quen sống bắt đầu bộc lộ”.

Dưới đây là 7 thói quen cần sớm thay đổi để bảo vệ sức khỏe, khả năng vận động và sự minh mẫn sau tuổi 50.

Thói quen 1: Coi tình trạng hay quên là dấu hiệu bình thường

Hay quên (Ảnh: Harvard Health).

Thỉnh thoảng quên tên một người hoặc không nhớ đã để chìa khóa ở đâu chưa hẳn đáng lo. Tuy nhiên, nếu tình trạng này diễn ra thường xuyên, người bệnh khó theo dõi cuộc trò chuyện hoặc bối rối khi làm những công việc quen thuộc thì không nên bỏ qua.

Ngủ kém, cao huyết áp, tiểu đường, hút thuốc, ít vận động và suy giảm thính lực đều có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức. Phát hiện sớm những yếu tố này giúp bác sĩ có cơ hội can thiệp trước khi tình trạng suy giảm trở nên nghiêm trọng.

Thói quen 2: Chỉ đi bộ mà bỏ qua bài tập sức mạnh

Bài tập sức mạnh (Ảnh: Shutterstock).

Đi bộ, chạy, bơi hoặc đạp xe đều có lợi cho tim mạch. Tuy nhiên, sau tuổi 50, chỉ tập cardio có thể chưa đủ để ngăn tình trạng mất cơ do tuổi tác.

Theo bác sĩ Prasad, từ tuổi 30, người trưởng thành mất khoảng 3-5% khối lượng cơ sau mỗi thập kỷ và tốc độ này tăng nhanh sau tuổi 50.

“Nâng tạ hoặc tập với trọng lượng cơ thể hai lần mỗi tuần giúp kích thích tổng hợp protein cơ, bảo vệ mật độ xương và hỗ trợ cơ thể kiểm soát đường huyết, từ đó giảm nguy cơ tiểu đường tuýp 2”, bác sĩ Prasad nói.

Người mới có thể bắt đầu với squat, dây kháng lực hoặc tạ nhẹ phù hợp với thể trạng.

Thói quen 3: Chờ xương đau mới đi kiểm tra

Đau xương (Ảnh: Northeast Knee & Joint Institute).

Loãng xương đặc biệt nguy hiểm vì quá trình mất xương thường không gây đau. Nhiều người chỉ phát hiện xương đã yếu sau một cú ngã nhẹ dẫn đến gãy cổ tay, cột sống hoặc xương hông.

Mật độ xương suy giảm ở cả nam và nữ, trong đó phụ nữ thường mất xương nhanh hơn sau mãn kinh do lượng estrogen giảm.

“Vì mất xương diễn ra âm thầm và không gây đau, chờ đến khi gãy xương mới đánh giá sức khỏe xương là một thất bại của chăm sóc dự phòng”, bác sĩ Prasad cảnh báo.

Thói quen 4: Trì hoãn sàng lọc ung thư vì vẫn khỏe

Sàng lọc ung thư (Ảnh: National Cancer Center).

Nhiều bệnh ung thư có thể phát triển trong nhiều năm mà chưa gây triệu chứng rõ rệt. Khi dấu hiệu xuất hiện, bệnh đôi khi đã tiến triển và việc điều trị trở nên phức tạp hơn.

“Các hướng dẫn y khoa chỉ rõ rằng việc sàng lọc phải được xem là những cuộc hẹn không thể thương lượng”, bác sĩ Prasad nhấn mạnh.

Tùy tuổi, giới tính, tiền sử gia đình và nguy cơ cá nhân, bác sĩ có thể khuyến nghị sàng lọc ung thư đại trực tràng, ung thư vú, ung thư cổ tử cung hoặc trao đổi về xét nghiệm tuyến tiền liệt.

Thói quen 5: Uống rượu như khi còn trẻ

Thói quen uống rượu (Anhr: iStockphoto).

Khi tuổi tác tăng lên, lượng nước trong cơ thể giảm, tỷ lệ mỡ tăng và khả năng xử lý rượu của gan có thể kém hơn. Vì vậy, cùng một lượng rượu nhưng nồng độ cồn trong máu và mức độ ảnh hưởng có thể lớn hơn trước.

Rượu còn có thể làm giấc ngủ kém, tăng huyết áp, góp phần gây gan nhiễm mỡ và tương tác với một số loại thuốc thường được sử dụng sau tuổi 50.

Thói quen 6: Chấp nhận mất ngủ là chuyện tuổi già

Mất ngủ (Ảnh: Getty).

Nhịp ngủ có thể thay đổi theo tuổi tác, nhưng thường xuyên thức giấc giữa đêm, mất ngủ kéo dài hoặc kiệt sức vào ban ngày không nên được xem là điều bình thường.

Ngủ kém có liên quan đến tình trạng viêm, khả năng kiểm soát đường huyết kém, suy giảm miễn dịch và nguy cơ tim mạch cao hơn.

Thói quen 7: Chỉ dựa vào cảm giác “vẫn khỏe”

Đừng chỉ dựa vào cảm giác "vẫn khỏe" (Ảnh: All about Vision).

Cao huyết áp thường không gây đau. Cholesterol cao hiếm khi có biểu hiện rõ, còn tiểu đường giai đoạn đầu có thể phát triển âm thầm.

“Cho rằng huyết áp, cholesterol và đường huyết hoàn toàn ổn định chỉ vì bạn cảm thấy khỏe là một canh bạc nguy hiểm”, bác sĩ Prasad cảnh báo.

Khám sức khỏe định kỳ giúp theo dõi huyết áp, đường huyết, HbA1c, cholesterol và chức năng thận trước khi các biến chứng xuất hiện.

Lão hóa khỏe mạnh không phải là cố níu giữ tuổi trẻ. Việc từ bỏ những thói quen không phù hợp sau tuổi 50 có thể giúp mỗi người duy trì sự minh mẫn, khả năng vận động độc lập và chất lượng cuộc sống lâu hơn.

Nguồn: Times of India