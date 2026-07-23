HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Những người có đất cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng để hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai

Thanh Phong
|

Đối với những thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu người dân cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng gồm căn cước công dân và sổ đỏ của thửa đất.

Với tổng diện tích tự nhiên khoảng 335.984ha diện tích tự nhiên, tương ứng với khoảng hơn 4,19 triệu thửa đất, Hà Nội là một trong những địa phương có khối lượng công việc lớn nhất cả nước về cơ sở dữ liệu đất đai.

Theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội về đợt cao điểm 45 ngày hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, thành phố phấn đấu hoàn thành cơ sở dữ liệu đất đai trước ngày 30/8.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn cho các địa phương, Công an cấp xã và các đơn vị liên quan, đồng thời thành lập 5 tổ công tác do các lãnh đạo sở làm tổ trưởng, trực tiếp xuống cơ sở hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn. Các kế hoạch thực hiện được xây dựng chi tiết đến từng xã phường, kiểm đếm từng ngày, bảm bảo rõ người rõ việc đảm bảo chất lượng công việc.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, sau hơn hai tuần triển khai chiến dịch 45 ngày xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, các sở, ngành và 126 xã, phường đã tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ và đạt nhiều kết quả tích cực.

Đến ngày 19/7, đã hoàn thành 1.006.485 thửa đất (nhóm 1) theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống; còn lại khoảng 1,9 triệu thửa đất tiếp tục làm giàu, làm sạch, tiến độ phải hoàn thành trước ngày 30/7; khoảng 1,2 triệu thửa đất (bao gồm khoảng 950.000 thửa đất chưa đo đạc và khoảng 250.000 thửa đã đo nhưng cần phải chỉnh lý, bổ sung) hoàn thành trước ngày 30/8.

Dữ liệu thường xuyên được cập nhật, chỉnh lý nhằm bảo đảm tính chính xác và đáp ứng yêu cầu khai thác, sử dụng lâu dài.

Đối với những thửa đất cần tiếp tục hoàn thiện dữ liệu người dân cần chuẩn bị 2 giấy tờ quan trọng gồm: Căn cước công dân của chủ sở hữu, những người đồng sở hữu (nếu có); sổ đỏ của thửa đất. Để hoàn thiện dữ liệu, cán bộ địa chính đối chiếu giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với dữ liệu số, quét căn cước công dân, xác định vị trí thửa đất trên bản đồ số trước khi đồng bộ lên hệ thống.

Công an xác minh nhiều cọc tiền nằm rải rác quanh cảng hàng không quốc tế Nội Bài: Tổng giá trị gần 725 triệu đồng
google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Tin nóng trong ngày

báo mới

sổ đỏ

Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội

Cơ sở dữ liệu đất đai

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

MG ZS Hybrid+ ra mắt Đông Nam Á: Thiết kế mới, hộp số 3 cấp độc đáo, 15 tính năng hỗ trợ lái

01:01
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

Yamaha ra mắt xe tay ga điện mới: Thiết kế thể thao, 3 chế độ lái, chạy tới 117 km/lần sạc

01:27
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

Hãng xây nhà máy ở TP.HCM ra mắt xe ga mới, sẵn sàng cạnh tranh Honda SH và Vario

01:16
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại