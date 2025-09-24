Những người có 5 bất thường này ở bàn tay khó tránh khỏi bệnh gan, có khi ung thư mà không biết!

Bác sĩ Pan Zhanhe, Phó trưởng khoa Ung thư của Bệnh viện Trung Sơn trực thuộc Đại học Hạ Môn (Trung Quốc) cho biết, gan là cơ quan quan trọng nhưng cũng rất dễ bị tổn thương. Vì nắm giữ chức năng chống độc/giải độc, dự trữ, chuyển hóa, tạo mật… nên khi mắc bệnh gan, cơ thể cũng sẽ có nhiều thay đổi ở nhiều bộ phận. Trong đó có 5 bất thường ở bàn tay rất có thể là dấu hiệu của bệnh gan nhưng được ít người chú ý, đó là:

1. Lòng bàn tay ửng đỏ

Nếu lòng bàn tay ửng đỏ không có lý do, đó có thể là triệu chứng của bệnh gan. Các ngón tay cũng có thể ửng đỏ, do sự giãn nở của các mạch ở bàn tay do chức năng gan bị suy giảm.

Ảnh minh hoạ

Chuyên gia gan mật giải thích, lòng bàn tay ửng đỏ có thể do bệnh gan và xơ gan gây ra. Mẩn đỏ không đối xứng xuất hiện ở cả hai lòng bàn tay và hơi nóng. Các nốt ửng đỏ nhìn giống như là phát ban hoặc có hình giống như mạng nhện. Đa số trường hợp có thể biến mất tạm thời khi nhấn mạnh vào chúng. Thực tế lâm sàng cho thấy có tới gần 1/4 người mắc xơ gan bị ửng đỏ lòng bàn tay, vì vậy hãy đi khám ngay nếu gặp phải triệu chứng này.

2. Móng tay hình thìa

Móng tay hình thìa (koilonychia) chỉ tình trạng móng tay bất thường khi móng mềm hơn bình thường, hình dạng bị lõm xuống trông giống như cái thìa. Chỗ lõm thường đủ lớn để chứa một giọt nước.

Đây là dấu hiệu của bệnh huyết sắc tố, một chứng rối loạn gan nghiêm trọng gây ra tình trạng hấp thụ sắt dư thừa từ thức ăn. Nếu gặp phải triệu chứng này, hãy đi khám ngay lập tức, vì quá nhiều sắt trong máu có thể gây ra các tình trạng đe dọa tính mạng ngoài bệnh gan, bao gồm cả bệnh tim và tiểu đường. Ngoài ra, móng tay hình thìa cũng có thể liên quan tới bệnh tim, suy giáp.

3. Thường xuyên bị run tay

Nếu đột nhiên bị run tay mà không rõ lý do, nhất là run tay khi còn trẻ tuổi, run tay lặp lại thường xuyên thì đừng chủ quan với bệnh gan. Theo các bác sĩ, triệu chứng run tay này thật ra là những cơn co thắt được y học gọi là đừng bỏ qua. Những cơn hội chứng não gan (asterixis) - một triệu chứng thần kinh của bệnh gan mãn tính gây run tay. Thường gặp nhất là bệnh xơ gan. Lâm sàng cho thấy có tới 70% người bị xơ gan có hội chứng não gan.

Bởi vì khi bị bệnh, gan không thể lọc khiến độc tố ở trong máu và di chuyển đến não. Từ đó làm suy giảm chức năng não và gây ra các vấn đề kiểm soát vận động thần kinh ở bàn tay và cổ tay.

4. Ngón tay "dùi trống"

Ảnh minh hoạ

Như chúng ta đã biết, triệu chứng sưng hoặc phù nề các đầu ngón tay bất thường thường gặp ở các bệnh nhân có bệnh lý tim phổi nhất. Tuy nhiên, đây cũng có thể là dấu hiệu khi mắc bệnh gan nghiêm trọng, thường là xơ gan mãn tính hoặc ung thư gan (thường do rượu bia).

Tình trạng này được y học gọi là móng tay "dùi trống" với thay đổi hình thái của ngón và móng tay, khiến tăng kích thước chỉ ở phần đầu ngón tay. Đồng thời, món thường mềm hơn, các ngón tay đỏ, ấm và móng tay bị cong xuống.

3. Móng tay nhợt nhạt, trắng bệch

Ở người khỏe mạnh, móng tay sẽ có màu hồng nhạt. Tuy nhiên, nếu phát hiện móng tay của mình đột nhiên có màu ngày càng nhạt, thậm chí trắng bệch thì nên đi khám bệnh gan ngay. Trong y học, tình trạng này còn được gọi là hiện tượng "móng tay Terry".

Nó rất thường gặp ở bệnh nhân xơ gan, nhất là bị xơ gan nghiêm trọng lâu năm. Thường đi kèm với vàng da hoặc ngứa da, bao gồm cả vùng bàn tay. Ngoài ra, một số ít bệnh nhân bị suy tim, suy thận, tiểu đường, cường giáp… cũng có thể có tình trạng móng tay tương tự.

Ảnh minh hoạ

Ngoài ra, bệnh gan còn có các triệu chứng đặc hiệu khác như vàng da/vàng mắt, ngứa da, nước tiểu sẫm màu, chán ăn, sụt cân nhanh, đau vùng gan… Tốt nhất là nên nhanh chóng đi thăm khám khi có các dấu hiệu bất thường để được điều trị kịp thời.

Nguồn và ảnh: Sohu, Times of India