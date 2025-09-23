Bất ngờ mối liên hệ giữa cà phê và sức khỏe của gan

Viết trên tạp chí khoa học Biochemical Pharmacology , nhóm tác giả từ Học viện Bách khoa Quốc gia Mexico đã chứng minh rằng thói quen uống cà phê giúp bảo vệ gan theo nhiều cách.

Các tác giả đã tổng hợp nhiều thập kỷ tài liệu khoa học về dữ liệu dịch tễ học, lâm sàng và thực nghiệm để làm sáng tỏ lợi ích bảo vệ gan của cà phê.

Qua đó, họ đánh giá chi tiết cách mà các hợp chất hoạt tính sinh học của cà phê - đặc biệt là caffeine, polyphenol và diterpene - phát huy tác dụng chống oxy hóa, chống viêm, chống xơ hóa, điều hòa hệ vi sinh vật đường ruột và điều hòa biểu sinh.

Cà phê có thể được xem như một loại thực phẩm chức năng giúp phòng bệnh gan mạn tính - Ảnh minh họa: NEWS MEDICAL

Dữ liệu tổng quan cho thấy những người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc các bệnh về gan thấp hơn đáng kể và bệnh tiến triển chậm hơn.



Một phân tích tổng hợp được đưa vào bản đánh giá chỉ ra những người thường xuyên uống cà phê có nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ liên quan đến rối loạn chuyển hóa (MASLD ) thấp hơn 29%.

Điều này rất có ý nghĩa bởi gan nhiễm mỡ là vấn đề về gan phổ biến nhất trên toàn thế giới.

Đối với bệnh xơ gan ở bệnh nhân MASLD, việc uống cà phê cũng giúp giảm trung bình 30% nguy cơ, với mức bảo vệ cao nhất được ghi nhận ở người uống 3 ly cà phê mỗi ngày.

Một số phân tích tổng hợp cũng cho thấy nguy cơ ung thư biểu mô tế bào gan - dạng ung thư gan phổ biến nhất - cũng giảm khoảng 40% nhờ thói quen tiêu thụ loại thức uống này.