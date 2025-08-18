Những người cần đi khám Thận - Tiết niệu để phát hiện sớm ung thư

Ung thư là một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và gây ra những hậu quả nặng nề đối với tình trạng sức khỏe người bệnh, tỷ lệ tử vong cao. Trong số đó, ung thư thận được xem là một căn bệnh quái ác có tỷ lệ tử vong khá cao. Ảnh minh họa: Internet

Ung thư thận có thể được chia ra 5 loại: Ung thư thận tế bào sáng (ccRCC), Ung thư nhú thận (pRCC), Ung thư thận kỵ màu (Chromophobe RCC, chRCC), Oncocytom thận, Ung thư ống góp Bellini. Tỷ lệ ung thư tế bào sáng (ccRCC) chiếm đến 70 - 80% ở các trường hợp. Căn bệnh này đứng ở vị trí thứ hai ở trong số những căn bệnh ác tính của hệ tiết niệu. Chúng chiếm khoảng 1% - 2% trong số các loại ung thư có ở người trưởng thành. Bệnh thường xuất hiện ở những bệnh nhân có độ tuổi trên 40. Tỷ lệ mắc bệnh ở nam giới cao hơn 2 lần so với nữ giới.

Trong quá trình phát triển, khối u thận sẽ lớn dần, phá vỡ bao thận và xâm lấn vào lớp mỡ quanh thận và các cơ quan lân cận. Tế bào ung thư cũng có thể di căn tới các cơ quan xa như gan, phổi, não, xương,...

Các tế bào ung thư thận sẽ di căn theo hướng các đường bạch huyết và cả tĩnh mạch. Theo tuyến đường bạch huyết, các tế bào ung thư thận sẽ di căn vào trong các hạch ở vùng thắt lưng, các động mạch chủ và đến những hạch sau phúc mạc, bụng và cả trung thất. Có nhiều trường hợp, chúng còn di căn đến thượng đòn, nách và vùng cổ.

