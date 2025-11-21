Những loại thực phẩm, đồ uống không nên ăn cùng đậu phộng

Đậu phộng (hay còn gọi là lạc) được mệnh danh là loại hạt trường thọ, vì giàu chất dinh dưỡng, bao gồm protein, axit béo không bão hòa, nhiều loại vitamin và khoáng chất, rất có lợi cho sức khỏe tim mạch, cơ bắp và trí não.

Thực phẩm, đồ uống không nên ăn cùng đậu phộng

Việc kết hợp đậu phộng với một số thực phẩm không tương thích, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng, làm tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa, hoặc thậm chí gây ra các nguy cơ cho sức khỏe.

Dưới đây là một số thực phẩm không nên được dùng chung với đậu phộng.

Thực phẩm giàu chất béo

Đậu phộng chứa nhiều chất béo. Do vậy, nếu ăn kết hợp đậu phộng với các thực phẩm giàu chất béo khác, chẳng hạn như thịt mỡ, đồ chiên rán, bạn sẽ làm tăng đáng kể gánh nặng cho túi mật và tuyến tụy. Đối với những người đã bị sỏi mật, viêm túi mật hoặc viêm tụy mãn tính, sự kết hợp này có thể dễ dàng gây ra đau bụng cấp tính, làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

Nên kiêng ăn đậu phộng cùng với thịt mỡ. (Ảnh: Aboluowang)

Bia

Trên bàn nhậu của rất nhiều người thường có một đĩa đậu phộng rang muối để nhâm nhi với cốc bia lạnh. Tuy nhiên, thói quen này lại không có lợi với sức khoẻ. Hàm lượng muối cao có thể gây ra tình trạng mất nước khi đậu phộng được uống cùng bia. Cơ thể bị mất nước có thể dẫn đến nhiều vấn đề cho sức khỏe của bạn.

Hơn nữa, sự va chạm giữa đồ ăn nóng và lạnh, đồ ăn nhiều dầu mỡ (đậu phộng) và đồ uống lạnh (bia) trong dạ dày và ruột có thể gây kích ứng đường tiêu hóa, dẫn đến rối loạn tiêu hóa và đầy hơi, tiêu chảy, khó tiêu. Đặc biệt, với những người tiêu hóa kém, đĩa đậu phộng rang uống với bia lạnh rất có thể là thủ phạm gây ra chứng đi vệ sinh giữa đêm.

Sự kết hợp giữa đậu phộng và bia gây ảnh hưởng không tốt cho sức khoẻ. (Ảnh: VNN)

Dưa chuột

Nhiều gia đình ăn món dưa chuột và đậu phộng vào mùa hè. Tuy nhiên, sự kết hợp này rất không khoa học. Dưa chuột có vị ngọt và lạnh, thường được ăn sống, trong khi đậu phộng có nhiều chất béo.

Khi kết hợp thực phẩm lạnh với loại đồ ăn chứa nhiều chất béo có thể gây ra tiêu chảy, vì vậy chúng không phù hợp để ăn cùng nhau, đặc biệt đối với những người chức năng đường tiêu hóa không tốt.

Dưa chuột không thích hợp để dùng chung với đậu phộng. (Ảnh: Aboluowang)

Cua

Cua rất ngon và giá trị dinh dưỡng cao nên được mọi người yêu thích; nhưng nếu bạn kết hợp cua với đậu phộng, chúng có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy. Nguyên nhân là do cả cua và lạc đều có tính lạnh.

Kết hợp cua với đậu phộng có thể dẫn đến tình trạng tiêu chảy. (Ảnh: aboluowang).

Những người cần thận trọng khi ăn đậu phộng

Bên cạnh những điều cấm kỵ khi kết hợp đậu phộng với một số loại thực phẩm khác, những nhóm người sau đây cần thận trọng khi ăn đậu phộng.

Người bị gút: Đậu phộng là thực phẩm có hàm lượng purin từ trung bình đến cao, có thể làm tăng nồng độ axit uric trong cơ thể và có thể gây ra cơn gút cấp tính, gây đỏ, sưng, nóng và đau ở các khớp.

Người mắc bệnh túi mật: Đậu phộng chứa nhiều chất béo và cần mật để tiêu hóa. Những người đã cắt túi mật hoặc bị viêm túi mật không thể xử lý chúng hiệu quả, và việc ăn đậu phộng sẽ làm tình trạng bệnh trở nên trầm trọng hơn.

Người bị loét dạ dày hoặc viêm dạ dày mãn tính: Đậu phộng khó tiêu hóa và chất béo trong nó có thể kích thích tiết axit dạ dày, làm trầm trọng thêm tình trạng khó chịu ở dạ dày và các triệu chứng trào ngược axit.

Người bị dị ứng: Đậu phộng là một trong những chất gây dị ứng phổ biến. Trong trường hợp nghiêm trọng, chúng có thể gây phù thanh quản, sốc phản vệ và nguy hiểm đến tính mạng.

Người cần kiểm soát cân nặng : Đậu phộng rất giàu calo. Những người muốn giảm cân chỉ nên ăn ở mức độ vừa phải.