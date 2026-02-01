Những loại cây tuyệt đối không được cắt tỉa vào mùa đông

Cắt tỉa là một công việc quan trọng quanh năm, với nhiều loại cây trong vườn cần được tỉa vào mùa đông. Việc cắt tỉa giúp cây luôn khỏe mạnh, không bị bệnh và trông đẹp mắt nhất. Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng cần được cắt tỉa vào thời điểm này, vì vậy điều quan trọng là phải biết rõ bạn đang làm việc với loại cây nào. Cắt tỉa sai thời điểm trong năm, hoặc cắt quá nhiều, có thể khiến cây chết.

Trong khi nhiều loại cây được cắt tỉa khi đang trong trạng thái ngủ đông, thì có những giống cây phổ biến tuyệt đối không nên bị cắt vào mùa đông. Colin Potts, chuyên gia làm vườn tại Artificial Grass Direct, cho biết: “Mùa đông là lúc những khu vườn đẹp được tạo nên hoặc bị hủy hoại một cách âm thầm. Những công việc mọi người làm vào thời điểm này có tác động rất lớn đến việc khu vườn của họ trông như thế nào và phát triển ra sao trong suốt phần còn lại của năm.”

Cắt tỉa sai thời điểm và sai cách có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của cây.

Top những loại cây không nên cắt tỉa mùa đông

Mặc dù cắt tỉa là một công việc quan trọng trong những tháng mùa đông, một số loại cây vườn phổ biến nhất nên được để yên trong những tháng lạnh giá.

Chuyên gia cho biết: “Các loại cây bụi ra hoa vào mùa xuân, bao gồm liên kiều (forsythia), tử đinh hương (lilac), trà (camellia), đỗ quyên (rhododendron), mộc lan (magnolia), không nên được cắt tỉa vào mùa đông, vì chúng hình thành nụ hoa từ năm trước.”

“Việc cắt tỉa chúng vào lúc này sẽ loại bỏ những nụ hoa đó và dẫn đến việc mùa xuân có rất ít hoặc thậm chí không có hoa nở.”

Cẩm tú cầu (hydrangeas) là một “nạn nhân thường xuyên” khác cũng nên được để yên trong mùa đông. Các giống mophead và lacecap phổ biến ra hoa trên cành già, đồng nghĩa với việc cắt tỉa vào mùa đông có thể “xóa sổ hoàn toàn hoa nở vào mùa hè”.

Chuyên gia nói thêm: “Trong những trường hợp này, người làm vườn chỉ nên giới hạn công việc mùa đông ở việc loại bỏ những cành đã chết hoặc bị hư hại.”

Các loại cây bụi thường xanh như nguyệt quế (laurel), hoàng dương (box) và nhựa ruồi (holly) cũng nên tránh cắt tỉa vào mùa đông, vì việc cắt trong thời tiết lạnh có thể gây hiện tượng cháy nâu.

Cắt tỉa chúng vào thời điểm này cũng có thể gây hư hại do sương giá và khiến cây dễ bị bệnh hơn. Chuyên gia làm vườn lưu ý: “Những loại cây này phục hồi tốt hơn nhiều khi được cắt tỉa vào cuối mùa xuân hoặc mùa hè.”

Colin tiếp tục: “Một số loại cây, bao gồm phong (maple), bạch dương (birch), óc chó (walnut) và anh đào (cherry), cũng tốt nhất nên để nguyên, vì chúng có thể chảy nhựa rất nhiều nếu bị cắt vào mùa đông hoặc đầu mùa xuân, làm cây suy yếu và tăng nguy cơ nhiễm bệnh.”

Theo chuyên gia, một trong những “sai lầm lớn nhất” mà người làm vườn mắc phải là cho rằng việc cắt tỉa vào mùa đông áp dụng cho mọi loại cây.

Colin cảnh báo rằng nếu một loại cây ra hoa sớm trong năm, hoặc bạn không chắc đó là giống cây gì, lựa chọn an toàn nhất thường là để nguyên, không động đến.