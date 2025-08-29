Những hình ảnh đáng sợ về thủ thuật kéo dài chân đang gây sốt toàn cầu

Thủ thuật này đã thu hút sự chú ý toàn cầu sau khi một bộ phim có tên Materialists gây sốt trong thời gian gần đây. Trong phim, một trong những nhân vật chính là Harry Castillo đã trải qua phẫu thuật kéo dài chân để trông cao hơn. Nữ chính của phim - chuyên viên mai mối Lucy Mason - đã rất sốc khi biết có nhiều người đàn ông sẵn sàng làm những điều cực đoan như vậy để tăng chiều cao.

Tuy nhiên, những tình huống này không chỉ xảy ra trên phim; hàng ngàn người đàn ông, bất chấp sự tàn khốc của ca mổ và quá trình hồi phục đau đớn, đã đến các phòng khám ở thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ và chi hàng chục ngàn đô la để tăng thêm vài centimet chiều cao.

Chi tiết quá trình phẫu thuật kéo dài chân

Trong một bài báo mới được đăng trên The Guardian, Frank, 38 tuổi, một bệnh nhân kéo dài chân tại Thổ Nhĩ Kỳ, cho biết anh quyết định trải qua thủ thuật này để tăng thêm khoảng 10 cm vào chiều cao 1m68 của mình. Anh quyết định đến phòng khám sau khi cảm thấy cả đời mình đã sống như một “người đàn ông thấp bé”.

Bước đầu tiên là cắt đôi xương chân để cấy một thiết bị giúp tách hai phần xương vừa cắt ra. Thiết bị này tạo ra khoảng trống để xương mới phát triển, quá trình này được theo dõi qua nhiều ca phẫu thuật.

Các thủ thuật được thực hiện tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Mục đích của thủ thuật là tạo ra khoảng trống để xương mới phát triển, quá trình này được theo dõi qua nhiều ca phẫu thuật.

Về trải nghiệm này, Frank nói với The Guardian: “Đôi khi cơn đau thần kinh khiến tôi kiệt quệ”. Nhưng anh vẫn chịu đựng được vì tự hào là người chủ động trong cuộc sống, thậm chí có xăm dòng chữ “tự lập” lên ngón tay.

Tiếp theo là quá trình kéo dài chân, trong đó một chiếc chìa khóa nhỏ được đưa vào thiết bị trên đùi và vặn chậm rãi – từng milimét một – để tách dần hai phần xương, tạo khoảng trống cho xương mới phát triển.

Nếu chịu đựng được năm lần vặn mỗi ngày, Frank có thể cao thêm hơn 1 mm mỗi ngày. Sau 10 tuần, anh có thể đạt tới chiều cao 1m75 – chiều cao trung bình của nam giới.

“Tôi đang tạo ra chiều cao của chính mình, chọn chiều cao tôi muốn có. Tôi rất tham vọng. Nếu tôi muốn gì, tôi sẽ theo đuổi đến cùng. Nếu chưa làm được, nó như ám ảnh tôi vậy,” anh nói.

Frank đang tập đi với các chuyên gia...

...và trải qua quá trình vật lý trị liệu. Ảnh: Bradley Secker/The Guardian

Sau ba tháng nữa, Frank sẽ trải qua ca phẫu thuật thứ ba để lấy thiết bị ra khỏi đùi. Nhưng trước đó là quá trình hồi phục kéo dài để cơ thể thích nghi với xương mới. Điều này bao gồm vật lý trị liệu hàng ngày để học cách đi lại, mát-xa, thuốc làm loãng máu và một lượng lớn thuốc giảm đau.

Thủ thuật này cũng tiềm ẩn những rủi ro, có thể đe dọa đến tính mạng, bao gồm cục máu đông, vấn đề ở khớp, tổn thương mạch máu, đau mãn tính, hội chứng ballerina – khi bàn chân bị ép cong quá mức không thể đi lại, và thậm chí là tình trạng xương không phát triển.

Tuy nhiên, phòng khám nơi Frank được điều trị – nơi tuyên bố đã điều trị cho hơn 700 bệnh nhân trong thập kỷ qua – cho rằng các rủi ro chủ yếu đến từ việc bệnh nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn chăm sóc hậu phẫu.

Sau nhiều tháng, chân của bệnh nhân được kéo dài từng chút một.

Tất cả những điều đó cũng không ngăn được Frank, người dù đã chọn gói rẻ hơn nhưng vẫn phải trả 32.000 đô la (khoảng 843 triệu đồng). Và điều đó cũng không quan trọng dù khoản tiền này đã làm hao hụt đáng kể số tiền vợ chồng mới cưới dự định dùng để đặt cọc mua nhà.

Chính trong kỳ trăng mật, anh quyết định rằng mình muốn cao hơn vợ – người cao khoảng 1m65.

Hình ảnh các bệnh nhân trải qua phẫu thuật tăng chiều cao tại phòng khám.

Nhưng không chỉ những người muốn cao hơn mới làm phẫu thuật này. Phòng khám Wanna Be Taller tại Istanbul còn cung cấp cả dịch vụ rút ngắn chân, đã có 10 người trải qua, chủ yếu là phụ nữ.

Tuy nhiên, cũng có một phụ nữ, từng cao 1m60, là trường hợp hiếm hoi chọn phẫu thuật kéo dài chân để cao thêm 5 cm. Cô nói với The Guardian rằng chiều cao thấp “là định kiến cuối cùng còn được xã hội chấp nhận”.

Số ca phẫu thuật tăng gấp đôi trong vài năm

Phẫu thuật kéo dài chân được xem là một trong những thủ thuật thẩm mỹ gây đau đớn nhất. Năm ngoái, một influencer người Colombia – người đã chi 175.000 đô la để cao từ 1m73 lên 1m83 – cho biết anh đang phải sống trong cơn đau dữ dội liên tục.

Yeferson Cossio, 29 tuổi, cho biết các thanh kim loại được cấy vào khiến anh đau đớn đến mức cảm thấy sắp gục ngã và rất muốn được lấy ra.

Cossio – người có 11,1 triệu người theo dõi trên Instagram – nói: “Tôi đã thử thuốc ngủ, nhưng nó không có tác dụng với tôi. Cơn đau đánh thức tôi dậy và tôi cảm thấy suy sụp.”

“Có lẽ sẽ đến lúc cơ thể tôi gục ngã và tôi không thể chịu đựng thêm được nữa.”

Dù chi phí rất cao, các bác sĩ thẩm mỹ ước tính số lượng nam giới thực hiện phẫu thuật này đã tăng gấp đôi trong vài năm qua.