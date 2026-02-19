Những dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ nhiều người bỏ qua, cứ nghĩ chỉ là do mệt vì Tết; BS chuyên ngành mạch máu chỉ rõ

Dịp Tết là thời gian sum họp, ăn uống thoải mái hơn nhưng có tỷ lệ đột quỵ tăng lên khá cao. Đáng nói, khi có dấu hiệu sớm cảnh báo nhiều người lại không hay biết, hay chủ quan bỏ qua nghĩ do mệt bởi Tết. BS Đoàn Dư Mạnh (Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) sẽ chỉ ra những dấu hiệu cảnh báo sớm cho chúng ta trong bài viết này.

Những dấu hiệu sớm cảnh báo đột quỵ nhiều người bỏ qua, cứ nghĩ chỉ là do mệt vì Tết

"Bình thường khi đột quỵ xảy ra rồi người ta mới để ý đến các dấu hiệu trước đó, nhưng nếu bạn chú ý các dấu hiệu sau trước khi rơi vào tình trạng này thì sẽ thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều", BS Đoàn Dư Mạnh nói.

Theo chuyên gia, các dấu hiệu cảnh báo sớm đột quỵ bao gồm: Chóng mặt, đau đầu nhiều, thấy có triệu chứng rất mệt mỏi, cảm giác như có hòn đá nặng đè lên ngực, cảm thấy nghẹt thở. "Những dấu hiệu này không chỉ cảnh báo sớm đột quỵ não mà còn là nguy cơ nhồi máu cơ tim tiềm ẩn", BS Mạnh nói.

Ngoài ra, chóng mặt thoáng qua cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sớm nhưng nhiều người chủ quan. Nhiều người ngày Tết nghĩ là do dọn dẹp nhiều quá nên chóng mặt, mệt mỏi mà không nghĩ đó lại là lời cảnh báo đột quỵ.

BS Mạnh chia sẻ, mới đây, anh tiếp nhận 1 trường hợp như vậy. Bệnh nhân đi ăn tất niên cuối năm, thấy mệt, đau đầu không dậy được. Cứ nghĩ là do liên hoan mệt quá, nghỉ ngơi là khỏi nhưng tình trạng không thuyên giảm. "Bệnh nhân đến khám, chụp lên thì thấy những ổ nhiều máu nhỏ trong não. Nếu để lâu, chúng có thể lan rộng và đột quỵ khó kiểm soát", BS Mạnh cảnh báo.

Xử lý đúng khi xuất hiện triệu chứng cảnh báo đột quỵ sớm dịp Tết

Theo chuyên gia, nếu thấy xuất hiện dấu hiệu cảnh báo như trên, bệnh nhân cần gọi 115, đến cơ sở y tế gần nhất để phát hiện, kiểm tra tình trạng, xem liệu có bị đột quỵ bởi xuất huyết não hoặc nhồi máu não không, từ đó có hướng xử lý cụ thể. Với bệnh nhân đột quỵ thì càng sớm càng tốt đưa vào bệnh viện, cơ sở y tế sẽ càng có cơ hội vàng chữa khỏi bệnh, không để lại di chứng.

"Tuyệt đối tránh những cách xử lý đột quỵ sai lầm như cho bệnh nhân uống nước đường, tự day trán, chích máu ngón tay, dùng thực phẩm chức năng vì cực kỳ nguy hiểm, có thể ảnh hưởng tính mạng người bệnh, bỏ qua thời gian vàng cứu chữa", BS Mạnh cảnh báo thêm.

(Ảnh minh họa: Internet)