Những công dụng “không tưởng” của cà rốt

Trợ lực canxi



Theo truyền thống, người ta nghĩ rằng đã uống canxi phải uống kèm theo vitamin D hoặc là tắm nắng để canxi có thể hấp thu tối ưu vào cơ thể. Người ta cũng khuyên khi uống canxi không nên sử dụng chế độ ăn quá nhiều rau củ quả vì chúng có thể làm giảm độ hấp thụ canxi của bạn.

Nhưng mới đây, các nhà khoa học có thể khiến chúng ta phải nghĩ lại điều này. Bởi một loại cà rốt mới được tạo ra có thể tương tác như một viên thuốc bổ sung canxi độc lập vậy.

Loại cà rốt phiên bản đặc biệt này được Trung tâm Cải tiến Rau và Quả A&M AgriLife (Bang Texas, Hoa Kỳ) phát triển. Nó có tên là cà rốt phiên bản CAX1. Người ta đã gây biến đổi một số gen trong loại cà rốt thường làm cho nó thành một cà rốt khác biệt. Sự khác biệt ở chỗ nó có khả năng tăng trữ lượng canxi ở trong chính bản thân nó khiến cho bạn có thể có lượng canxi cao hơn 41% so với khi ăn cà rốt thông thường.

Vì thế, chỉ cần ăn một lượng khá rau củ loại đặc biệt, một nhóm thực phẩm đem lại nhiều hữu ích, đã có thể giúp các chị em ngoại tứ tuần đẩy lùi nguy cơ loãng xương mà lại đẹp da. Một công đôi việc, dại gì không thử.

Cà rốt chỉ có màu vàng thôi à?

Khi nhắc đến cà rốt, một cậu bé nhỏ tuổi thông thường cũng nghĩ màu của nó là màu vàng đậm. Và đương nhiên, bạn cũng nghĩ như vậy. Nhưng chắc hẳn bạn sẽ phải suy nghĩ lại vì hiện nay cà rốt còn có cả màu tím giống như màu của quả cà tím. Nếu như chỉ có biến đổi màu sắc cũng chả cần nói làm gì. Cái lý thú là biến điệu màu cà rốt, các nhà khoa học đã không quên làm biến đổi luôn cả tính năng với sức khỏe.

Cụ thể, với cà rốt màu vàng đậm truyền thống, chúng ta sẽ thu được nhiều xanthophyll. Chất này là sắc tố thực vật đem lại tông màu vàng cho cà rốt. Nó thực sự hữu ích cho mắt vì giúp làm sáng mắt. Cũng chính vì chất này mà giữa mắt và cà rốt có họ hàng xa gần với nhau.

Mới đây, người ta đã tạo ra cà rốt màu đỏ. Cà rốt có màu đỏ sáng rực như màu của cà chua. Loại cà rốt diêm dúa này có chứa nhiều lycopene. Chất này cực kỳ hữu ích cho bệnh tim mạch. Loại cà rốt đỏ được săn lùng bởi những người bị bệnh mạch vành.

Một loại cà rốt khác ở trong phòng thí nghiệm mới được tạo ra do các nhà khoa học làm thay chúa trời, là cà rốt màu tím. Loại này có màu tím ngắt như màu của hoa violet. Nhưng chẳng những có màu tím khác lạ, nó còn có nhiều anthocyanin giúp ích cho phòng ngừa ung thư và nâng cao khả năng tự thân sản xuất nội tiết tố ở nữ. Và cà rốt lúc này còn làm tăng cường cả khả năng tình dục nữa!!!

Khó tin nhưng có thật: sắp làm mũ bảo hiểm

Mũ bảo hiểm xe máy hoặc khung bên của xe máy thường được làm bằng nhựa cứng hoặc lớp kim loại mỏng có tác dụng chống va đập và chống mài mòn. Những nguyên liệu này thường được làm từ sợi tổng hợp cacbon. Nhược điểm của chúng là gây ra ô nhiễm môi trường. Người ta đang nỗ lực tìm kiếm những nguyên liệu có độ thân thiện hơn với môi trường.

Gần đây, một nhóm các nhà khoa học được coi là “lập dị” đã đưa ra ý tưởng và có vẻ khá thành công đó là chế mũ bảo hiểm xe máy từ cà rốt. Lẽ tất nhiên là người ta không trồng ra những củ cà rốt to quá đầu người rồi khoét thành chiếc mũ bảo hiểm vì chiếc mũ này có thể bị thiu và bị mốc bất cứ lúc nào.

Thay vào đó, người ta sẽ lấy các sợi nano từ xơ cà rốt bỏ đi sau khi người ta ép kiệt cả rốt để lấy nước. Những sợi nano này sẽ được gia cố, chế biến và sau đó làm chúng cứng và dai chẳng kém gì sợi cacbon. Hiện tại, sợi nano cà rốt đang được thử nghiệm và người ta kỳ vọng vào nó có thể ứng dụng được. Nếu mọi thứ còn đang loay hoay được các nhà khoa học ở công ty Cellucomp (Scotland) giải quyết trọn vẹn trong phòng thí nghiệm thì có thể đến một ngày không xa, chúng ta đội toàn cà rốt lên đầu và thế giới nguyên liệu công nghiệp cũng sẽ thay đổi. Cà rốt kể ra cũng dai “phết” đấy nhỉ?

Làm phái đẹp phát cuồng

Một nhóm các nhà nghiên cứu tại Đại học Glasgow và Đại học Exeter (Na Uy) đã thí nghiệm và rút ra kết luận: một số hoạt chất sinh học trong thực vật có thể làm chậm hóa quá trình lão hóa và do đó sẽ kéo dài tuổi thọ hơn. Điều lý thú nữa họ khám phá ra: trong một đàn động vật thí nghiệm, nếu con đực nào có thời gian sống dài hơn và ít bị lão hóa hơn thì con cái sẽ mê mẩn tới phát cuồng.

Dựa trên những phát hiện này, người ta đã đi săn lùng các chất chống lão hóa tự nhiên. Kết quả thực sự ngạc nhiên, những con vật ăn nhiều cà rốt hoặc những thực phẩm có màu cam thì chúng trở nên chậm lão hóa và có độ hấp dẫn bạn tình mạnh mẽ. Còn con đực nào mà tích cực ăn cà rốt (tất nhiên là những động vật biết ăn cà rốt) thì con cái sẽ chú ý và thường tán tỉnh hơn.

Thí nghiệm này được thực hiện trên một loại cá có tên là cá gai. Người ta theo dõi vòng đời của từng con cá và theo dõi với chế độ ăn của chúng với nồng độ carotenoid (từ cà rốt) khác nhau. Kết quả là những con cá gai đực nào ăn nhiều caroten (từ cà rốt) hơn thì họng sẽ sáng đỏ hơn và sẽ có nhiều bạn tình hơn trong mùa sinh sản. Vậy ra, cà rốt cũng đáng để ăn trong độ tuổi yêu đương đó chứ.

Cà rốt phù phép làn da

Một số phụ nữ thích làn da trắng hồng mịn màng nhưng cũng không ít phụ nữ thích một làn da rám nắng khỏe mạnh và đầy cá tính. Điều này đặc biệt đúng với cánh mày râu quá trắng như trứng gà bóc. Bởi nước ra rám nắng vẫn nổi trội, ưu thế và đầy khỏe mạnh.

Nếu như muốn có một làn da rám nắng như ý, bạn phải săn lùng nắng hàng ngày, chọn ngày nắng đẹp, giờ nắng đẹp và phơi mình trần ra bãi cát. Cũng thực là vất vả với công việc làm đẹp. Nhưng mới đây, một số nhà khoa học ở Nottingham đã nghiên cứu và chỉ ra rằng nếu như bạn tích cực ăn caroten có ở trong cà rốt và cà chua thì làn da của bạn còn rám rực rỡ khỏe mạnh hơn nhiều so với làn da của nắng. Điều này đến được từ mấy lý do sau: carotein có tác dụng tiêu diệt gốc tự do, tăng cường nuôi dưỡng da, tạo biến điệu màu cho da phù hợp và tự nhiên nhất. Vì thế, trông làn da rất tươi tắn. Trị liệu bằng cà rốt có vẻ đơn giản hơn cho bạn, mỗi tội hơi tốn kém vì nắng chẳng mất tiền trong khi cà rốt thì phải mất tiền để mua.

Sợi nano từ cà rốt

Sắp thành “cam thảo” của ung thư

Trong các phác đồ điều trị của y học phương đông, cam thảo được coi như một vị thuốc dẫn đường mà nhờ đó thuốc đi đúng hướng và đi tới cơ quan đích. Trong hóa trị liệu bệnh ung thư, người ta cũng cần những chất dẫn đường như thế bởi thuốc hóa trị liệu thường là những thuốc siêu độc tính và cơ thể thường kích hoạt hệ thống phòng vệ tự động, đóng tất cả các kênh vận chuyện nội bào để chống thuốc vào sâu bên trong. Điều này có lợi cho tự nhiên nhưng lại có hại cho bác sĩ bởi như thế thì thực chẳng khác nào thuốc đưa vào rồi lại phải đưa ra.

Những con vật ăn nhiều cà rốt hoặc những thực phẩm có màu cam thì chúng trở nên chậm lão hóa và có độ hấp dẫn bạn tình mạnh mẽ.

Tuy nhiên, bạn đừng có lo về vấn đề này. Bởi nó đã được giải quyết bởi các nhà nghiên cứu đến từ Viện Nghiên cứu Cây trồng và Thực phẩm (Netherland). Nhóm các chuyên gia này đã phát hiện ra một số hoạt chất quý giá trong cà rốt có thể bất hoạt sự đóng của các kênh chống thấm này. Tức là các kênh này buộc các kênh này phải mở ra để thuốc đi vào. Điều này đã được chứng minh là có hiệu quả, ít nhất với ung thư vú.

Họ đã thử nghiệm và thấy là cà rốt có thể làm giảm nồng độ của protein kháng trị trong ung thư vú là protein BCRP/ABCG2. Kết quả là thuốc ngấm vào tốt hơn và ung thư từ kháng trị đã trở thành dễ trị. Thì ra cà rốt “ghê gớm” thật.

Ứng viên vắcxin HIV

Một nhóm nghiên cứu của Trường Đại học Orebro (Thụy Điển) thì có vẻ còn không tưởng hơn nữa. Thay vì sản xuất vắcxin trên các cơ thể động vật như vi khuẩn, trứng gà, plasmid thì họ lại hướng tới thực vật và dùng nó để sản xuất vắcxin. Đây đúng là ý tưởng “lập dị” hết sức và có vẻ được coi là tiếu lâm khoa học. Nhưng thật không may, nó lại thành sự thật và có kết quả.

Nhóm nghiên cứu này đã gây biến đổi gen trên cà rốt để biến nó thành một loại của có chứa kháng nguyên của virút HIV (kháng nguyên p24). Nếu công việc thành công thì chúng ta chỉ việc ăn cà rốt này vào và tự cơ thể sẽ có kháng thể đặc hiệu chống lại virút HIV (kháng thể p24). Họ đã thử nghiệm biến đổi gen và lẽ tất nhiên họ đã kiểm nghiệm, có protein này trong loại cà rốt gắn mác cà rốt kháng HIV. Sau đó họ cho chuột ăn loại cà rốt này thì quá ngạc nhiên, chuột có kháng thể tự nhiên chống lại HIV thực sự, tất nhiên, còn ở nồng độ thấp.

Để có thể có được vắcxin thực thụ, các nhà khoa học sẽ còn phải làm tiếp nhiều nghiên cứu khác nhưng họ có vẻ thành công. Và nếu thực sự có kết quả như vậy, lần đầu tiên, chúng ta có vắcxin để ăn và chữa bệnh thay vì chỉ có vắcxin tiêm. Hóa ra, cà rốt có thể biến một câu chuyện không tưởng trở thành một chủ đề có tưởng có ích lợi cho nhân loại.