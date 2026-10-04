Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp dưới đây không nhé.

Năm Đinh Mùi 2027 có địa chi là Mùi, do đó các con giáp gặp hạn Thái Tuế (bao gồm Trực Thái Tuế, Hình Thái Tuế, Xung Thái Tuế, Phá Thái Tuế, Hại Thái Tuế) sẽ là các con giáp tuổi Mùi, tuổi Sửu, tuổi Tuất, tuổi Tý. Dưới đây là phân tích chi tiết cho từng con giáp cùng cách hóa giải cụ thể mà các bạn có thể tham khảo nhé.

Con giáp tuổi Mùi: Trực Thái Tuế, cuộc sống nhiều biến động

Người tuổi Mùi sẽ là con giáp bước vào năm tuổi nên phạm Trực Thái Tuế, khiến vận trình cuộc sống có nhiều biến động tiêu cực và tâm lý dễ trở nên bất ổn, lo âu.

Công việc của bản mệnh gặp nhiều áp lực, dễ bế tắc do những thay đổi khách quan mang lại hoặc do chính sự bảo thủ của bản thân. Tình hình tài chính có dấu hiệu suy giảm, đầu tư khó thu hồi vốn và dễ gặp phải các khoản hao tổn bất ngờ cho sức khỏe. Sức khỏe của tuổi Mùi trong năm nay cũng cần được lưu ý đặc biệt, dễ mắc các bệnh về tiêu hóa hoặc suy nhược cơ thể do căng thẳng kéo dài.

(Ảnh minh họa)

Để hóa giải, con giáp này nên duy trì lối sống giản dị, làm việc gì cũng cần chuẩn bị kế hoạch dự phòng chu đáo và tránh khởi sự những đại sự mang tính rủi ro cao. Bản mệnh có thể đi chùa cầu an vào đầu năm, mang theo kim bài Thái Tuế bên mình để tăng cường cát khí và xua đuổi năng lượng tiêu cực.

Trong giao tiếp hằng ngày, bạn cần học cách lắng nghe, kiềm chế cảm xúc tiêu cực để không tự rước họa thị phi vào thân. Hãy chú ý cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân nhiều hơn để giữ vững năng lượng tích cực. Tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, hiến máu nhân đạo cũng là một cách rất tốt để con giáp tuổi Mùi chủ động giải hạn và tích thêm phúc đức cho bản thân.

Con giáp tuổi Sửu: Xung Thái Tuế, nhiều thay đổi đột ngột

Người tuổi Sửu là con giáp phạm vào cục diện Xung Thái Tuế với địa chi Mùi của năm 2027, báo hiệu một năm đối diện với nhiều sự thay đổi đột ngột và thách thức lớn.

(Ảnh minh họa)

Môi trường công việc có thể bị xáo trộn mạnh mẽ như thay đổi vị trí, chuyển công tác hoặc thậm chí là phải bắt đầu lại từ đầu ở một lĩnh vực mới. Mối quan hệ với đồng nghiệp và đối tác dễ xảy ra xung đột gay gắt do bất đồng quan điểm, đòi hỏi bạn phải hết sức kiềm chế. Tiền bạc dễ bị thất thoát do các quyết định đầu tư sai lầm hoặc bị người khác lừa gạt, lợi dụng lòng tin.

Phương diện tình cảm cũng gặp nhiều sóng gió, người độc thân khó tìm được bến đỗ còn người có đôi dễ nảy sinh rạn nứt vì những chuyện nhỏ nhặt. Cách hóa giải tốt nhất cho con giáp tuổi Sửu là giữ tâm thế chủ động đón nhận thay đổi, coi thách thức là cơ hội để rèn luyện bản lĩnh.

Ngoài ra, bạn tuyệt đối không nên tham gia vào các thương vụ hùn vốn mạo hiểm hoặc cho người khác vay mượn số tiền lớn trong năm nay. Tránh xa các cuộc tranh chấp pháp lý, kiên nhẫn xử lý mọi việc dựa trên các giấy tờ và quy định rõ ràng. Sử dụng các vật phẩm phong thủy bằng ngọc thạch hoặc mang theo linh vật thuộc hành Kim để giảm bớt sự xung khắc trực tiếp của cục diện Thổ - Thổ xung nhau. Con giáp này cũng nên chú ý an toàn khi tham gia giao thông và hạn chế đến những nơi có âm khí nặng để bảo vệ sức khỏe dẻo dai.

Con giáp tuổi Tuất: Hình Thái Tuế, đề phòng thị phi

Người tuổi Tuất là con giáp phạm cục diện Hình Thái Tuế trong năm Đinh Mùi, dễ gặp phải những rắc rối liên quan đến pháp luật, thị phi hoặc bị tiểu nhân hãm hại ngầm.

Công việc dù có cố gắng nhưng kết quả mang lại thường không như ý, dễ bị người khác nẫng tay trên hoặc phủ nhận công sức. Bản mệnh cần đặc biệt cẩn trọng trong các mối quan hệ xã giao vì nguy cơ bị bạn bè thân thiết quay lưng hoặc nói xấu sau lưng là rất cao. Tình hình tài chính tương đối bấp bênh, tiền kiếm được nhiều nhưng cũng tiêu tốn vào những việc bất khả kháng như sửa chữa nhà cửa, xe cộ.

(Ảnh minh họa)

Sức khỏe của tuổi Tuất cũng có dấu hiệu giảm sút, dễ gặp các rủi ro bất ngờ gây tổn thương chân tay hoặc các bệnh liên quan đến hệ hô hấp. Để hóa giải vận hạn này, con giáp tuổi Tuất cần tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật và không ký kết các văn bản khi chưa hiểu rõ điều khoản.

Ngoài ra, tránh thái độ bao đồng, không can thiệp vào chuyện của người khác để không tự chuốc lấy rắc rối vào mình. Bản mệnh nên dọn dẹp nhà cửa gọn gàng, tăng cường ánh sáng trong không gian sống để xua tan những năng lượng ứ đọng. Con giáp này cũng nên mang theo phù Thái Tuế hoặc đặt một cặp tỳ hưu bằng đá trên bàn làm việc để trấn trạch và bảo vệ tài lộc không bị thất thoát. Hãy giữ cho mình một tinh thần lạc quan, thường xuyên thiền định hoặc tập yoga để tâm trí luôn được bình yên, sáng suốt.

Con giáp tuổi Tý: Hại Thái Tuế, chú ý tiểu nhân

Người tuổi Tý sẽ là con giáp bước vào năm 2027 phạm phải cục diện Hại Thái Tuế, cảnh báo về những sự rạn nứt trong các mối quan hệ và dễ bị tiểu nhân ghen ghét, đố kỵ.

(Ảnh minh họa)

Đường công danh sự nghiệp của bạn gặp nhiều cản trở do có người cố tình gây khó dễ, làm giảm uy tín của bạn trước mặt cấp trên. Các kế hoạch hợp tác làm ăn dễ bị đổ bể giữa chừng do đối tác thay đổi ý định hoặc không giữ chữ tín. Tài lộc của tuổi Tý trong năm này có xu hướng hao hụt nhiều hơn tích lũy, dễ rơi vào cảnh túng thiếu nếu không có kế hoạch chi tiêu nghiêm túc.

Chuyện tình cảm gia đình dễ nảy sinh bất hòa, các thành viên thiếu sự thấu hiểu và thường xuyên xảy ra tranh cãi vô cớ. Biện pháp hóa giải cho con giáp tuổi Tý là hãy học cách nhẫn nhịn, làm tốt việc của mình và hạn chế chia sẻ các kế hoạch bí mật với người ngoài.

Khi đối mặt với khó khăn, bạn nên bình tĩnh tìm cách giải quyết thay vì oán trách hay đổ lỗi cho hoàn cảnh xung quanh. Con giáp này cũng có thể sử dụng trang sức phong thủy làm từ đá mắt hổ hoặc thạch anh tóc vàng để gia tăng sự tự tin và xua đuổi tà khí. Hãy chú ý đến chế độ ăn uống, sinh hoạt điều độ và thường xuyên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ để giảm nguy cơ đau ốm.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.