3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Hai, 5/10/2026

Tử vi học có nói đây chính là 3 con giáp sẽ khởi đầu một tuần mới vô cùng hanh thông, may mắn với công việc thuận lợi, thành công rực rỡ trong ngày thứ Hai, 5/10 này.

Ngày thứ Hai, 5/10/2026, tức ngày 25 tháng 8 âm lịch, tức ngày Nhâm Tý, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Tang Đố Mộc, có nghĩa là gỗ cây dâu tằm, loại cây gắn liền với đời sống tầm tơ và canh cửi truyền thống. Thứ mộc này tuy không cứng cáp như gỗ đại ngàn nhưng lại có sự dẻo dai, uyển chuyển, đại diện cho tinh thần kiên trì và khả năng thích nghi tuyệt vời trước nghịch cảnh.

Từ lá, cành đến thân cây dâu đều mang lại giá trị hữu ích cho con người, biểu thị cho mẫu người có tấm lòng vị tha, luôn cống hiến hết mình vì lợi ích chung của cộng đồng. Trong ngày mang nguồn năng lượng này, bạn nên tập trung vào việc củng cố các mối quan hệ xã hội, làm việc thiện hoặc kiên trì theo đuổi những kế hoạch dài hạn để gặt hái thành quả bền vững.

Dựa trên các yếu tố phong thủy của ngày Nhâm Tý, dưới đây là 3 con giáp sở hữu vận trình tài lộc rực rỡ và hanh thông nhất để mở màn tuần mới.

Con giáp tuổi Sửu: Thương quan sinh tài - Tiền bạc rực rỡ

Ngày Nhâm Tý mang lại cục diện Lục Hợp giúp người tuổi Sửu kích hoạt mạnh mẽ cung tài lộc ngay từ ngày đầu tuần. Con giáp này sẽ đón nhận những tin vui bất ngờ về tiền bạc nhờ các khoản đầu tư thông minh từ giai đoạn trước bắt đầu cho thu hoạch.

(Ảnh minh họa)

Sự nhạy bén với thời cuộc giúp những người làm kinh doanh nắm bắt được thị hiếu khách hàng và gia tăng doanh số vượt trội. Đối tác chủ động tìm đến ký kết những hợp đồng có giá trị lớn mang lại nguồn lợi nhuận vô cùng hứa hẹn cho tương lai. Các vướng mắc liên quan đến nợ nần cũ cũng được giải quyết triệt để đem lại sự nhẹ nhõm cho tâm trí tuổi Sửu.

Bản lĩnh kiên định giúp người tuổi Sửu khẳng định vị thế vững chắc và tăng cơ hội nhận thưởng nóng từ cấp trên. Nguồn năng lượng tích cực chính là bệ phóng giúp ví tiền của con giáp này luôn ở trạng thái dày dặn suốt cả tuần. Bạn hoàn toàn có thể trích một phần nhỏ doanh thu để tái đầu tư vào việc học tập nâng cao năng lực bản thân. Hãy tự tin đón nhận vận may lớn này để hiện thực hóa những mục tiêu tài chính đã đề ra nhé.

Con giáp tuổi Thìn: Tam hợp nuôi dưỡng - Dòng tiền cuộn chảy

Nhờ cục diện Tam Hợp nâng đỡ vẹn toàn, người tuổi Thìn cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày thứ Hai, 5/10 tràn ngập cát khí và may mắn tài chính. Khả năng ngoại giao khôn khéo giúp bạn dễ dàng tiếp cận với những nguồn thông tin đầu tư có giá trị sinh lời cao.

(Ảnh minh họa)

Những người làm công ăn lương có một ngày làm việc thảnh thơi khi mọi nhiệm vụ đều hoàn thành xuất sắc và mở ra cơ hội tăng lương. Khách hàng tiềm năng liên tục gõ cửa giúp các kế hoạch buôn bán tay trái của bản mệnh thu về khoản tiền vượt ngoài mong đợi. Trực giác sắc bén giúp tuổi Thìn né tránh được những cái bẫy hao tài tốn của do những đối thủ cạnh tranh không lành mạnh bày ra.

Con giáp này cũng có thể nhận được một vài món quà bất ngờ hoặc tiền thưởng từ những dự án phụ mà bản thân đã dày công xây dựng. Mọi quyết định liên quan đến mua sắm tài sản hay chi tiêu gia đình trong ngày đều diễn ra vô cùng thuận lợi. Đây cũng là thời điểm lý tưởng để bạn mở rộng quy mô kinh doanh hoặc hợp tác với những người bạn uy tín. Hãy giữ vững phong độ đỉnh cao này để tiền bạc luôn sinh sôi nảy nở một cách bền vững nhất nhé.

Con giáp tuổi Thân: Tý Thân bán hợp - Tài lộc dồi dào

Sự xuất hiện của cục diện Bán Hợp giúp người tuổi Thân trở thành con giáp sở hữu vận trình tài lộc sáng sủa và hanh thông bậc nhất trong ngày. Bản mệnh thể hiện tư duy đổi mới và sự tinh anh tuyệt vời khi đi trước đón đầu các xu hướng kiếm tiền thịnh hành.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ về tài khoản của bạn vô cùng đều đặn từ cả công việc chính thức lẫn các nguồn thu nhập phụ bên ngoài. Những người theo nghiệp kinh doanh tự do hay làm nghệ thuật sẽ tìm thấy những hợp đồng béo bở mang lại giá trị kinh tế rất lớn. Khả năng quản lý tài chính thông minh giúp con giáp tuổi Thân tối ưu hóa mọi chi phí và tích lũy được một khoản kha khá cho bản thân.

Bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ tài chính vững chắc từ gia đình hoặc những người đi trước nếu đang có ý định khởi nghiệp. Mọi kế hoạch đầu tư lướt sóng hay mua bán trong ngày đều đạt được kết quả như ý mà không tốn nhiều công sức. Sự tự tin và nguồn năng lượng dồi dào chính là thỏi nam châm giúp con giáp này hút trọn tinh hoa tài lộc trong ngày đầu tuần. Hãy tận hưởng trọn vẹn niềm vui và chuẩn bị tâm thế cho những nấc thang thành công tiếp theo nhé.

* Lưu ý chung:

Dù được hưởng trọn cát khí tài lộc từ các cục diện tương hợp, ba con giáp tuổi Sửu, tuổi Thìn, tuổi Thân vẫn cần lưu ý đến đặc tính của nạp âm Tang Đố Mộc để mọi việc được hanh thông trọn vẹn. Bản chất của gỗ cây dâu là sự dẻo dai nhưng mềm yếu, nhắc nhở bạn nên ưu tiên sự linh hoạt trong đàm phán chứ không nên quá cứng nhắc hay áp đặt ý chí lên người khác.

Trong ngày đầu tuần này, bạn cần đặc biệt tỉnh táo trước những lời mời gọi đầu tư lướt sóng mang tính rủi ro cao vì dòng năng lượng của ngày thiên về sự tích lũy bền vững. Hãy kiểm tra lại các hệ thống lưu trữ dữ liệu hoặc sổ sách kế toán vào khung giờ chiều để đề phòng những sai sót nhỏ gây thất thoát tiền bạc. Việc duy trì thái độ khiêm tốn, biết chia sẻ lợi ích với cộng đồng và đối tác sẽ giúp ba con giáp nói trên giữ vững được thành quả và đẩy lùi mọi vận xui đeo bám.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm