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Bạn gái không ra mở cửa, nam thanh niên trèo vào căn hộ ở tầng 10 chung cư rồi ngã xuống đất tử vong

Gia Linh
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Vụ việc xảy ra tại Thái Lan khiến các nhân chứng không khỏi bàng hoàng, sợ hãi.

Mới đây, một nam nhân viên giao hàng người Thái Lan đã tử vong sau khi được cho là bị trượt chân và ngã từ tầng 10 của một khu chung cư ở tỉnh Nonthaburi của nước này vào thứ Hai, ngày 28 tháng 9 vừa qua, trong lúc cố gắng trèo vào căn hộ của họ do bạn gái không ra mở cửa.

Cảnh sát thuộc Đồn Cảnh sát Bang Yai, lực lượng cứu hộ của Quỹ Ruamkatanyu và đội y tế khẩn cấp từ Bệnh viện Bang Yai đã nhanh chóng có mặt tại khu chung cư vào khoảng 1 giờ 15 phút sáng 28/9 sau khi nhận được tin báo về vụ việc một người đàn ông rơi từ trên cao xuống.

Bạn gái không mở cửa, nam thanh niên trèo lên tầng 10 chung cư rồi tuột tay, ngã xuống đất tử vong - Ảnh 1.

Sự việc xảy ra tại 1 khu chung cư ở Thái Lan. (Ảnh: Amarin TV)

Lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân – được xác định là Naruekrit, 22 tuổi – nằm dưới đất phía trước tòa nhà 10 tầng trong lúc trời đang mưa lớn. Đội cấp cứu đã nỗ lực thực hiện hồi sức tim phổi (CPR) trong hơn 30 phút nhưng bất thành; nạn nhân được xác nhận đã tử vong tại hiện trường.

Bạn gái không mở cửa, nam thanh niên trèo lên tầng 10 chung cư rồi tuột tay, ngã xuống đất tử vong - Ảnh 2.

Nạn nhân đã trượt chân ngã xuống trong lúc trèo vào căn hộ. (Ảnh: Amarin TV)

Camera an ninh tại khu chung cư được cho là đã ghi lại toàn bộ sự việc. Hình ảnh từ camera cho thấy Naruekrit đi lại bên ngoài căn hộ của mình ở tầng 10 trước khi trèo qua cửa sổ kính trượt gần khu vực thang máy. Sau đó, anh cố gắng di chuyển sang phòng bên cạnh nhưng không may bị ngã xuống đất.

Bạn gái không mở cửa, nam thanh niên trèo lên tầng 10 chung cư rồi tuột tay, ngã xuống đất tử vong - Ảnh 3.

Nam thanh niên 22 tuổi đã tử vong tại hiện trường. (Ảnh: Amarin TV)

Bạn gái của Naruekrit, người chỉ được biết đến với tên gọi Bee, cho biết anh làm nghề giao hàng. Cô đang ngủ trong phòng và không hay biết chuyện gì đã xảy ra cho đến khi tỉnh giấc vì nghe thấy tiếng xe cứu thương.

Bee kể rằng cô đã nhìn ra từ ban công và thấy xe cấp cứu cùng một người đang nằm dưới đất; tuy nhiên, ban đầu cô không nhận ra nạn nhân chính là bạn trai mình.

Cô cho biết thêm, trước đây Naruekrit từng trèo vào phòng qua lối ban công những khi quên chìa khóa hoặc khi cô ngủ say không nghe thấy tiếng gọi mở cửa. Dù vậy, cô nói rằng việc này không thường xuyên xảy ra. Bee khẳng định cô hoàn toàn không nghe thấy tiếng anh gõ cửa vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Cảnh sát cho biết kết quả điều tra ban đầu – bao gồm việc xem lại hình ảnh từ camera an ninh và lấy lời khai của Bee – cho thấy Naruekrit đã cố gắng trèo ra ngoài tòa nhà qua cửa sổ để sang ban công phía sau phòng mình thì bị ngã.

Thi thể của nạn nhân đã được bàn giao cho Quỹ Ruamkatanyu để chuyển đến Viện Pháp y thực hiện khám nghiệm tử thi.

Gia Linh (Theo The Thaiger)

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bạn gái

nam thanh niên

chung cư

tử vong

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