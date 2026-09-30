3 con giáp nhận tin vui trong ngày thứ Tư, 30/9/2026

Tử vi học có nói 3 con giáp sau sẽ khép lại tháng 9 bằng một vận trình hanh thông, thuận lợi, rủng rỉnh tiền bạc trong ngày thứ Tư, 30/9 này.

Ngày thứ Tư, ngày 30/9/2026, tức ngày 20/8 âm lịch, còn gọi là ngày Đinh Mùi, tháng Đinh Dậu, năm Bính Ngọ, mang nạp âm Thiên Hà Thủy tức là nguồn nước mưa từ trên trời rơi xuống mang theo sinh khí tưới mát và hồi sinh cho vạn vật. Khác với các dòng nước thông thường, Thiên Hà Thủy là dòng nước tinh khiết không sợ bị Thổ khắc chế mà ngược lại còn giúp đất đai khô cằn trở nên màu mỡ, tốt tươi.

Nguồn năng lượng này giúp điều hòa và làm dịu đi cái nóng thiêu đốt của thiên can Đinh hỏa, tạo nên một trạng thái cân bằng và dịu mát. Trong phong thủy ngày có nạp âm này rất thích hợp cho các hoạt động mang tính lan tỏa, mở rộng quy mô hoặc làm các công việc liên quan đến phúc lợi cộng đồng.

Tử vi học có nói, nhờ sự dịch chuyển cát lành của các tinh tú và thế cục tương hợp với địa chi Mùi của ngày, đây là 3 con giáp may mắn và đón nhận cát khí tài lộc rực rỡ nhất trong ngày Đinh Mùi.

Con giáp tuổi Ngọ: Ngập tràn hỷ khí tiền bạc đổ về

Bước sang ngày Đinh Mùi, người tuổi Ngọ trở thành con giáp sẽ đón nhận một ngày ngập tràn hỷ khí nhờ cục diện Ngọ - Mùi Lục Hợp hóa sinh. Bản mệnh được thiên can Đinh trợ lực giúp tinh thần minh mẫn và đưa ra những quyết định đầu tư vô cùng chính xác.

(Ảnh minh họa)

Dòng tiền đổ về túi bạn trong ngày thứ Tư, cũng là ngày cuối cùng của tháng 9 dương lịch này chủ yếu đến từ các nguồn thu chính sau chuỗi ngày nỗ lực. Những người làm công ăn lương có cơ hội được đề xuất tăng thưởng hoặc nhận được những khoản phụ cấp xứng đáng. Đối với người làm kinh doanh tự do, đây là thời điểm khách hàng tự tìm đến cửa giúp doanh số tăng vọt.

Mạch ngầm tài lộc hanh thông giúp bản mệnh dễ dàng giải quyết các vấn đề tài chính còn tồn đọng trước đó. Cát tinh Thiên Tài xuất hiện vào nửa cuối ngày còn mang lại vận may bất ngờ từ các trò chơi may mắn hoặc bốc thăm trúng thưởng. Con giáp tuổi Ngọ nên tận dụng thời gian này để mở rộng mối quan hệ với các đối tác lớn vì họ chính là quý nhân của bạn. Nhìn chung ví tiền của người tuổi Ngọ sẽ vô cùng rủng rỉnh giúp bạn có một ngày hoàn toàn thảnh thơi.

Con giáp tuổi Hợi: Cầu tàu đắc tài cầu lộc đắc lộc

Nhờ thế cục Tam Hợp Hợi - Mão - Mùi quần tụ, người tuổi Hợi cũng sẽ là con giáp trải qua một ngày cầu tài đắc tài cầu lộc đắc lộc. Bản mệnh mang hành Thủy gặp ngày Thổ vượng của chi Mùi nhưng nhờ có thiên can Đinh hỏa dung hòa nên tạo thành thế cân bằng lý tưởng.

(Ảnh minh họa)

Thần Tài ưu ái giúp tuổi Hợi tìm thấy những hướng đi mới trong công việc mang lại nguồn lợi nhuận vượt trội. Khả năng tích lũy tài sản của con giáp này tăng cao nhờ thói quen quản lý tài chính khoa học và nghiêm túc. Những dự án hợp tác làm ăn chung bắt đầu cho ra những dòng lợi nhuận đầu tiên vô cùng đều đặn.

Đối tác và khách hàng dành sự tin tưởng tuyệt đối cho tuổi Hợi giúp các giao dịch ký kết diễn ra nhanh chóng. Năng lượng cát lành của ngày cũng giúp bạn tránh xa được những cạm bẫy tiểu nhân hãm hại gây hao tài. Hãy mạnh dạn đầu tư vào những lĩnh vực mà bạn đã tìm hiểu kỹ lưỡng từ trước vì cơ hội thành công là rất lớn. Cuối ngày, con giáp này có thể sẽ nhận được tin vui về tiền bạc từ một người thân ở phương xa gửi tới.

Con giáp tuổi Mão: Đột phá tài chính mạnh mẽ

Nằm trong vòng xoáy may mắn của cục diện Tam Hợp, người tuổi Mão cũng sẽ là con giáp ghi nhận những bước đột phá mạnh mẽ về mặt tài chính. Bản tính điềm đạm kết hợp với cát khí của ngày Đinh Mùi giúp bạn hóa giải mọi hung tinh cản trở.

(Ảnh minh họa)

Công việc tiến triển thuận lợi kéo theo nguồn thu nhập từ cả công việc chính lẫn nghề tay trái đều tăng trưởng. Bản mệnh có duyên gặp gỡ với những tiền bối giàu kinh nghiệm sẵn sàng chia sẻ bí quyết làm giàu. Sự nhạy bén với thời cuộc giúp người tuổi Mão đón đầu được xu hướng thị trường và thu lợi nhuận lớn.

Mọi áp lực về hóa đơn hay chi phí sinh hoạt trong gia đình hoàn toàn biến mất trong ngày cuối tháng 9. Con giáp này có cơ hội gia tăng nguồn vốn lưu động để chuẩn bị cho các kế hoạch lớn vào cuối năm. Tình hình tài chính khởi sắc giúp tinh thần của bạn vô cùng phấn chấn và tràn đầy năng lượng tích cực. Đây chính là ngày để con giáp tuổi Mão khẳng định vị thế và tận hưởng thành quả ngọt ngào từ sự kiên trì của mình.

* Lưu ý chung:

Mặc dù được vòng hợp chiếu ban tặng nhiều cát khí và cơ hội làm giàu, ba con giáp tuổi Ngọ, tuổi Hợi và tuổi Mão vẫn cần cẩn trọng trước sự biến động bất chợt của nạp âm Thiên Hà Thủy. Do địa chi Mùi mang đặc tính Thổ vượng dễ làm vẩn đục dòng nước mát, các bản mệnh nên giữ cho tâm trí thật tỉnh táo, tránh để những lời mời gọi đầu tư béo bở làm mờ mắt.

Việc ký kết hợp đồng hay luân chuyển những dòng tiền lớn trong ngày thứ Tư này đòi hỏi sự rà soát kỹ lưỡng về mặt pháp lý để ngăn ngừa nguy cơ thất thoát do sơ suất nhỏ. Mối quan hệ giữa can Đinh Hỏa và chi Mùi Thổ rất dễ kích hoạt tính khí bảo thủ, vì vậy sự lắng nghe và nhún nhường trong giao tiếp sẽ là chìa khóa vàng giúp bạn giữ vững các mối quan hệ quý nhân. Cuối cùng, việc duy trì một lối sống điều độ và dành không gian tĩnh tâm vào buổi tối sẽ giúp ba con giáp bảo toàn được năng lượng cát tường, biến vận may thành tài sản vững bền.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.