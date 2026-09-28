Hãy xem bạn có nằm trong số những con giáp được cho là cần phải thận trọng nhất trong tháng 8 âm dưới đây không nhé.

Trong tháng Đinh Dậu (tháng 8 âm lịch) năm Bính Ngọ, bên cạnh những con giáp gặp nhiều may mắn, có 3 tuổi gặp phải cục diện xung khắc mạnh mẽ với địa chi của tháng, đòi hỏi phải cực kỳ cẩn trọng trong công việc để bảo toàn tài lộc.

Con giáp tuổi Mão: Mão Dậu Tương Xung - Công việc bất ổn

Bước vào tháng Đinh Dậu, người tuổi Mão sẽ là con giáp phải đối diện với cục diện Tương Xung trực diện, khiến phương diện công nghiệp gặp nhiều trắc trở và áp lực đè nặng.

Nguyên nhân cốt lõi là do địa chi Mão thuộc Mộc xung khắc gay gắt với địa chi Dậu thuộc Kim của tháng, tạo nên môi trường làm việc đầy biến động và dễ xảy ra xung đột với đồng nghiệp. Bạn dễ rơi vào cảnh cô lập, gặp phải những bất đồng quan điểm gay gắt với cấp trên hoặc đối tác làm ăn do cái tôi quá lớn.

(Ảnh minh họa)

Sự thiếu kiên nhẫn và tâm lý nóng nảy trong giai đoạn này có thể khiến tuổi Mão đưa ra những quyết định sai lầm, đẩy bản thân vào thế bất lợi. Về mặt tài lộc, dòng tiền của bản mệnh có xu hướng sụt giảm nghiêm trọng và xuất hiện nhiều khoản chi phí phát sinh ngoài tầm kiểm soát. Các dự án kinh doanh tay trái dễ rơi vào tình trạng trì trệ, doanh thu không đạt như kỳ vọng ban đầu khiến con giáp này lo lắng.

Đây tuyệt đối không phải là thời điểm thích hợp để con giáp tuổi Mão mạo hiểm hùn vốn đầu tư hay tham gia vào các trò chơi may rủi mang tính chất đỏ đen. Việc cho vay mượn tiền bạc trong tháng này cũng cần hạn chế tối đa vì nguy cơ cao là bạn sẽ không thể thu hồi lại được vốn.

Lời khuyên tốt nhất dành cho tuổi Mão là hãy giữ thái độ dĩ hòa vi quý, tập trung hoàn thiện tốt những nhiệm vụ hiện tại thay vì ôm đồm việc mới. Hãy thắt chặt chi tiêu, lập kế hoạch quản lý tài chính dài hạn để giúp bản thân an toàn vượt qua thời kỳ thử thách này.

Con giáp tuổi Tuất: Dậu Tuất Tương Hại – Đề phòng tiểu nhân

Người tuổi Tuất trong tháng 8 âm lịch này cũng là con giáp rơi vào cục diện Tương Hại, cảnh báo về một tháng làm việc nhiều thị phi và dễ bị kẻ xấu ngầm phá hoại.

Nguyên nhân xuất phát từ sự đố kỵ, ghen ghét của tiểu nhân khi thấy bạn có những biểu hiện nổi bật hoặc nhận được sự tin tưởng từ cấp trên. Những thông tin sai lệch hoặc tin đồn ác ý có thể xuất hiện bất ngờ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín cũng như danh tiếng mà tuổi Tuất đã dày công gây dựng.

(Ảnh minh họa)

Các kế hoạch, dự án lớn đang vận hành trơn tru bỗng chốc gặp trục trặc kỹ thuật hoặc bị đối tác lật kèo vào phút chót mà không rõ lý do. Tình hình tài chính của con giáp này do đó cũng chịu tác động tiêu cực, dòng thu nhập chính có dấu hiệu bấp bênh và không mấy dư dả. Bạn rất dễ bị lôi kéo vào các thương vụ đầu tư có vẻ ngoài hào nhoáng nhưng thực chất bên trong lại ẩn chứa vô số rủi ro pháp lý.

Việc mua sắm ngẫu hứng theo cảm xúc cũng là nguyên nhân khiến ví tiền của tuổi Tuất bị hao hụt một cách nhanh chóng trong tháng này. Hãy cẩn trọng tối đa trước khi đặt bút ký kết bất kỳ văn bản, hợp đồng kinh tế nào, dù là với những người thân quen. Lời khuyên cho con giáp này là hãy bảo mật thông tin tuyệt đối, làm việc gì cũng cần dựa trên giấy tờ thực tế chứ không tin vào lời hứa suông. Duy trì một cái đầu lạnh và thói quen tiết kiệm tích lũy sẽ là tấm khiên vững chắc bảo vệ bạn trước mọi biến động.

Con giáp tuổi Tý: Tý Dậu Tương Phá – Tiền bạc hao tổn

Đối với người tuổi Tý, tháng Đinh Dậu mang đến cục diện Tương Phá khiến vận trình sự nghiệp của bạn gặp không ít xáo trộn và thử thách bất ngờ. Nguyên nhân là do năng lượng của tháng xung phá trực tiếp vào bản mệnh, làm giảm sút sự tập trung và khiến con giáp này dễ đưa ra các phán đoán thiếu chính xác.

(Ảnh minh họa)

Môi trường công sở trở nên ngột ngạt hơn khi các mối quan hệ xã giao vốn đang tốt đẹp bỗng nảy sinh hiểu lầm, rạn nứt khó hàn gắn. Khối lượng công việc tăng cao cùng áp lực về mặt thời gian dễ khiến tuổi Tý rơi vào trạng thái stress, mệt mỏi và muốn buông xuôi. Sự bất cẩn trong quá trình xử lý hồ sơ, sổ sách có thể dẫn đến những sai sót lớn, buộc bạn phải bỏ tiền túi ra để đền bù thiệt hại.

Phương diện tài lộc của con giáp tuổi Tý trong tháng này khá ảm đạm, nguồn thu không tăng nhưng các khoản chi cho cuộc sống và gia đình lại tăng đột biến. Các cơ hội kiếm tiền dù xuất hiện nhưng lại đi kèm với nguy cơ trắng tay rất cao nếu bạn không có sự chuẩn bị kỹ lưỡng từ trước.

Do đó, con giáp này nên tránh xa các hoạt động đầu tư mang tính chất lướt sóng hoặc mua bán tài sản có giá trị lớn trong khoảng thời gian này. Việc quản lý chặt chẽ thẻ tín dụng và hạn chế vay mượn tiêu dùng là điều vô cùng cần thiết để duy trì sự cân bằng tài chính. Lời khuyên cốt lõi là hãy học cách lắng nghe ý kiến đóng góp của người khác, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ thích hợp hơn để bứt phá.

* Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm