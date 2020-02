Những ca bệnh gây sốc trong năm qua

Người đàn ông có hệ tiêu hóa tự sản xuất rượu



Một người đàn ông luôn thề với bác sĩ rằng anh ta chưa bao giờ uống rượu, nhưng khi bác sĩ kiểm tra lại phát hiện nồng độ cồn trong máu rất cao và có đầy đủ các triệu chứng của say xỉn. Trong 6 năm, nam bệnh nhân 46 tuổi này đã trải qua các cơn say bí ẩn, thậm chí bị cảnh sát bắt vì lái xe khi say rượu.

Cuối cùng, các bác sĩ phát hiện người đàn ông này mắc hội chứng tự động sản xuất bia (ABS), xảy ra khi vi sinh vật trong ruột lên men carbohydrate thành bia, rượu. Các bác sĩ đã kê đơn kháng sinh nhằm tiêu diệt các vi khuẩn gây bệnh này và men vi sinh giúp thiết lập lại hệ vi sinh vật đường ruột khỏe mạnh. Cuối cùng, người bệnh đã có thể ăn carbs lại mà không bị say.

Ngực tự bốc cháy

Một người đàn ông đã bốc cháy trong khi đang được các bác sĩ tiến hành phẫu thuật tim. Đây là một biến chứng phẫu thuật rất hiếm gặp. Bệnh nhân này cần phẫu thuật để sửa vết rách có thể đe dọa đến tính mạng trong động mạch ngực.

Ông này cũng có tiền sử bệnh phổi mạn tính và trong quá trình phẫu thuật các bác sĩ cần cung cấp oxy bổ sung để ngăn ngừa các vấn đề về hô hấp. Các bác sĩ đã sử dụng một thiết bị đốt điện làm nóng mô bằng điện để ngăn chặn các mạch máu chảy máu.

Bất ngờ, tia lửa từ thiết bị đốt điện đã đốt lửa trên gạc phẫu thuật. May mắn là ngọn lửa nhanh chóng được dập tắt bằng nước muối và không gây thương tích cho người bệnh. Việc sử dụng oxy bổ sung có thể là nguyên nhân góp phần vào hình thành ngọn lửa khi đang phẫu thuật. Mặc dù có sự cố này xảy ra nhưng cuộc phẫu thuật vẫn thành công và vết rách của ông được vá thành công.

Bị mù cả hai mắt do chỉ ăn khoai tây chiên

Một thiếu niên 14 tuổi người Anh đã không ăn gì ngoài khoai tây chiên và các đồ ăn vặt khác trong nhiều năm dẫn đến bị mù do chế độ ăn uống nghèo nàn.

Các xét nghiệm cho thấy thiếu niên này đã phát triển tổn thương dây thần kinh thị giác, bó sợi thần kinh nối giữa mắt với não.

Các bác sĩ cho biết cậu thiếu niên này có lượng vitamin B 12 rất thấp, nghèo nàn chất dinh dưỡng. Vitamin B rất cần thiết cho các phản ứng của tế bào và sự thiết hụt của vitamin này có thể dẫn đến sự tích tụ các sản phẩm phụ độc hại và cuối cùng là phá hủy các tế bào thần kinh.

Một người đàn ông ở Đài Loan đã mắc phải chấn thương khiến mống mắt tách ra khỏi vị trí và rủ xuống. Ông này đã đến phòng khám sau khi mắt trái bị tổn thương bởi dây bungee, theo một báo cáo được công bố ngày 10/4/2019 trên Tạp chí Y học New England.

Các bác sĩ chẩn đoán người bệnh bị “iridodialysis” - một loại chấn thương mắt xảy ra khi chấn thương làm mống mắt tách khỏi cấu trúc tròn phía sau nó và rơi ra ngoài. Sau đó, các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật gọi là “iridoplasty” để cố định lại mống mắt cho người bệnh. May mắn là hình dạng đồng tử đã được phục hồi và thị lực được cải thiện.

“Hóa thạch dương vật”

Đến bệnh viện để khám do đau đầu gối sau khi bị ngã, người đàn ông Mỹ 63 tuổi phát hiện mình có tế bào xương hình thành trong dương vật.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế và Sức khỏe tâm thần Lincoln thì đây là trường hợp cực kỳ hiếm gặp, trong y văn chỉ ghi nhận 40 ca. Bệnh nhân này có tiền sử nghiện rượu và phải chống gậy khi đi lại. Sau khi ngã, ông không gặp chấn thương nào cho đến khi đau ở vùng đầu gối.

Phim chụp Xquang cho biết các khu vực xương chậu, chân hoàn toàn bình thường nhưng bất ngờ là có các tế bào xương hình thành trong dương vật của người này và đang dần hóa thạch, các mô mềm bị vôi hóa và cứng lại.

“Hóa thạch dương vật” thường là hậu quả của bệnh Peyronie - là tình trạng viêm mạn tính của bao trắng thể hang dương vật gây rối loạn mô liên kết dẫn đến phát triển mảng xơ cứng ở dương vật.