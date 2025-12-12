Những 'bẫy phong thuỷ' mà gần như nhà nào cũng mắc

Trong những ngôi nhà hiện đại, nhiều đồ đạc và thói quen sinh hoạt quen thuộc của chúng ta có thể làm gián đoạn dòng chảy năng lượng, trở thành những "bẫy phong thủy".

Đặt bếp gần cửa sổ là một trong những lỗi phong thuỷ mà nhiều gia đình mắc phải.

Ghế sofa quay lưng về phía cửa

Ghế sofa là được coi là "trái tim" của phòng khách, hướng và vị trí đặt nó quyết định bố cục tổng thể của cả căn phòng. Các ngôi nhà hiện đại thường sử dụng bộ sofa lớn và vị trí đặt thường bị giới hạn ở một khu vực cố định. Theo quan điểm phong thủy nhà ở, bộ sofa chính trong phòng khách nên hướng mặt về phía cửa hoặc đặt ở phía đối diện với cửa ra vào.

Điều này không chỉ có ý nghĩa là đón tài lộc, mà xét về mặt khoa học, đặt sofa hướng về phía cửa ra vào có thể đón được nhiều ánh sáng và luồng không khí trong lành. Không những thế, khi ngồi ở vị trí đó, chủ nhà có thể nhìn bao quát không gian, tạo sự chủ động trong sinh hoạt hàng ngày.

Tuy nhiên, hiện nay có rất nhiều gia đình lại làm ngược lại. Họ thường đặt vị trí ghế sofa quay lưng về phía cửa ra vào - một lỗi phong thủy gây nhiều bất lợi.

Ghế sofa nên được dựa lưng vào tường và quay lưng về phía cửa để tạo sự vững chãi và đón được nhiều ánh nắng cũng như luồng không khí trong lành.

Đặt tủ đựng giày ở lối vào

Nhiều gia đình lắp đặt tủ đựng giày ở lối vào để tiện thay giày. Tuy nhiên, trong văn hóa dân gian của người Trung Quốc, giày dép được coi là không may mắn và thường có mùi khó chịu. Việc đặt chúng ở cửa ra vào chắc chắn sẽ cản trở luồng năng lượng tốt lành vào nhà.

Xét về mặt khoa học, tủ giày thường có kích thước lớn, lại được đặt ở vị trí lối ra vào sẽ chiếm nhiều không gian, tạo nên sự chật chội và ngột ngạt, cản trở luồng không khí mát lành bên ngoài vào ngôi nhà.

Rất nhiều gia đình có thói quen đặt tủ giày trước cửa ra vào.

Đồ đạc lộn xộn trên ban công

Ban công là nơi đón ánh sáng tự nhiên và phơi quần áo, đồng thời cũng là một trong những vị trí quan trọng nhất để lưu thông năng lượng trong các ngôi nhà hiện đại.

Nhiều gia đình cất giữ đồ đạc linh tinh trên ban công, hoặc thậm chí xây dựng các tủ đặc biệt để biến chúng thành phòng chứa đồ, tạo nên "bẫy phong thủy". Sự tích tụ đồ đạc lộn xộn này chắc chắn ảnh hưởng đến sự thông gió và ánh sáng tự nhiên, ảnh hướng tới sức khoẻ của các thành viên trong gia đình.

Nhiều người có thói quen biến ban công thành nơi chứa những đồ vật cũ hoặc ít sử dụng.

Giường đặt quá gần cửa sổ

Giường ngủ là yếu tố trung tâm trong phong thủy phòng ngủ . Nhiều người có thói quen đặt giường gần cửa sổ để tạo cảm giác sáng sủa và thoáng đãng. Tuy nhiên, vị trí này lại chịu ảnh hưởng rất nhiều của âm thanh, tiếng ồn, ánh sáng và nhiều yếu tố khác gây bất lợi cho giấc ngủ, từ đó làm ảnh hưởng tới sức khoẻ của các thành viên trong gia đình.

Giường đặt quá gần cửa sổ - lỗi phong thủy khiến giấc ngủ của bạn không được sâu.

Bếp đặt gần cửa sổ

Bếp là thiết bị quan trọng nhất trong nhà bếp và nhiều gia đình đặt nó gần cửa sổ. Họ tin rằng điều này giúp đón ánh sáng tốt hơn và khói nấu nướng dễ dàng thoát ra ngoài.

Tuy nhiên, vì là nguồn cung cấp thực phẩm cho gia đình, bếp nên được đặt dựa vào một bức tường vững chắc, giống như ghế sofa hoặc giường ngủ. Xét về mặt khoa học, cửa sổ là nơi giao thoa giữa các luồng khí bên trong và bên ngoài ngôi nhà. Khi đặt bếp nấu ăn ở vị trí ngay cạnh cửa sổ sẽ khiến các luồng khí mát lành từ bên ngoài vào bị chặn, mùi thức ăn khi nấu nướng sẽ bị đẩy ngược trở lại trong nhà. Không những thế, gió lùa dễ làm tắt bếp hoặc có nguy cơ gây ra hoả hoạn.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.