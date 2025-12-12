4 sai lầm thường gặp nhất khi trồng cây trong nhà

Cuộc sống của chúng ta ngày càng bận rộn và đầy căng thẳng, nhưng có những cách đơn giản giúp ngôi nhà trở nên lành mạnh hơn. Một cách cực kỳ đơn giản là đặt một vài chậu cây trong phòng khách.

Cây xanh có ảnh hưởng lớn đến chất lượng không khí trong nhà: tạo ra oxy, lọc không khí và loại bỏ độc tố – hóa chất bay hơi, đồng thời góp phần vào sức khỏe thể chất và tinh thần theo nhiều cách khác nhau.

Cây cũng có tác động sâu sắc và lâu dài đến sức khỏe tinh thần. Các nghiên cứu mới cho thấy rằng làm vườn còn giúp giảm căng thẳng hiệu quả hơn cả đọc sách! Không chỉ vậy, sắc xanh mướt và hương thơm dễ chịu từ cây cối luôn là niềm mơ ước của bất kỳ nhà thiết kế nội thất nào.

Thế nhưng, có một số sai lầm khi trồng cây trong nhà có thể phản tác dụng, khiến cây héo úa hoặc phá hỏng phong cách của ngồi nhà.

Dưới đây là 4 sai lầm nên tránh khi trồng cây trong nhà, theo công ty kinh doanh chậu cây Jay Scotts (Mỹ).

4 sai lầm khi trồng cây trong nhà

Sai lầm 1: Không quan tâm đến ánh sáng

Phòng khách là không gian sinh hoạt chung phổ biến nhất và thường là nơi đầu tiên khách ghé vào khi bước vào nhà bạn. Nó tạo ấn tượng cho toàn bộ ngôi nhà.

Nhưng nếu bạn có những góc tối hoặc thiếu sáng khiến phòng khách giống như một hang động, điều đó sẽ tạo cảm giác như thế nào cho khách? Và làm sao cây sống nổi với lượng ánh sáng trong nhà quá ít?

Dưới đây là vài ý tưởng sáng tạo để giải quyết vấn đề ánh sáng trong nhà:

- Chọn chậu hoa sáng màu và vật dụng phản chiếu ánh sáng

Một cách giảm sự u ám là sử dụng nội thất và chậu cây màu sáng để ánh sáng gián tiếp có thể phản chiếu lại.

Tối ưu ánh sáng có sẵn bằng gương hoặc bề mặt phản chiếu giúp tinh thần của bạn luôn vui vẻ, và tất nhiên cũng tốt cho cây.

- Sử dụng đèn LED

Bạn có thể chiếu sáng kệ, tủ sách hoặc các khu vực tối bằng đèn LED. LED vừa tiết kiệm, dễ lắp đặt, lại rất hợp với cây ưa bóng.

Bạn có thể chiếu sáng kệ, tủ sách hoặc các khu vực tối bằng đèn LED.

- Lắp giếng trời, cửa sổ trần

Lắp cửa sổ trần hay giếng trời – dù chi phí đầu tư ban đầu cao, nhưng nó mang ánh sáng mặt trời tự nhiên vào nhà. Ánh sáng mặt trời thì miễn phí và vô cùng tốt cho cây.

- Sử dụng đèn bàn, đèn tường

Đừng nghĩ rằng chỉ một đèn trần là đủ sáng cho cả phòng. Ánh sáng theo lớp (layer lighting) là tốt nhất. Đèn tường và đèn bàn giúp cải thiện tình trạng thiếu sáng, giúp không gian sáng đều và tươi mới hơn.

Sai lầm 2: Đặt cây không có chủ đích

Việc sử dụng không gian trưng bày như một nơi chứa đồ sẽ biến phòng khách thành kho chứa. Bạn không nên cứ mang cây vào nhà và đặt ở bất cứ đâu bạn thích. Hãy đặt cây một cách có chủ đích.

Dưới đây là một số giải pháp khi đặt cây trong nhà:

- Đặt cây vào kệ treo tường

Hãy cất hoặc bỏ những thứ không cần thiết trên kệ treo tường - đây không phải nơi chứa đồ, mà để trưng bày vật đẹp, như hoa hoặc cây.

- Treo cây từ kệ

Cây treo vừa tạo thẩm mỹ khác biệt, vừa tạo cảm giác bừa bộn như sách cũ hay đồ đạc cũ.

Cây treo tạo cảm giác mới lạ, đồng thời tiết kiệm không gian.

- Cây để bàn

Bàn là nơi rất phù hợp cho cây nhỏ như Lưỡi Hổ – gọn, đẹp, lá không rụng nhiều và hợp với mọi phong cách nội thất.

Sai lầm 3: Trồng quá nhiều cây

Có giới hạn về lượng cây bạn có thể đặt trong phòng – giống như với nội thất, màu sắc và phong cách. Nhiều người theo quá nhiều trào lưu trang trí cây thay vì thống nhất một phong cách.

Giải pháp là bạn nên chọn những chậu cây hòa hợp với mọi thứ khác trong phòng, cần suy nghĩ về phối màu.

Ngoài ra, tường là nơi tuyệt vời để treo cây, tạo chiều sâu mà không gây bừa bộn.

Cuối cùng, nếu trần nhà cao 2,4m, cây không nên cao quá 1,8m. Hãy tạo sự cân bằng.

Bạn nên chọn những chậu cây hòa hợp với mọi thứ khác trong phòng, cần suy nghĩ về phối màu.

Sai lầm 4: Không có sự sáng tạo

Bạn đã từng bước vào một căn phòng trông y như catalog nội thất? Vấn đề là thiếu sự độc đáo khi mọi thứ đều được mua cùng một nơi.

Giải pháp là hãy pha trộn đồ nội thất và cây theo phong cách cũ – mới. Hãy tạo sự khác biệt bằng việc kết hợp phong cách vintage với hiện đại.

Hãy sáng tạo khi sử dụng cây trang trí cho căn phòng.

Ngoài ra, bạn cũng có thể tự làm chậu cây. Một ý tưởng độc đáo và tiết kiệm là tự sơn chậu cây. Bạn có thể dùng sơn xịt cho chậu lớn hoặc acrylic cho chậu nhỏ. Kèm một loài cây lạ mắt, bạn có thể tạo nên điểm nhấn “chính chủ”, cá tính cho căn nhà.