Nhóm nữ thoát flop vì biểu diễn phản cảm lại “ngựa quen đường cũ”

Nhóm nữ tiếp tục gây tranh cãi vì phong cách trình diễn táo bạo trên sân khấu.

KISS OF LIFE gây tranh cãi

KISS OF LIFE trở lại Waterbomb Seoul 2026 với loạt hình ảnh trình diễn mới mang đậm tinh thần mùa hè, tiếp tục khai thác thế mạnh về phong cách gợi cảm và khả năng làm chủ sân khấu đặc trưng của nhóm tại lễ hội nhạc nước. Tuy nhiên, sau khi sân khấu kết thúc, loạt tranh cãi về nhóm đã diễn ra trên mạng xã hội.

KISS OF LIFE biểu diễn tại Waterbomb

Trong phần trình diễn Lips Hips Kiss, Belle và Natty bất ngờ chạm môi khi cùng tiến sát theo động tác vũ đạo. Khoảnh khắc diễn ra rất nhanh và lập tức được ghi lại qua nhiều góc quay từ khán giả. Một bộ phận người xem cho rằng đây là sự cố trong quá trình biểu diễn, khi sân khấu trơn và có nước phun liên tục, khiến việc kiểm soát khoảng cách trở nên khó khăn. Biểu cảm sau đó của Belle và Natty cũng cho thấy sự bất ngờ

Khoảnh khắc gây tranh cãi của Belle và Natty

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng động tác được thiết kế ở khoảng cách khá gần nên dễ dẫn đến tình huống ngoài ý muốn, dù không có chủ đích. Một số bình luận đặt vấn đề về việc nhóm thường xuyên sử dụng những yếu tố gây chú ý trong sân khấu. Phía công ty và các thành viên sau đó cho biết Belle và Natty đã ước lượng sai khoảng cách, và khoảnh khắc chạm môi không nằm trong kịch bản.

Màn trình diễn từng giúp KISS OF LIFE "đổi đời" tại Water Bomb

Trước đó vào năm 2024, KISS OF LIFE cũng từng gây bão Water Bomb. Khi ấy, ca khúc Sticky vừa phát hành đã bị chê vì trang phục biến tấu từ bikini, những góc máy tập trung vào cơ thể cùng phần vũ đạo có nhiều động tác lắc hông. Một số khán giả nhận xét hình ảnh của nhóm quá gợi dục, thậm chí sử dụng những từ như “rẻ tiền” hay “phản cảm”. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, chính những chi tiết ấy lại tạo ra hiệu ứng hoàn toàn khác khi được đưa lên sân khấu Waterbomb Seoul 2024.

Giữa những đợt nước phun liên tục, không khí ngoài trời và lượng khán giả đông đảo, Sticky gần như tìm được đúng không gian phù hợp nhất. Natty, Julie, Belle và Haneul thể hiện sự tự tin, liên tục tương tác với người xem và giữ nguyên những động tác từng gây tranh luận trong MV. Loạt fancam sau đó lan truyền mạnh. Một video của Julie đạt gần 1,5 triệu lượt xem trên X. Natty còn xuất hiện trong màn nhảy cùng Jay Park, trong khi Julie thực hiện thử thách Sticky với Nayeon.

KISS OF LIFE từ nhóm nữ bị chê quá đà trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất Waterbomb năm đó

Chỉ trong vài ngày, KISS OF LIFE từ nhóm nữ bị chê quá đà trở thành một trong những cái tên nổi bật nhất Waterbomb năm đó. Nhiều khán giả thậm chí nhận xét phong cách của nhóm dường như được “sinh ra” cho lễ hội nhạc nước. Hiệu ứng sân khấu cũng kéo theo thành tích. Sticky tăng hạng nhanh trên các nền tảng nhạc số, tiến vào Top 10 Melon và mang về cúp âm nhạc đầu tiên trong sự nghiệp KISS OF LIFE.

Waterbomb 2024 vì thế trở thành cột mốc khó tách khỏi hành trình đi lên của nhóm. Nhưng cũng từ đây, hình ảnh gợi cảm dần biến thành công thức mà KISS OF LIFE vừa được hưởng lợi, vừa liên tục phải đối mặt với phản ứng trái chiều.

KISS OF LIFE liên tục bị hình ảnh gợi cảm lấn át

KISS OF LIFE ra mắt vào tháng 7/2023 dưới trướng S2 Entertainment với đội hình gồm Julie, Natty, Belle và Haneul. Không thuộc một công ty lớn, nhóm không có sẵn lượng người hâm mộ đông đảo hay độ phủ truyền thông như nhiều tân binh cùng thời.

KISS OF LIFE ra mắt năm 2023, theo đuổi hình ảnh gợi cảm quyến rũ

Bù lại, các thành viên đều sở hữu nền tảng đáng chú ý. Natty từng trải qua gần một thập kỷ làm thực tập sinh, xuất hiện tại Sixteen và Idol School , sau đó ra mắt solo nhưng chưa tạo được bước đột phá. Julie từng được đào tạo tại The Black Label, còn Belle đã tham gia sáng tác trước khi trở thành thần tượng.

KISS OF LIFE khởi đầu bằng Shhh , sau đó tiếp tục phát hành Sugarcoat , Bad News và Nobody Knows . Nhóm được đánh giá cao nhờ màu R&B trưởng thành, giọng hát ổn cùng đội hình có khả năng biểu diễn đồng đều. Tuy vậy, trong năm đầu hoạt động, tên tuổi của KISS OF LIFE vẫn chủ yếu được biết đến trong cộng đồng người nghe Kpop. Nhóm có nhiều bài được fan yêu thích nhưng chưa sở hữu một bản hit đủ mạnh để đưa độ nhận diện vượt hẳn ra ngoài fandom.

Nhóm có khởi đầu khá chậm và gần như không tạo được dấu ấn trên thị trường trước khi được chú ý với Midas Touch

Midas Touch phát hành vào tháng 4/2024 tạo ra bước chuyển đầu tiên. Ca khúc mang âm hưởng pop đầu những năm 2000, phần điệp khúc dễ nhớ và hình ảnh được đầu tư rõ rệt hơn. KISS OF LIFE bắt đầu xuất hiện trên các bảng xếp hạng quốc tế và được nhắc đến nhiều hơn trong cuộc đua nhóm nữ thế hệ mới. Dẫu vậy, phải đến Sticky và sân khấu Waterbomb, nhóm mới thật sự bật lên.

Từ thời điểm đó, hình ảnh trưởng thành gần như trở thành dấu nhận diện của KISS OF LIFE. Nhóm thường lựa chọn trang phục ôm sát, vũ đạo nhấn mạnh chuyển động cơthể cùng phong cách biểu diễn mạnh và trực diện. Hướng đi này giúp KISS OF LIFE khác biệt giữa nhiều nhóm nữ cùng thế hệ, nhưng cũng kéo theo hàng loạt tranh luận.

KISS OF LIFE vướng không ít tranh cãi vì phong cách táo bạo của nhóm

Năm 2024, Julie và Natty từng gây chú ý khi biểu diễn Buttons với dàn dựng và góc quay bị cho là nhấn mạnh quá mức yếu tố gợi cảm, thậm chí gợi liên tưởng đến các phân cảnh nhạy cảm trong The Handmaiden . Sang 2025, KISS OF LIFE tiếp tục vấp tranh luận khi diễn cùng Park Bo Gum tại The Seasons với vũ đạo quanh nam diễn viên đang ngồi, khiến một bộ phận khán giả cho rằng tương tác chưa phù hợp dù số khác đánh giá là tự nhiên. Cùng năm, nhóm còn phải xin lỗi vì một buổi livestream chủ đề hip-hop bị cho là thiếu nhạy cảm văn hóa, qua đó tiếp tục làm dày thêm những tranh cãi xoay quanh hình ảnh của nhóm.

Hai năm sau màn trình diễn từng giúp mình đổi đời, KISS OF LIFE lại tiếp tục gây tranh cãi tại Waterbomb

Hai năm sau màn trình diễn từng giúp mình đổi đời, KISS OF LIFE trở lại Waterbomb với vị thế đã khác. Tuy nhiên, thay vì tạo ra thêm một cú bật âm nhạc như Sticky , nhóm một lần nữa bị kéo vào cuộc bàn luận vì vài giây Belle và Natty chạm môi.

Ảnh: X