Trả lời xét hỏi, nhiều cựu cán bộ Sở Y tế Hà Nội cho rằng, các cơ sở y, dược tư nhân đưa tiền là hoàn toàn tự nguyện, họ không tự thỏa thuận, ép buộc gì.

Thấy đoàn "vất vả" nên bồi dưỡng ăn trưa hoặc tiền xăng xe?

Sáng 9/7, luật sư tham gia xét hỏi 15 bị cáo phạm tội đưa, nhận hối lộ nhằm "tạo điều kiện cấp phép" cho các cơ sở y, dược tư nhân xảy ra tại Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân, thuộc Sở Y tế Hà Nội.

Trong đó, luật sư đã hỏi bị cáo về từng khoản tiền nhận từ cơ sở khi đoàn kiểm tra xuống làm việc. Nhóm bị cáo - người cho rằng, đại diện cơ sở y, dược đều tự nguyện “cho” chứ không đòi hỏi; có bị cáo khai sau khi hoàn thành nhiệm vụ, cơ sở y, dược thấy đoàn "vất vả" nên bồi dưỡng ăn trưa hoặc tiền xăng xe chỉ vài trăm nghìn đồng. Khi nhận không nghĩ đó là hành vi vi phạm pháp luật.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Điển hình, khi luật sư hỏi về khoản tiền 70 - 80 triệu đồng bị quy kết đã nhận của các cơ sở thông qua đồng phạm, bị cáo Nguyễn Văn Đức (cựu Trưởng phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân) giải thích, bản thân không "đòi hỏi, yêu cầu", mà đây là số tiền "tự nguyện" của cơ sở y, dược. Bị cáo Đức cũng phản bác cáo buộc ông chỉ đạo cấp dưới đề nghị cơ sở y, dược phải thông qua "trung gian" để chuyển tiền.

Chủ tọa Bùi Quang Huy phản bác lời khai và giải thích “các bị cáo phải hiểu rõ mình thực thi công vụ thì không thể nhận những khoản tiền như vậy”.

Cáo trạng xác định các Trưởng, Phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân (gồm có ông Nguyễn Văn Đức, Tô Tử Anh, Trần Thị Bạch Tuyết) đã cầm tổng gần 1,4 tỷ đồng từ các "cò".

Nhận tiền nhưng luôn minh bạch, không bỏ qua sai phạm

Trong phiên xét hỏi chiều qua (8/7), bị cáo Tô Tử Anh (cựu phó Phòng Quản lý hành nghề y, dược tư nhân thuộc Sở Y tế Hà Nội) cũng có lời khai tương tự. Bị cáo này cho biết, do nắm vững các quy chuẩn kỹ thuật và có kinh nghiệm lâu năm trong ngành nên nhiều phòng khám tư “nhờ” ông xuống tận nơi để khảo sát thực tế, hướng dẫn cách sắp xếp máy móc, bố trí diện tích phòng khám và hoàn thiện hồ sơ sao cho đáp ứng đúng quy định của Sở Y tế.

Theo ông Tô Tử Anh, nhóm cơ sở nhờ ông đều là các phòng khám nha khoa. Mỗi lượt nhờ như vậy ông phải đi 5 – 7 lần để xem từ việc sàn nhà lát gạch gì, biển hiệu phải đủ thông tin nào, rồi bồn rửa tay bố trí ra sao. Đại diện cơ sở khám thấy công sức ông đi lại vất vả nên hỏi số tài khoản gửi tiền "cảm ơn".

Ông Tô Tử Anh cho rằng, tiền này thực tế chi trả cho kiến thức, công sức hướng dẫn chuyên môn chứ không phải điều kiện đánh đổi để nhận được giấy phép một cách bất hợp pháp.

Vẫn theo lời khai của bị cáo Tô Tử Anh, khi làm trưởng đoàn thẩm định, bị cáo luôn minh bạch, nghiêm túc chứ không “châm chước” cho các cơ sở. Bị cáo này cũng khẳng định không có việc mình chỉ đạo hay thống nhất với các thành viên trong đoàn để "nhắm mắt làm ngơ", xóa các lỗi sai phạm của cơ sở nhằm trục lợi. Mọi tồn tại của phòng khám vẫn luôn được đoàn kiểm tra ghi chép trung thực vào biên bản thẩm định, ông chỉ ký duyệt, trình lãnh đạo cấp trên khi các cơ sở đã thực sự khắc phục lỗi, đủ điều kiện theo quy định.

Về khoản tiền “cảm ơn”, ông Tô Tử Anh khai chỉ nhận 166 triệu đồng qua môi giới. Khoản này ông bày tỏ “băn khoăn” khi bị quy buộc là nhận hối lộ.

Cũng tại phiên xét hỏi ghi nhận, nhóm cán bộ đồng phạm với ông Tô Tử Anh khai nhận tiền “ăn trưa, xăng xe” do đại diện phòng khám biếu. Lời khai này cũng bị Chủ tọa phản bác, cho rằng xe của cơ quan phục vụ cho đi lại công tác “sao phải lấy tiền của người ta rồi nói đấy là tiền xăng”.

Đáng chú ý, lời khai của một số bị cáo trong phiên sáng nay thể hiện sự mâu thuẫn về số tiền hối lộ.

Hội đồng xét xử sau khi tạm dừng hội ý đã quyết định trả hồ sơ cho Viện Kiểm sát làm rõ thêm một số tình tiết liên quan. Đây là lần thứ 2 Tòa trả hồ sơ để điều tra bổ sung.