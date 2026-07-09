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Đánh người tử vong rồi lẩn trốn dưới thác

Huỳnh Thủy
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Sau khi tiếp nhận tin báo về vụ xô xát khiến một người tử vong, Công an phường Tân Lập (Đắk Lắk) nhanh chóng truy xét, bắt giữ nghi phạm chỉ ít giờ sau khi gây án.

Công an phường Tân Lập ( Đắk Lắk ) vừa truy xét, bắt giữ nhanh đối tượng gây án khiến một người tử vong .

Nghi phạm Đánh người tử vong bị bắt khi lẩn trốn dưới thác tại Đắk Lắk - Ảnh 1.

Nghi phạm trong vụ án xô xát khiến một người tử vong. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, ngày 6/7, Công an phường Tân Lập tiếp nhận tin báo của người dân về vụ xô xát xảy ra tại một căn nhà trên đường Y Ni Ksơr khiến một người bị thương nặng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Lập huy động lực lượng đến hiện trường, xác minh, làm rõ vụ việc.

Qua xác minh ban đầu, sáng cùng ngày, Y.K.M. (41 tuổi) cùng Y.K.N. (63 tuổi) và một người khác đến nhà Y.N.N. (54 tuổi, cùng trú phường Tân Lập) để ăn nhậu. Trong lúc uống rượu, giữa Y.K.M. và ông Y.K.N. xảy ra mâu thuẫn. Y.K.M. đã dùng tay, chân đánh, đạp nhiều lần vào người ông Y.K.N. rồi rời khỏi hiện trường.

Nạn nhân được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do vết thương quá nặng.

Qua điều tra, Công an phường Tân Lập xác định Y.K.M. là đối tượng gây án và khẩn trương triển khai lực lượng truy xét. Đến khoảng 17 giờ 10 phút cùng ngày (6/7), tổ công tác đã bắt giữ đối tượng này khi đang lẩn trốn tại khu vực Thác Nhà Đèn, thuộc buôn Kô Siêr, phường Tân Lập.

Hiện Công an phường Tân Lập đã bàn giao đối tượng cùng hồ sơ, tài liệu và tang vật liên quan cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

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