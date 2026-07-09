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Công an điều tra loạt giao dịch bất thường hơn 400 triệu đồng qua nhiều tài khoản: Bắt giữ Lê Văn Cao SN 1980 và Nguyễn Văn Thịnh SN 1983

Nam An
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Công an xã Nam Đàn (Nghệ An) triệt phá chuyên án cá độ bóng đá qua mạng, bắt giữ 2 đối tượng, bước đầu xác định số tiền đánh bạc từ đầu tháng 5/2026 đến khi bị bắt lên tới hơn 400 triệu đồng.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, Công an xã Nam Đàn vừa triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá trên không gian mạng, chứng minh số tiền đánh bạc từ ngày 1/5/2026 đến ngày bị bắt là hơn 400 triệu đồng.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, Công an xã Nam Đàn phát hiện Lê Văn Cao (sinh năm 1980) và Nguyễn Văn Thịnh (sinh năm 1983), cùng trú tại xã Nam Đàn thường xuyên tham gia cá độ bóng đá thông qua các trang mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến với phương thức hoạt động tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản để giao dịch, thanh toán nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đứng trước tình hình trên, dưới sự chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an xã Nam Đàn xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: CQCA

Sau một thời gian sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 3/7, Ban chuyên án tiến hành bắt giữ Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh, thu giữ 2 điện thoại di động, nhiều tài liệu, dữ liệu điện tử có giá trị chứng minh hành vi phạm tội.

Bước đầu điều tra, xác định vào ngày 1/7/2026, Lê Văn Cao và Nguyễn Văn Thịnh đánh bạc dưới các hình thức cá độ bóng đá, tài xỉu...với số tiền đánh bạc 56 triệu đồng. Căn cứ các tài liệu nghiệp vụ, từ ngày 01/5/2026 đến ngày bị bắt, số tiền 2 đối tượng thực hiện hành vi đánh bạc cá độ bóng đá, tài xỉu lên đến hơn 400 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Nam Đàn đang tiếp tục điều tra, mở rộng vụ án.

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