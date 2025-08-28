Nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu: Điều cần làm ở tuổi 40

Một nghiên cứu mới dẫn đầu bởi TS Amit Moses từ Trung tâm Y tế Chaim Sheba (Israel) chỉ ra rằng tuổi tác và mức độ tập luyện hiếu khí thấp là các yếu tố nguy cơ mạnh mẽ nhưng độc lập của chứng rối loạn nhịp tim, báo hiệu nguy cơ các bệnh tim mạch nặng trong tương lai.

Chạy bộ và đạp xe là 2 trong số các bài tập hiếu khí dễ thực hiện, như một cách ngăn ngừa bệnh tim mạch -

Trình bày tại Đại hội Tim mạch Châu Âu 2025 vừa tổ chức ở Tây Ban Nha, các tác giả cho biết họ đã phân tích dữ liệu của 1.151 người khỏe mạnh trong độ tuổi từ 40 đến 65, có hệ tim mạch hoàn toàn khỏe mạnh khi bắt đầu nghiên cứu.

Kết quả cho thấy nguy cơ loạn nhịp tim tăng trung bình 9% mỗi năm đối với loạn nhịp nhĩ và 4% mỗi năm đối với loạn nhịp thất.

Phân tích phân tầng theo độ tuổi cho thấy tỷ lệ loạn nhịp tim tăng đáng kể bắt đầu từ nhóm tuổi 50–54.

Tuy nhiên, mức độ các tình nguyện viên tập luyện các bài tập hiếu khí tác động mạnh đến việc nguy cơ rối loạn nhịp tim của họ tăng cao hơn hay thấp hơn mức trung bình đối với độ tuổi.

Tuổi tác ngày càng cao là điều không thể tránh khỏi, nhưng việc xác định được mức độ tập luyện hiếu khí như một yếu tố độc lập tác động đến rối loạn nhịp tim đem đến tia sáng.

Rõ ràng, đó là những bài tập bạn rất nên lưu ý, ít nhất là từ khi bước vào tuổi trung niên.

Các bài tập hiếu khí - hay aerobic - có thể hiểu đơn giản là các bài tập đòi hỏi cơ thể bạn phải tăng lượng oxy hấp thụ. Điều này đồng thời làm tăng nhịp tim, tăng lưu lượng máu nên rất tốt để rèn luyện sức khỏe tim mạch.

Các bài tập thuộc nhóm này có thể kể đến: Đi bộ nhanh, chạy bộ, đạp xe, bơi lội, nhảy theo nhạc, nhảy dây...

Phát hiện này có ý nghĩa lớn bởi rối loạn nhịp tim là tình trạng có thể dẫn đến những bệnh về tim mạch nặng nề hơn trong tương lai. Trong khi đó, bệnh tim mạch là nhóm bệnh gây tử vong sớm hàng đầu thế giới, theo Tổ chức Y tế thế giới (WHO).