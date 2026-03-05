Nhổ răng khôn có biến chứng gì không? BS Răng Hàm Mặt lên tiếng!

Mới đây, thông tin Kasim Hoàng Vũ qua đời vì bị u xương hàm khiến nhiều người thương tiếc. Nhiều thông tin chia sẻ trên mạng xã hội hiện nay còn cho rằng, đây là biến chứng của việc nhổ răng khôn, khiến nam ca sĩ qua đời ở tuổi 46.

Thông tin này hiện nay đang khiến nhiều người lo lắng. Liệu việc nhổ răng khôn có thể dẫn đến hệ lụy nghiêm trọng thế này?

Ảnh chụp màn hình

Nhổ răng khôn có thể gây biến chứng dẫn đến tử vong?

Trước thông tin liên quan đến ca sĩ Kasim Hoàng Vũ và những lo ngại của nhiều người về việc nhổ răng khôn, BS Nguyễn Thanh Tuấn (chuyên khoa Răng Hàm Mặt, làm việc tại Hà Nội) cho biết: "Nhổ răng khôn là một thủ thuật nha khoa khá phổ biến và nhìn chung an toàn nếu được thực hiện đúng chỉ định và trong điều kiện vô trùng. Tuy nhiên, cũng như bất kỳ can thiệp y khoa nào, vẫn có một tỷ lệ rất nhỏ biến chứng có thể xảy ra".

Theo BS Tuấn, trong một số trường hợp hiếm gặp, sau khi nhổ răng có thể xuất hiện nhiễm trùng tại ổ răng. Nếu nhiễm trùng không được phát hiện và xử lý kịp thời, vi khuẩn có thể lan rộng sang vùng hàm mặt, gây viêm mô tế bào, áp xe hoặc viêm xương hàm. Những biến chứng này thường gặp hơn ở người có bệnh nền như tiểu đường, suy giảm miễn dịch, vệ sinh răng miệng kém hoặc chăm sóc sau nhổ không đúng cách. Khi nhiễm trùng lan rộng và diễn tiến nặng, nguy cơ ảnh hưởng toàn thân mới có thể xảy ra, nhưng đây là tình huống rất hiếm trong thực hành nha khoa hiện nay.

Chuyên gia khuyến cáo, mọi người không nên quá lo lắng nhưng cần thận trọng khi quyết định nhổ răng khôn. Trước khi thực hiện, người bệnh nên được thăm khám và chụp phim X-quang để đánh giá vị trí răng, tình trạng xương và các cấu trúc liên quan. Sau khi nhổ răng, cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ và tái khám ngay nếu xuất hiện các dấu hiệu bất thường như sưng đau tăng dần, sốt, chảy mủ hoặc khó há miệng.

Nhìn chung, nếu được thực hiện đúng chỉ định, bởi bác sĩ chuyên khoa và theo dõi sau thủ thuật đầy đủ, nhổ răng khôn vẫn là một thủ thuật an toàn và hiếm khi gây ra biến chứng nghiêm trọng.