Thế giới đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ của ngành năng lượng mới.

Bùng nổ năng lượng tái tạo năm 2025, thế giới "bỏ túi" 480 tỷ USD

Trong báo cáo xếp hạng mới nhất của Cơ quan Năng lượng Tái tạo Quốc tế (IRENA) đưa ra ngày 2/7/2026, cả năm 2025 thế giới tiết kiệm 480 tỷ USD nhờ tránh đốt than, khí đốt và dầu mỏ trong sản xuất điện.

Brazil đã tiết kiệm được 32,4 tỷ USD nhờ chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo, xếp thứ 3 thế giới, chỉ sau Trung Quốc (177 tỷ USD); và Mỹ (35 tỷ USD). Tổng cộng 3 quốc gia này tiết kiệm 244,4 tỷ USD nhờ "ma trận năng lượng tái tạo" mà họ làm được cho hệ thống điện.

Trong tổng số này, gần một phần ba thuộc về Trung Quốc - một con số hoàn toàn hợp lý đối với một quốc gia có quy mô lắp đặt năng lượng tái tạo lớn bậc nhất hành tinh như thế. Mỹ xếp thứ hai nhờ làn sóng năng lượng mặt trời và gió được đưa vào hoạt động ở vùng Trung Tây và Texas.

Brazil đã tiết kiệm được 32,4 tỷ USD vào năm 2025 nhờ thay thế nhiên liệu hóa thạch bằng năng lượng tái tạo. Ảnh: IRENA

Brazil đứng thứ ba nhờ sở hữu hệ thống thủy điện chiếm khoảng 55% tiêu thụ điện; cùng sự tăng trưởng mạnh của điện mặt trời. Điện mặt trời tập trung đạt 22,51 GW, còn điện mặt trời phân tán (lắp trên mái nhà) vượt mốc 49,74 GW - lớn hơn cả công suất hạt nhân của Mexico.

Trong bảng xếp hạng của IRENA, Ấn Độ và Đức đồng hạng 4, 5 với 18 tỷ USD, Nhật Bản đứng thứ 6 với 15 tỷ USD.

IRENA thực chất đang đo lường điều gì?

Phương pháp của cơ quan này khá đơn giản. Họ lấy lượng điện được tạo ra từ các nguồn tái tạo (năng lượng mặt trời, gió, thủy điện, sinh khối và hạt nhân) ở mỗi quốc gia; tính toán lượng nhiên liệu hóa thạch tương ứng đã được thay thế; và nhân con số đó với giá quốc tế của loại nhiên liệu đó trong năm.

Nếu một megawatt-giờ năng lượng mặt trời thay thế một megawatt-giờ khí đốt tự nhiên trong hệ thống, thì khoản tiết kiệm chính là sự chênh lệch chi phí giữa hai nguồn năng lượng này.

Ảnh: Energiae Strategica

Theo IRENA, công suất năng lượng tái tạo hiện có đã giúp tránh được việc mua nhiên liệu hóa thạch trị giá khoảng 480 tỷ USD trong năm 2025, giảm thiểu rủi ro cho nhiều quốc gia trước sự biến động của thị trường quốc tế.

Ông Francesco La Camera, Tổng Giám đốc của IRENA, cho biết: "Mỗi megawatt năng lượng tái tạo bổ sung sẽ tăng cường khả năng bảo vệ kinh tế trước những biến động giá nhiên liệu và bảo vệ người tiêu dùng, doanh nghiệp và ngân sách nhà nước".

Tham khảo: IRENA