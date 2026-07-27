Sau chiến thắng tại Better Choice Awards 2025, dòng Xiaomi Ultra tiếp tục duy trì sức hút với giới công nghệ. Một năm sau, Xiaomi 17 Ultra đã có mặt trong danh sách đề cử Better Choice Awards 2026.

Tại Better Choice Awards 2025, Xiaomi 15 Ultra được xướng tên ở hạng mục "Tiên phong bứt phá công nghệ trên Thiết bị di động". Giải thưởng ghi nhận những sản phẩm mang đến bước tiến đáng chú ý về công nghệ, trải nghiệm và khả năng tạo ra xu hướng mới trên thị trường smartphone.

Thời điểm ra mắt, Xiaomi 15 Ultra gây ấn tượng nhờ định hướng lấy nhiếp ảnh di động làm trọng tâm. Hệ thống camera đồng phát triển cùng Leica, cảm biến kích thước lớn, thuật toán xử lý hình ảnh được Xiaomi đầu tư mạnh cùng hàng loạt nâng cấp về phần cứng giúp mẫu flagship này trở thành một trong những đại diện nổi bật của phân khúc smartphone cao cấp năm 2025.

Nhìn lại sau gần một năm, điều đáng chú ý không nằm ở riêng một giải thưởng, mà ở cách Xiaomi tiếp tục phát triển những giá trị đã tạo nên dấu ấn của dòng Ultra.

Thay vì thay đổi hoàn toàn hướng đi ở thế hệ kế tiếp, Xiaomi tiếp tục đầu tư vào trải nghiệm nhiếp ảnh trên Xiaomi 17 Ultra. Hãng duy trì hợp tác với Leica, đồng thời nâng cấp cả phần cứng lẫn thuật toán xử lý hình ảnh nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu chụp ảnh và sáng tạo nội dung trên thiết bị di động. Đây cũng là định hướng Xiaomi theo đuổi trong nhiều năm gần đây để xây dựng bản sắc riêng cho dòng Ultra.

Những nâng cấp trên Xiaomi 17 Ultra nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng yêu công nghệ và nhiếp ảnh. Trong bài đánh giá chi tiết, TechRadar nhận định đây là chiếc điện thoại Xiaomi tốt nhất hãng từng sản xuất, đồng thời xếp thiết bị vào nhóm những smartphone có camera ấn tượng nhất mà chuyên trang này từng trải nghiệm. Trang công nghệ này đánh giá cao chất lượng hệ thống camera, hiệu năng, thời lượng pin cũng như những cải tiến về trải nghiệm sử dụng trên thế hệ mới.

Không chỉ TechRadar, nhiều chuyên trang công nghệ quốc tế cũng tiếp tục đưa Xiaomi 17 Ultra vào danh sách những smartphone Android đáng chú ý nhất năm 2026, đặc biệt ở khía cạnh nhiếp ảnh di động. Điều này cho thấy Xiaomi vẫn duy trì được vị thế của dòng Ultra trong nhóm flagship hướng tới người dùng yêu thích chụp ảnh và sáng tạo nội dung.

Có thể thấy, từ Xiaomi 15 Ultra đến Xiaomi 17 Ultra, định hướng phát triển của Xiaomi vẫn được duy trì một cách nhất quán. Hãng tiếp tục đầu tư vào công nghệ hình ảnh, hợp tác với Leica và hoàn thiện trải nghiệm sử dụng thay vì chỉ tập trung vào việc nâng cấp thông số kỹ thuật.

Nếu Better Choice Awards 2025 ghi nhận Xiaomi 15 Ultra như một đại diện cho tinh thần tiên phong về công nghệ trên thiết bị di động, thì một năm sau, Xiaomi 17 Ultra đang tiếp tục kế thừa định hướng đó. Hiện mẫu flagship này cũng đã góp mặt trong danh sách đề cử hạng mục "Smartphone đột phá sáng tạo được yêu thích" tại Better Choice Awards 2026. Liệu Xiaomi có thể nối dài thành công của dòng Ultra tại mùa giải năm nay hay không sẽ được trả lời khi Better Choice Awards 2026 chính thức khép lại.