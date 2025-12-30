Nhìn đơn giản, nhưng người Nhật luôn áp dụng 5 thói quen này khi ăn trưa để trẻ đẹp và trường thọ hơn, tiếc là nhiều người hay làm ngược lại

Người Nhật nổi tiếng sống thọ không chỉ nhờ hệ thống y tế phát triển mà còn bởi lối sống kỷ luật và cân bằng từ sớm. Họ duy trì nhịp sinh hoạt điều độ, vận động nhẹ nhàng mỗi ngày và đặc biệt coi trọng sức khỏe tinh thần. Đặc biệt là thói quen ăn trưa của người Nhật cũng đóng góp vào sự trường thọ của họ.

Cụ thể, thói quen ăn uống đóng vai trò then chốt và được xem là "bí quyết vàng" của người Nhật. Bữa ăn truyền thống thường ít dầu mỡ, giàu cá, rau xanh, rong biển và đậu nành, nhờ vậy cung cấp nhiều dưỡng chất nhưng không gây dư thừa năng lượng.

Họ ăn khẩu phần vừa phải, chú trọng cảm giác no vừa đủ thay vì ăn quá nhiều. Đồng thời, thực phẩm tươi theo mùa và cách chế biến đơn giản giúp giữ trọn giá trị dinh dưỡng. Khi ăn uống lành mạnh trở thành thói quen hằng ngày, cơ thể được bảo vệ lâu dài, góp phần kéo dài tuổi thọ một cách tự nhiên.

Tuy nhiên ít ai biết rằng, thói quen ăn trưa cũng đóng góp rất nhiều vào việc cải thiện tuổi thọ. Theo các chuyên gia, hãy học hỏi người Nhật ăn trưa để có thể nâng cao sức khỏe tông thể ngay từ bây giờ. Nếu duy trì lâu dài thì còn tăng cường tuổi thọ.

Thói quen ăn trưa của người Nhật giúp trường thọ

1. Dùng bát đĩa nhỏ để tạo cảm giác đã ăn nhiều

Người Nhật có thói quen sử dụng bát đĩa nhỏ trong bữa trưa, nhằm kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể một cách tự nhiên. Khi khẩu phần được chia nhỏ, não bộ dễ hình thành cảm giác no mà không cần ăn quá nhiều. Nhờ đó, hệ tiêu hóa không bị quá tải, đồng thời hạn chế tình trạng dư thừa năng lượng dẫn đến tăng cân.

Về lâu dài, việc ăn vừa đủ giúp cơ thể duy trì cân nặng ổn định và giảm nguy cơ mắc các bệnh mãn tính. Các chuyên gia cho rằng, kiểm soát khẩu phần là một trong những yếu tố quan trọng góp phần kéo dài tuổi thọ.

Khi dạ dày không phải làm việc quá sức mỗi ngày, các cơ quan khác cũng được bảo vệ tốt hơn. Đây chính là triết lý "ăn ít nhưng đủ chất" đã ăn sâu vào văn hóa ẩm thực Nhật Bản.

2. Thực đơn giàu màu sắc

Bữa trưa của người Nhật thường gây ấn tượng bởi sự đa dạng màu sắc từ rau củ, cá, rong biển đến các loại đậu. Mỗi màu sắc đại diện cho một nhóm dưỡng chất khác nhau, giúp cơ thể được cung cấp vitamin và khoáng chất một cách cân đối. Nhờ đó, bữa ăn không chỉ ngon miệng mà còn mang giá trị dinh dưỡng cao. Việc ăn uống đa dạng cũng giúp giảm cảm giác ngán và hạn chế thói quen ăn quá nhiều một món.

Không chỉ tốt cho sức khỏe, thực đơn nhiều màu sắc còn kích thích thị giác và tạo tâm lý ăn uống tích cực. Khi bữa ăn trở nên hấp dẫn, con người có xu hướng ăn chậm hơn và cảm nhận rõ hơn cảm giác no. Điều này gián tiếp hỗ trợ kiểm soát cân nặng và bảo vệ hệ tiêu hóa.

3. Ưu tiên chọn thức ăn ấm nóng

Trong bữa trưa, người Nhật thường ưu tiên các món ăn ấm nóng như canh miso, cơm nóng hay súp rau. Thực phẩm ấm giúp kích thích tiêu hóa, hỗ trợ lưu thông máu và giữ cho cơ thể luôn ổn định, đặc biệt trong những ngày thời tiết lạnh. So với đồ ăn nguội hoặc chế biến sẵn, món ăn nóng mang lại cảm giác dễ chịu và no lâu hơn.

Về mặt khoa học, ăn thức ăn ấm giúp dạ dày hoạt động hiệu quả hơn, từ đó giảm nguy cơ rối loạn tiêu hóa. Khi hệ tiêu hóa khỏe mạnh, khả năng hấp thụ dưỡng chất cũng được cải thiện rõ rệt. Điều này giúp cơ thể duy trì năng lượng ổn định suốt cả ngày làm việc.

4. Ăn ở nơi yên tĩnh

Người Nhật rất coi trọng không gian ăn uống, đặc biệt là sự yên tĩnh và tập trung trong bữa trưa. Họ hạn chế vừa ăn vừa làm việc hoặc sử dụng điện thoại, thay vào đó là thưởng thức bữa ăn một cách trọn vẹn.

Khi tâm trí thư giãn, cơ thể dễ dàng nhận biết tín hiệu no và tránh ăn quá mức. Điều này giúp bữa ăn trở thành khoảng thời gian nghỉ ngơi đúng nghĩa giữa ngày làm việc.

Ăn uống trong không gian yên tĩnh còn giúp giảm căng thẳng, vốn là một trong những nguyên nhân gây lão hóa sớm. Khi stress được kiểm soát, hệ tiêu hóa và tim mạch cũng hoạt động ổn định hơn. Về lâu dài, thói quen này góp phần cải thiện sức khỏe tinh thần và thể chất.

5. Đi bộ nhẹ sau khi ăn xong

Sau bữa trưa, người Nhật thường dành vài phút đi bộ nhẹ nhàng thay vì ngồi yên một chỗ. Hoạt động này giúp kích thích tiêu hóa, hạn chế tình trạng đầy bụng và buồn ngủ sau khi ăn. Đồng thời, việc vận động nhẹ còn giúp điều hòa lượng đường trong máu. Nhờ đó, cơ thể luôn duy trì trạng thái tỉnh táo và linh hoạt.

Về lâu dài, thói quen đi bộ sau ăn góp phần cải thiện sức khỏe tim mạch và kiểm soát cân nặng hiệu quả. Đây là hình thức vận động đơn giản nhưng phù hợp với mọi lứa tuổi. Khi được duy trì đều đặn mỗi ngày, nó giúp cơ thể linh hoạt hơn và giảm nguy cơ mắc các bệnh chuyển hóa.

Theo Indiatimes