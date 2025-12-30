Không phải ngẫu nhiên 10 nhà khá giả thì 9 nhà đặt cây ở phòng khách: 5 loại cây mang tới vượng khí, tốt cho sức khỏe

Dưới đây là những loại cây được nhiều gia đình lựa chọn nhờ vừa dễ trồng , vừa mang ý nghĩa cát lành và có lợi cho sức khỏe .

Cây lưỡi hổ: "Lá chắn" bảo vệ không gian sống

Lưỡi hổ là một trong những loại cây cảnh phổ biến nhất hiện nay. Cây chịu hạn tốt, sống được trong điều kiện thiếu sáng và gần như không đòi hỏi chăm sóc cầu kỳ. Đặc biệt, lưỡi hổ có khả năng hấp thụ CO₂ và thải oxy ngay cả vào ban đêm, giúp cải thiện chất lượng không khí trong nhà.

Cây thường được đặt ở phòng ngủ, góc phòng khách hoặc gần cửa sổ. Trong phong thủy, lưỡi hổ tượng trưng cho sự bảo vệ, giúp xua đi năng lượng xấu và mang lại cảm giác an tâm cho gia chủ.

Cây lưỡi hổ.

Cây trầu bà: Mang lại sinh khí và sự thư giãn

Trầu bà (trầu bà xanh hoặc trầu bà xẻ lá) có sức sống mạnh mẽ, có thể trồng trong đất hoặc thủy sinh. Loại cây này được đánh giá cao nhờ khả năng giảm bụi mịn, hạn chế các hợp chất bay hơi trong không khí, giúp không gian sống dễ chịu hơn.

Trầu bà phù hợp đặt ở góc phòng khách, kệ cao hoặc bàn làm việc. Về mặt ý nghĩa, cây tượng trưng cho sự hài hòa, sinh khí dồi dào và cảm giác thư giãn trong sinh hoạt hằng ngày.

Cây trầu bà.

Cây kim tiền: Biểu trưng của tài lộc và ổn định

Kim tiền là loại cây ít sâu bệnh, không cần chăm sóc cầu kỳ, phù hợp với nhịp sống bận rộn. Với tán lá dày, cây giúp cân bằng độ ẩm trong phòng, tạo môi trường sống dễ chịu.

Kim tiền thường được đặt ở góc phòng khách, gần cửa ra vào hoặc quầy lễ tân. Trong quan niệm phong thủy, cây tượng trưng cho tài lộc, sự thịnh vượng và ổn định lâu dài của gia đình.

Cây kim tiền

Cây lan ý: Mang lại bình an và giấc ngủ sâu

Lan ý là loại cây dễ trồng, có hoa đẹp, phù hợp với không gian kín. Cây có khả năng hỗ trợ lọc không khí, hạn chế nấm mốc và giúp không gian trở nên dịu mát hơn.

Lan ý thường được đặt trong phòng ngủ, phòng làm việc hoặc nơi có ánh sáng gián tiếp. Về ý nghĩa, loài cây này tượng trưng cho sự bình an, cân bằng cảm xúc và tinh thần.

Cây lan ý.

Cây nha đam: Năng lượng mát lành cho ngôi nhà

Nha đam (lô hội) là loại cây dễ sống, ít cần tưới nước. Ngoài tác dụng cải thiện chất lượng không khí, gel nha đam còn được sử dụng phổ biến trong chăm sóc da.

Cây phù hợp đặt ở bệ cửa sổ, góc bếp hoặc ban công, được xem là mang lại nguồn năng lượng mát lành và hỗ trợ sinh khí cho không gian sống.

Nha đam.

Lưu ý khi trồng cây trong nhà

Các chuyên gia khuyến cáo không nên đặt cây quá rậm ở lối đi hoặc những nơi thiếu thông thoáng. Việc lau lá định kỳ giúp cây quang hợp tốt hơn, từ đó phát huy tối đa tác dụng đối với không khí và sức khỏe.

Giữa nhịp sống hiện đại nhiều áp lực, một góc xanh trong phòng khách không chỉ giúp ngôi nhà trở nên hài hòa mà còn là nơi để con người chậm lại, hít thở sâu hơn và tìm thấy sự cân bằng cho cả tinh thần lẫn cuộc sống.