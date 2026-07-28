Bị đánh giá là tội phạm nguy hiểm do liên tục tái phạm tội say rượu lái xe, nam tài xế 34 tuổi bị tòa án ở Mỹ tuyên phạt 50 năm tù để bảo vệ cộng đồng.

Bồi thẩm đoàn tại bang Texas, Mỹ vừa tuyên phạt Eugenio Les Zavala, 34 tuổi mức án 50 năm tù vì phạm tội lái xe khi say rượu. Đây là lần thứ 5 tài xế này vi phạm quy định về nồng độ cồn khi lái xe.

Văn phòng Công tố cho biết Zavala bị bắt giam vào ngày 17/2/2025 sau khi bị lực lượng cảnh sát quận Montgomery dừng xe kiểm tra. Trong quá trình làm việc, Zavala phản ứng gay gắt, cố tình không chịu bước ra khỏi xe và chống đối.

Cảnh sát ghi nhận lúc đó Zavala mắt lờ đờ, nói nhịu và hơi thở nồng nặc mùi cồn. Kiểm tra bên trong xe, cảnh sát phát hiện 2 lon bia. Các công tố viên cho biết Zavala đi một mình trên xe và từ chối hợp tác đo nồng độ cồn bằng máy thở, từ chối kiểm tra khả năng tỉnh táo tại chỗ và không đồng ý lấy mẫu máu.

Cảnh sát sau đó phải xin lệnh để thu thập mẫu máu. Kết quả xét nghiệm cho thấy nồng độ cồn trong máu của Zavala ở mức 0,15%, gần gấp đôi giới hạn pháp luật cho phép.

Hồ sơ tòa án xác định đây là lần thứ 5 anh ta bị phát hiện lái xe trong tình trạng say xỉn. Qua đó, công tố viên đánh giá Zavala là tội phạm nguy hiểm.

Eugenio Les Zavala nhận bản án 50 năm tù vì 5 lần tái phạm tội say rượu lái xe.

Bồi thẩm đoàn thông báo rằng Zavala từng bị bắt vì tội danh tương tự tại các quận thuộc bang Texas vào các năm 2012, 2016, 2018 và 2023. Tại phiên tòa kéo dài 2 ngày vào tuần trước, các công tố viên đề nghị bồi thẩm đoàn xem xét kỹ các tiền án của bị cáo để đưa ra mức án thích đáng.

“Khi ai đó cố tình liên tục đặt mạng sống của người khác vào nguy hiểm, trách nhiệm của chúng ta rất rõ ràng là phải hành động quyết liệt trước khi một gia đình khác phải trả giá”, Công tố viên Trưởng Mike Holley nhấn mạnh, đồng thời khẳng định Eugenio Les Zavala là mối đe dọa thường trực đối với an toàn công cộng.

Theo luật hình sự bang Texas, người có 2 tiền án liên tiếp nếu tái phạm có thể bị phạt từ 25 năm tù đến chung thân. Theo bản án tuyên ngày 21/7/2026, bồi thẩm đoàn kết tội Zavala về tội lái xe khi say rượu, đồng thời ấn định mức án 50 năm tù.

Phó Công tố viên James Roberts nhận định về bản án: “5 lần vi phạm tội lái xe khi say rượu đã nói lên tất cả. Việc liên tục trao cơ hội sửa sai sẽ trở thành dung túng vi phạm. Bồi thẩm đoàn nhận thấy hành vi say rượu lái xe liên tục gây nguy hại cho tất cả những ai tham gia giao thông. Phán quyết phản ánh đúng mức độ nghiêm trọng của rủi ro đó”.

Ông Holley nói thêm: “ Công lý không chỉ được đo đếm bằng số vụ án chúng ta truy tố, mà còn bằng số mạng người chúng ta góp phần bảo vệ”.

Zavala đã thuê luật sư và nộp đơn kháng cáo. Trong thời gian chờ xử lý, phạm nhân này vẫn đang bị tạm giam tại Nhà tù quận Montgomery, bang Texas.