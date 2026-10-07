Nhiều gia đình trồng cây sung trong nhà, hóa ra không phải chỉ để lấy quả hay làm cảnh

Trong quan niệm dân gian, cây sung gắn với ý nghĩa sung túc, đủ đầy. Trong y học cổ truyền, nhiều bộ phận của cây cũng được sử dụng theo những cách khác nhau.

Cây sung mang ý nghĩa "sung túc, đủ đầy"

Sung là loại cây quen thuộc với người Việt, thường xuất hiện trong sân vườn, trước cổng hoặc được tạo dáng thành những chậu bonsai có giá trị thẩm mỹ.

Không chỉ có dáng đẹp, cái tên "sung" từ lâu đã được liên tưởng tới sự sung túc, đủ đầy. Vì vậy, theo quan niệm phong thủy dân gian, nhiều gia đình lựa chọn trồng cây sung với mong muốn cuộc sống gia đình đủ đầy, làm ăn thuận lợi, tài lộc và may mắn.

Đặc biệt, cây sung sai quả được xem là hình ảnh đẹp tượng trưng cho sự no đủ, đông vui. Những chùm quả mọc dày trên thân và cành khiến cây sung càng trở nên nổi bật khi được tạo dáng bonsai.

Một số gia đình còn kết hợp cây sung với những loại cây cảnh khác vốn được dân gian gắn với ý nghĩa may mắn, tài lộc, tạo thành không gian cây xanh vừa đẹp mắt vừa mang giá trị tinh thần.

Cây sung (Ảnh minh họa)

Nhiều bộ phận của cây sung được dùng làm thuốc trong y học cổ truyền

Bên cạnh giá trị trang trí, cây sung còn được biết đến trong y học cổ truyền. Nhiều bộ phận của cây như quả, lá, vỏ, rễ và nhựa từng được sử dụng trong các bài thuốc hoặc kinh nghiệm dân gian với những mục đích khác nhau.

Trong y học cổ truyền, quả sung được mô tả có vị ngọt, tính bình và được sử dụng với quan niệm hỗ trợ tiêu hóa, tiêu thũng, giải độc. Một số tài liệu cũng ghi nhận quả sung được dùng trong các trường hợp liên quan đến viêm ruột, kiết lỵ, táo bón, trĩ, đau họng hay các tình trạng mụn nhọt, mẩn ngứa.

Một điểm khá thú vị ở cây sung là những chiếc lá xuất hiện các nốt phồng nhỏ trên bề mặt. Trong dân gian, loại lá này thường được gọi bằng nhiều tên như lá sung vú, lá sung có tật hoặc sung cóc.

Theo thông tin được lưu truyền, những nốt phồng này liên quan đến một số loài côn trùng thuộc nhóm Psyllidae ký sinh trên lá. Khi đó, bề mặt lá vốn nhẵn có thể xuất hiện những vùng phồng lên.

Loại lá này được nhiều người ưa chuộng, đặc biệt trong văn hóa ẩm thực và kinh nghiệm dân gian. Tuy nhiên, việc một chiếc lá có các nốt phồng không có nghĩa nó đương nhiên có giá trị chữa bệnh cao hơn lá sung bình thường.

Có nhiều hoạt tính sinh học quý giá

Không chỉ được sử dụng trong y học cổ truyền, cây sung cũng là đối tượng của nhiều nghiên cứu hiện đại. Một số công trình đã khảo sát các hợp chất và hoạt tính sinh học của quả, lá và những bộ phận khác, trong đó có khả năng chống oxy hóa, chống viêm, hỗ trợ kiểm soát đường huyết và bảo vệ gan trong các mô hình nghiên cứu nhất định.

Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu trên dịch chiết, tế bào hoặc động vật không thể tự động được hiểu là cây sung có tác dụng điều trị bệnh ở người. Cần có thêm bằng chứng lâm sàng để xác định hiệu quả và mức độ an toàn khi sử dụng.