Nhiếp ảnh gia bị tật, được chụp hình cho một diễn viên đẹp tuyệt sắc giai nhân, là vợ tỷ phú Việt

Mới đây, chương trình Đời rất đẹp đã lên sóng với sự tham gia của nhiếp ảnh gia Thái Nhàn – người đã vượt qua mặc cảm ngoại hình và hành trình cơ cực để khẳng định tên tuổi trong làng nhiếp ảnh Việt Nam.

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn

Nhiếp ảnh gia Thái Nhàn mang theo một chiếc máy ảnh cũ – kỷ vật gắn liền với hành trình đến với nghề. Anh nói: "Chắc mọi người nghĩ đây là chiếc máy ảnh của tôi, nhưng không phải.

Ngày xưa, tôi không có điều kiện mua máy mỗi lần muốn chụp lại phải mượn của người này, người kia. Sau khi tích lũy được một số kiến thức về nhiếp ảnh, tôi được một gia đình người Pháp bảo lãnh sang Pháp để học thêm vào năm 1991.

Nhưng khi sang đó, tôi cũng không có máy như những người khác nên rất tủi thân. Lúc đó, thầy cho tôi mượn máy để tập. Một hôm tôi thấy trên kho có chiếc máy ảnh cũ nên đã ngỏ lời xin họ. Cả nhà nhìn nhau rồi bảo: "Cái đó bọn tôi bỏ rồi nếu cậu dùng được thì cứ lấy". Thế là chiếc máy ảnh ấy đã thuộc về tôi.

Năm 1976, tôi cùng đạo diễn Cao Thụy tham gia một nhóm sinh hoạt ở Nhà Thiếu nhi quận Phú Nhuận. Sau khi đi nghĩa vụ về, tôi bị tai nạn nên tật ở chân. Khi ấy, tôi mở tiệm sách cùng một người bạn.

Người mẫu Lê Hồng Thủy Tiên

Một ngày, anh Cao Thụy đi ngang qua, nhìn vào rồi nhận ra tôi. Anh xem những bức ảnh trưng bày và hỏi ai chụp. Tôi nói mình thích chụp nhưng không có điều kiện. Từ đó, anh Thụy tạo điều kiện để tôi tiếp cận với nhiếp ảnh. Tôi mượn máy, tập chụp và dần cảm thấy mình thuộc về thế giới ấy.

Người mẫu đầu tiên tôi chụp là Lê Hồng Thủy Tiên (vợ tỷ phú Jonathan Hạnh Nguyễn). Khi ấy, Tiên là tiếp viên hàng không. Thời đó, bộ truyện Phi Trường rất nổi tiếng, tiếp viên nào cũng muốn đọc. Có một cô cơ trưởng xinh đẹp tên Vũ Thúy Phương, bay chung với Tiên, thường lui tới tiệm sách của tôi.

Tôi vốn mặc cảm vì đôi chân nên hay ngồi trong để nhân viên bán hàng bên ngoài. Một hôm, Phương kéo tôi ra ngoài và nói: "Anh mặc cảm gì chứ? Đi với em thì đừng tự ti".

Chính lời động viên ấy giúp tôi mạnh dạn bước ra khỏi mặc cảm, tự tin theo đuổi đam mê. Sau đó, Phương giới thiệu Tiên đến tiệm tìm bộ Phi Trường. Đúng lúc Tiên ghé, anh Cao Thụy cũng đến. Anh quen thân với Tiên nên gợi ý Tiên làm người mẫu cho tôi. Thế là Tiên trở thành người mẫu đầu tiên của tôi.

Giai đoạn hoàng kim của tôi bắt đầu vào năm 1993, khi những bức ảnh đầu tiên của Thanh Xuân đoạt danh hiệu Hoa hậu Điện ảnh. Trước đó, tôi đã chụp Lê Hồng Thủy Tiên, rồi tiếp đến là Xuân.

Càng ngày, tôi càng đam mê và dấn thân sâu vào công việc nhiếp ảnh. Nhờ những bức ảnh đăng trên báo Áo Trắng, Phụ Nữ, tôi được các nhà xuất bản chú ý. Từ đó, họ đặt hàng tôi chụp ảnh lịch, mở ra một chặng đường mới trong sự nghiệp".