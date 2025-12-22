Nhảy dây 3.000 lần mỗi ngày trong một tháng, một chuyện khủng khiếp đã xảy ra với nữ sinh 15 tuổi

Một nữ sinh 15 tuổi ở thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc đã kiên trì nhảy dây khoảng 3.000 cái mỗi ngày. Thế nhưng chỉ sau hơn một tháng, em phải nhập viện vì viêm cân gan chân, cơn đau nặng đến mức đi lại cũng trở nên khó khăn.

Bác sĩ điều trị cho biết, đây là một trong những ca viêm cân gan chân do nhảy dây quá mức mà bà tiếp nhận trong năm nay, bệnh nhân mới chỉ 15 tuổi. Chỉ tay vào phim chụp của bệnh nhân, vị bác sĩ không giấu được sự tiếc nuối khi chia sẻ rằng, trong suốt một tháng qua, để giảm cân cấp tốc, em gần như ngày nào cũng nhảy dây 3.000 cái, thậm chí có ngày còn nhiều hơn, dẫn tới tổn thương nghiêm trọng ở bàn chân.

Theo bác sĩ, với những người thừa cân hoặc béo phì, nhảy dây không nên được xem là hình thức vận động chính để giảm cân, bởi áp lực dồn liên tục lên bàn chân và cổ chân rất dễ gây chấn thương.

Bệnh nhân, hiện là học sinh lớp 8, vóc dáng hơi mũm mĩm. Em mong muốn giảm cân nhanh để thân hình thon gọn hơn. Do lịch học dày, không có thời gian đến phòng tập, bệnh nhân vô tình xem được trên mạng xã hội những video chia sẻ hành trình giảm cân bằng nhảy dây. Bị thu hút bởi những kết quả được quảng bá, em quyết tâm “check-in” nhảy dây mỗi ngày, hào hứng duy trì mục tiêu 3.000 cái/ngày.

Khoảng một tháng sau, cân nặng của bệnh nhân không giảm đáng kể, nhưng cơ thể lại phát đi những tín hiệu bất thường. Em cảm thấy ngày càng đuối sức khi nhảy, đặc biệt là vùng gót chân thường xuyên đau nhức. Ban đầu, nghỉ ngơi một đêm là đỡ, nhưng dần dần, cơn đau không thuyên giảm dù đã ngủ nghỉ đầy đủ. Mỗi buổi sáng thức dậy, vừa đặt chân xuống đất là đau nhói, khiến việc đi lại trở nên khó khăn. Khi đến bệnh viện, bệnh nhân đã phải tập tễnh, cơn đau ảnh hưởng rõ rệt đến sinh hoạt hằng ngày.

Qua thăm khám, bác sĩ nhận thấy vị trí đau chủ yếu nằm ở mặt dưới gót chân, lệch về phía trong. Kết quả chụp X-quang không phát hiện bất thường rõ ràng về xương. Dựa trên triệu chứng lâm sàng, khám thực thể và hình ảnh học, bệnh nhân được chẩn đoán mắc viêm cân gan chân, nguyên nhân trực tiếp chính là việc nhảy dây với cường độ quá lớn mỗi ngày.

Bác sĩ yêu cầu bệnh nhân lập tức dừng việc nhảy dây quá mức, dành thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và sử dụng thuốc kháng viêm không steroid để điều trị triệu chứng.

Theo giới chuyên môn, viêm cân gan chân còn được gọi là viêm cân gan bàn chân. Bệnh xảy ra khi việc đi bộ, chạy, nhảy dây trong thời gian dài khiến cân gan chân và các cơ ở lòng bàn chân phải chịu tải cao liên tục. Sự kéo căng lặp đi lặp lại này gây tổn thương vi mô, dẫn tới tình trạng viêm mạn tính vô khuẩn tại vị trí cân gan chân bám vào xương gót.

Điều trị viêm cân gan chân chủ yếu theo hướng bảo tồn, bao gồm dùng thuốc giảm đau, kháng viêm, kết hợp các biện pháp vật lý trị liệu như sóng xung kích, điện trị liệu tần số cao, chườm lạnh và xoa bóp để giảm viêm, giảm đau và phục hồi chức năng.

Trường hợp của nữ sinh này là lời cảnh báo rõ ràng giảm cân cần đúng cách và phù hợp với thể trạng. Việc chạy theo các phương pháp “giảm nhanh” lan truyền trên mạng, nếu thiếu hiểu biết và không có hướng dẫn chuyên môn, có thể khiến cơ thể phải trả giá bằng những tổn thương kéo dài.

Nguồn và ảnh: Sohu