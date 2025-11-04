Ngày 3/11, Chính phủ Nhật Bản công bố danh sách các cá nhân được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc năm 2025 nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn cho sự phát triển của quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam.

Theo thông báo của Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đều được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại Thập tự. Đây là phần thưởng danh giá ghi nhận những cống hiến to lớn của hai nhà lãnh đạo trong việc tăng cường quan hệ và tình hữu nghị thân thiết giữa hai quốc gia.

Bên cạnh đó, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Bình (66 tuổi), nguyên Chủ tịch Hội Cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản và nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học CMC, được trao tặng Huân chương Mặt trời mọc, có tia sáng vàng và nơ thắt hoa hồng. Phần thưởng này nhằm ghi nhận những đóng góp tích cực của ông trong việc thúc đẩy giao lưu học thuật, tăng cường hiểu biết lẫn nhau và củng cố mối quan hệ hữu nghị nhân dân giữa hai nước.

Tại Nhật Bản, các huân chương và huy chương danh dự là hình thức tôn vinh cao quý dành cho những cá nhân có thành tích xuất sắc trong các lĩnh vực của đời sống xã hội hoặc có đóng góp đáng kể cho đất nước và cộng đồng quốc tế. Trong đó, Huân chương Mặt trời mọc là một trong những phần thưởng danh giá nhất, tượng trưng cho sự trân trọng và lòng biết ơn của Nhật Bản đối với những người đã góp phần thúc đẩy hòa bình, hợp tác và hiểu biết quốc tế.

Các lễ trao huân chương được tổ chức định kỳ hai lần mỗi năm, luôn thu hút sự quan tâm của công chúng và giới truyền thông. Công tác xét chọn và tổ chức do Cục Huân chương thuộc Văn phòng Nội các Nhật Bản phụ trách, với quy trình chặt chẽ nhằm đảm bảo tính công bằng và tôn vinh xứng đáng những người có cống hiến nổi bật.